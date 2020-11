Kiista Kiinan ja Taiwanin tunnustamisesta on johtanut eripuraan Salomonsaarilla: runsasväkisin saari haluaa kansanäänestyksen itsenäisyydestä.

Tyynellämerellä sijaitsevan Salomonsaarten hallitus aikoo kieltää Facebookin käytön, kertoo brittilehti The Guardian.

Hallituksen mukaan kiellolla pyritään kitkemään loukkaavaa kielenkäyttöä ja henkilöihin käyviä hyökkäyksiä. Erityisesti hallitus mainitsee pääministeriin Manasseh Sogavareen kohdistuneet hyökkäykset.

Kiellon ja sen toteuttamisen yksityiskohdat ovat epäselvät. Solomon Times -lehden mukaan kiellosta tulisi väliaikainen, eikä se ulotu koskemaan muuta mediaa.

Salomonsaarilla asuu noin 600 000 ihmistä. Heistä noin viidennes käyttää Facebookia. Opposition mielestä Facebook-kielto on ”julkea hyökkäys” saarivaltion perustuslain takaamaa ilmaisunvapautta vastaan, The Guardian kertoo.

Lehden mukaan Kiina olisi vaikuttanut Salomonsaarten hallituksen päätökseen kieltää Facebook. Saarivaltio solmi viime vuonna diplomaattisuhteet Kiinan kanssa, kun aiemmin maa oli tunnustanut Taiwanin niin sanottuna virallisena Kiinana.

Kiinan vaikutusvallan kasvu on aiheuttanut suurta eripuraa Salomonsaarilla, sillä saariryhmän runsasväkisin Malaitan saari haluaisi säilyttää diplomaattisuhteet Taiwaniin, jota Kiina pitää kapinallisena maakuntanaan. Malaitan saarimaakunnan pääministerin Daniel Suidanin mielestä Salomonsaarten keskushallitus on tullut liian riippuvaiseksi Pekingin kontrollista, CNN-kanava kertoi äskettäin.

Riita Kiinasta ja Taiwanista on johtanut siihen, että noin 140 000 asukkaan Malaitan aluehallinto puuhaa kansanäänestystä itsenäisyydestä. Salomonsaarten hallituksen mukaan hanke kansanäänestyksestä on laiton. Hallitus pitää päämajaansa valtion pääkaupungissa Honiarassa, joka sijaitsee Guadalcanalin saarella.

The Diplomat -lehti kertoi lokakuussa, että Yhdysvallat on luvannut Malaitan saarelle 25 miljoonaa dollaria taloudellista tukea. Summa on lehden mukaan 50-kertainen verrattuna kaikkeen ulkomaiseen apuun, mitä saarelle virtasi vuonna 2018. Siten saarivaltion arvellaan joutuneen Kiinan ja Yhdysvaltain geopoliittisen pelin nappulaksi.

Kiina on kasvattanut vaikutusvaltaansa myös Tyynenmeren saarivaltioissa viime vuosina. Yhdysvallat puolestaan haluaisi padota Kiinan nousua maailmalla.

Ilmeisesti vain Kiina, Pohjois-Korea ja Iran ovat kieltäneet Facebookin. Kiinan tiedetään kaupanneen internetin käyttöä estäviä tai kansalaisten valvontaa helpottavia työkaluja monien kehittyvien maiden hallituksille.