YK: Etiopian Tigrayssa on käynnissä laaja­mittainen humanitaarinen kriisi – Rajan yli paenneet kuvailevat taisteluiden kauhuja: ”Yritin etsiä tyttäriäni tuloksetta”

YK:n pakolaisjärjestön edustajan mukaan Etiopian hallituksen ja Tigrayn asevoimien välisiä taisteluita pakenee rajan yli Sudaniin päivittäin noin 4 000 ihmistä.

Etiopian Tigrayssa ja sen naapurialueella Sudanin puolella on puhjennut pakolaiskriisi, YK ilmoitti tiistaina.

Asiasta kertoo muun muun uutistoimisto Reuters.

”Alkamaisillaan on täysimittainen humanitaarinen kriisi”, YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) edustaja Babar Baloch sanoi lehdistötilaisuudessa.

Noin 4 000 ihmistä pakenee Balochin mukaan päivittäin rajan yli. Kaikkiaan yli 27 000 ihmistä on paennut Sudaniin konfliktin puhjettua Tigrayn osavaltiossa kaksi viikkoa sitten.

”Taisteluita paenneiden pakolaisten saapuminen jatkuu, ja he ovat hyvin uupuneita pitkästä vaelluksesta turvaan. Heitä saapuu kovalla tahdilla”, Baloch sanoi.

Hän painotti, että ”Sudan on kohtaamassa niin laajan pakolaiskriisin, ettei vastaavaa ole koettu Etiopian-rajalla kahteen vuosikymmeneen”.

Satojen ihmisten arvioidaan kuolleen taisteluissa Etiopian keskushallinnon ja maan pohjoisosissa sijaitsevan Tigrayn alueen joukkojen välillä. Etiopian pääministeri Abiy Ahmed käynnisti sotilasoperaation puoliautonomisen alueen paikallishallintoa vastaan toissa viikolla.

Taisteluista on vaikea saada riippumatonta tietoa, koska viestintäyhteydet Tigrayn alueelta on katkaistu.

Lisäksi on vaikea arvioida, kuinka moni on joutunut pakolaiseksi Etiopian sisällä. YK:n humanitaarisen avun järjestön (OCHA) edustaja Jens Laerke arvioi, että koska rajan ylittäneiden pakolaisten määrä on niin suuri, Tigrayssa saattaa olla ”suurta hajaannusta”.

Sotilaita matkalla taisteluihin Tigrayhin 9. marraskuuta.­

Etiopiasta Sudaniin paenneet pakolaiset ovat turvassa, mutta sodan kauhut eivät jätä heitä rauhaan. Paenneet kertoivat kokemuksistaan uutistoimisto AFP:lle.

”Näin räjähdyksissä silpoutuneita ruumiita. Toiset ruumiit mätänivät, lojuivat tiellä, murhattu veitsellä”, Itä-Sudanin hiljan uudestaan avatun Um Raquban pakolaisleirissä istuva 75-vuotias Ganet Gazerdier kertoi AFP:lle.

Ganet kertoo eläneensä kolmen tyttärensä kanssa. Kun kranaattituli lähestyi heidän taloaan Länsi-Tigrayn Himorassa, kaikki pakenivat pimeässä. Pommitukset tuhosivat Ganetin talon. Hän joutui myös eroon perheestään.

”Tapasin joitain ystäviä, jotka olivat myös pakomatkalla, joten seurasin heitä. Yritin etsiä tyttäriäni tuloksetta”, hän kertoo.

Um Raquban pakolaisleiri sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Etiopian rajalta. Se toimi vuosina 1983–85 turvapaikkana etiopialaisille pakolaisille, jotka pakenivat nälänhätää.

Etiopian poliittinen järjestelmä ja osavaltioiden rajat perustuvat pitkälti etnisiin jakolinjoihin. 24-vuotias Gerdo Burhan kertoo AFP:lle, että konflikti on tehnyt etnisistä eroista hengenvaarallisia.

”Jos kuulut tigraykansaan ja hallituksen sotilaat nappaavat sinut, olet vaikeuksissa”, Gerdo kertoi.

”He kysyvät sinulta aseella uhaten, kuulutko Tigrayn sotilasvoimiin. Jos epäröit vähänkin, olet kuollut. He ampuvat sinut siinä paikassa ja jättävät ruumiisi kadulle.”

Gerdon mukaan vetoaminen siihen, että on siviili, ei tee suurta eroa. Hän onnistui pakenemaan Sudaniin mutta joutui pakomatkalla eroon isästään, äidistään ja kahdesta siskostaan.

Pakenevia Tigrayn alueen asukkaita ylittämässä Sudanin ja Etiopian välistä rajajokea Hamdaitin kylän kohdalla 14. marraskuuta.­

AFP kertoo, että vaikka pakolaiset ovat Sudanissa turvassa, moni ei tunne helpotusta. Syyllisyys kalvaa monia, jotka odottavat jälleennäkemistä rakkaidensa kanssa.

Messah Geidi joutui paetakseen eroamaan vaimostaan ja nelivuotiaasta lapsestaan – eikä voi antaa anteeksi itselleen.

”En tiedä missä he ovat tai ovatko he edes elossa”, hän sanoo AFP:lle.

Messah pakeni Mai Kadran kaupungista Tigrayn lounaisosasta, koska ”armeija teurasti nuoria ihmisiä kuin lampaita”.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty kertoi viime torstaina, että Mai Kadrassa tapahtui joukkomurha. Kymmeniä tai mahdollisesti satoja ihmisiä oli puukotettu ja hakattu kuoliaaksi.

Etiopiassa tehtiin viime perjantaina ohjusiskuja lentokentille, uutistoimistot kertoivat. Reutersin mukaan Tigrayn osavaltion joukot ampuivat ohjuksia kohti naapuriosavaltion Amharan lentokenttiä Bahir Darin ja Gondarin kaupungeissa.

Tigrayn osavaltiota hallitseva puolue Tigrayn kansan vapautusrintama (TPLF) ilmoitti, että Tigrayn puolustusvoimat teki iskut vastavetona pääministeri Abiyn joukkojen aiemmin tekemille ilmaiskuille.

”Iskumme voimistuvat niin pitkään, kunnes hyökkäykset Tigrayn kansaa vastaan loppuvat”, TPLF tiedotti Tigrayn osavaltion Facebook-sivulla.

Nobelin rauhanpalkinnon viime vuonna voittanut pääministeri Abiy määräsi armeijan tekemään ilmaiskuja Tigrayssa toissa viikolla. Tätä ennen hän oli syyttänyt TPLF:n joukkoja hyökkäyksestä sotilastukikohtaan.

Tigrayn osavaltiota hallitseva Tigrayn kansan vapautusrintama on julistanut poikkeustilan ja kutsuu tapahtumia ”ulkopuolisten tunkeutumiseksi”. Tigrayn paikallishallinnon mukaan Abiyn hallinto sortaa ja syrjii heitä.

Abiy on syyttänyt Mai Kadran joukkomurhasta TPLF:lle uskollisia joukkoja, mutta TPLF on kieltänyt osallisuutensa surmiin.

Jännitteet ehtivät kiristyä jo kuukausien ajan ennen kuin väkivaltaisuudet puhkesivat marraskuun alussa. Tigrayn osavaltio järjesti syyskuussa omin päin aluevaalit, joilla se uhmasi keskushallintoa. Etiopian hallitus ei tunnusta Tigrayn uutta hallintoa ja on kutsunut vaaleja laittomiksi.