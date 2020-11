Afganistan

Pentagonin lähteiden mukaan Trump on järjestämässä viimeisinä presidenttiviikkoinaan ”maailmanlaajuista vetäytymistä” Afganistanista, Irakista ja Somaliasta.

Läntisen puolustusliiton Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg varoitti tiistaina poikkeuksellisen suorin sanoin Yhdysvaltoja hätäisestä vetäytymisestä Afganistanista. Stoltenbergin mukaan on syntymässä tilanne, jossa Afganistanista tulee jälleen kansainvälisten terroristien temmellyskenttä.

”Pikaisen ja järjestäytymättömän vetäytymisen hinta saattaa olla todella korkea”, Stoltenberg kommentoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Afganistanista on vaarassa tulla jälleen kerran kansainvälisten terroristien pesäke, jossa he voivat suunnitella hyökkäyksiä kotimaihimme”, Stoltenberg ennusti. ”Ja terroristijärjestö Isis voi rakentaa Afganistaniin uudelleen kalifaatin, jonka se menetti Syyriassa ja Irakissa.”

Stoltenbergin varoitukset tulivat viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli erottanut puolustusministeri Mark Esperin ja nimittänyt hänen tilalleen Cristopher Millerin. Samalla joukko puolustusministeriön keskeisiä virkamiehiä sai potkut.

Yhdysvaltain tiedotusvälineissä on uumoiltu Trumpin pyrkivän vetämään lähes kaikki Yhdysvaltain joukot Afganistanista viimeisten virkaviikkojensa aikana, ja toista mieltä olevat saavat lähteä.

Yhdysvallat on sotinut islamistista Taleban-järjestöä vastaan Afganistanissa vuodesta 2001 lähtien sekä itsenäisesti että osana puolustusliitto Natoa. Barack Obaman ja Trumpin presidenttikausilla Yhdysvallat on vähentänyt joukkojaan alueella ripeästi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.­

Viime keväänä Yhdysvaltain joukkojen vahvuus Afganistanissa oli noin 12 000 sotilasta. Trumpin hallinto ja Taleban sopivat helmikuussa, että Yhdysvallat vähentää vahvuutensa ensi kevääseen mennessä 8 600 sotilaaseen.

Trumpin sanottiin jo tuolloin haluavan kaikki sotilaansa pois maasta presidentinvaaleihin mennessä. Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan heitä on kuitenkin yhä maassa yli viisituhatta, ja Trump haluaisi vähentää määrään 2 500:aan ennen demokraattipresidentti Joe Bidenin tammikuisia virkaanastujaisia.

Stoltenbergin mukaan Naton riveissä Afganistanissa on tällä hetkellä vajaat 12 000 sotilasta, joista yli puolet muualta kuin Yhdysvalloista. Rahoitus on Stoltenbergin mukaan varmistettu vuoden 2024 loppuun saakka.

Suomella on puolustusministeriön mukaan noin 60 henkeä Nato-johtoisessa koulutus- ja neuvonanto-operaatiossa Afganistanissa.

Afganistanilaiset journalistit tutkivat terrori-iskun jälkiä Kabulin yliopistossa kaksi viikkoa sitten.­

Naton norjalaisen pääsihteerin huolet terrorismipesäkkeestä ja Isisin uudesta kalifaatista eivät ole tuulesta temmattuja. Isis Khorasan -nimellä tunnettu kalifaatin ”provinssi” aloitti toimintansa Afganistanin Nangraharin maakunnassa Pakistanin rajalla jo vuonna 2015.

Terroristijärjestö on tehnyt jatkuvasti verisiä iskuja muun muassa Kabulissa. Viimeksi Isis-terroristit tappoivat kaksi viikkoa sitten yli kaksikymmentä opiskelijaa Kabulin yliopistossa. Toukokuinen isku kabulilaiseen synnytyssairaalaan herätti laajaa tyrmistystä.

Stoltenbergin lisäksi muun muassa Saksan puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauer varoitti tiistaina Yhdysvaltoja nopeasta lähdöstä Afganistanista.

Eurooppalaisten liittolaisten huolet eivät näyttäneet herättävän vastakaikua Valkoisessa talossa.

Uutistoimisto Reutersin haastattelemien, nimettömien yhdysvaltalaislähteiden mukaan Trump on aikeissa vetää ainakin 500 sotilasta pois Irakista, jolloin jäljelle jäisi reilut kaksituhatta amerikkalaissotilasta.

Samojen lähteiden mukaan Trump on aikeissa kotiuttaa kaikki 700 Yhdysvaltain sotilasta Somaliasta ”osana maailmanlaajuista vetäytymistä”.

Somaliassa terroristijärjestö al-Shabaabin vastainen taistelu on ollut vuosia hallituksen ja ennen kaikkea Afrikan unionin joukkojen vastuulla. Yhdysvaltain sotilaat on sijoitettu Mogadishuun ja Kismayoon, jossa he ovat tukeneet terrorisminvastaista taistelua.