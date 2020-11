Iota-hurrikaani heikkeni trooppiseksi myrskyksi – ainakin kahdeksan ihmistä on saanut surmansa

Hondurasiin edenneen myrskyn on ennustettu saavuttavan El Salvadorin varhain keskiviikkona paikallista aikaa.

Keski-Amerikassa ainakin kahdeksan ihmistä on kuollut hurrikaanista trooppiseksi myrskyksi laantuneen Iotan takia.

Kuusi ihmistä on kuollut Nicaraguassa, jonne Iota rantautui viitoskategorian hurrikaanina. Lisäksi sekä Kolumbian Providencia-saarella että Panamassa on kuollut molemmissa yksi ihminen. Iota on myös aiheuttanut laajaa tuhoa.

Mies käveli Hondurasin Cedenossa tuulen piiskatessa palmuja.­

BBC:n mukaan Iota oli vuoden tähän mennessä voimakkain hurrikaani. Lisäksi se on toinen koskaan marraskuussa muodostunut hurrikaani, joka on voimistunut viitoskategorian hurrikaaniksi. Edellisen kerran näin tapahtui vuonna 1932.

Tämän vuoden hurrikaanikausi Atlantilla on ollut ennätyksellinen: tähän mennessä on todistettu jo 30 nimettyä myrskyä ja 13 hurrikaania.