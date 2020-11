Demokraattien kongressiedustaja Barbara Lee vertaa presidentti Trumpin ja republikaani­puolueen toimintaa mafiaan.

Demokraatit ovat tyrmistyneitä väitteistä, joiden mukaan republikaani­poliitikot senaattori Lindsey Grahamia myöten ovat painostaneet Georgian korkeinta vaaliviranomaista Brad Raffenspergeria hylkäämään äänestyslippuja, kertovat sanomalehdet The Washington Post ja The Guardian.

The Washington Post ja uutiskanava CNN kertoivat aiemmin, että Trumpin uskollinen tukija, republikaanisenaattori Graham olisi Raffenspergerin mukaan vihjannut, että tämän pitäisi hankkiutua eroon joistakin äänistä, joiden allekirjoituksiin liittyi ongelmia.

Raffenspergerin mukaan Graham oli kysynyt, olisiko hänellä mahdollisuus hylätä ääniä piirikunnissa, joissa allekirjoitusongelmia esiintyy enemmän kuin muilla alueilla. Tämän voi tulkita tarkoittaneen vaalivoittaja Joe Bidenia suosineita demokraattiäänestäjiä.

Graham kommentoi syytöksiä ”naurettaviksi”.

”Jos Raffensperger tunsi olonsa uhatuksi tuon keskustelun jälkeen, hänellä on ongelma. Minusta se oli hyvä keskustelu”, Graham sanoi.

Demokraattileirissä väitettä painostuksesta kommentoitiin ”häpeälliseksi”, ”halveksittavaksi” ja ”valtavaksi skandaaliksi”. Jotkut vaativat Grahamin eroa, toiset vihjasivat hänen saattaneen syyllistyä rikokseen.

Demokraattien kongressiedustaja Ilhan Omar totesi twiitissään väitetyn painostuksen olevan ”järjetöntä ja laitonta”.

Kongressiedustaja Barbara Lee vertasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja republikaanipuolueen toimintaa mafiaan.

”Näin käy, kun Trump johtaa maata ja puoluettaan kuin mafiapomo”, Lee kirjoitti Twitterissä.

Kongressiedustaja Eric Swalwellin mukaan painostus osoittaa, ettei Trump piittaa vähääkään demokratiasta.

”Lisää todisteita siitä, että Trump ja hänen halpamaiset tukijansa eivät välitä pätkääkään demokratiasta ja valehtelevat ja rikkovat mitä tahansa lakia yrittäessään vaientaa amerikkalaiset äänestäjät”, Swalwell sanoi Twitterissä.

New Jerseyn senaattori Corey Booker kirjoitti Twitterissä, ettei senaatin republikaanien pitäisi painostaa vaaliviranomaisia kääntääkseen kansan tahdon.

”Tämä on syvästi huolestuttavaa ja mahdotonta hyväksyä. Äänestäjät valitsivat Joe Bidenin. Nämä olivat vapaat ja reilut vaalit”, Booker totesi.

Monet demokraatit myös huomauttivat republikaanien tekopyhyydestä: presidentti Trump on sinnikkäästi toitottanut vaalien olleen epärehelliset ja demokraattien ryövänneen vaalit, mutta nyt republikaanien väitetään pyrkineen vaikuttamaan vaalitulokseen.

Biden voitti Trumpin Georgiassa vain noin 14 000 äänen eli 0,3 prosenttiyksikön erolla, mikä johti äänten uudelleenlaskentaan käsin. Trump sanoo uudelleenlaskennan olevan huijausta ja väittää edelleen voittaneensa presidentinvaalit Georgiassa ja koko maassa. Se ei tulosten, vaaliviranomaisten ja amerikkalaismedian tietojen perusteella pidä paikkaansa.

Useimmat republikaanit ovat pysyneet hiljaa sen jälkeen, kun väitteet Raffenspergerin painostuksesta tulivat julkisuuteen. Jotkut republikaanit vaativat Twitterissä hänen eroaan.

Raffensperger kertoi The Washington Postille joutuneensa muidenkin republikaanipoliitikkojen kuin Grahamin painostamaksi. Lisäksi hän kertoi saaneensa vaimonsa kanssa tappouhkauksia Trumpin tukijoilta.

”Sinun on parasta olla munaamatta tätä uudelleenlaskentaa. Henkesi riippuu siitä”, Raffensperger kertoi yhdestä saamastaan uhkauksesta.

Myös Trump on hyökännyt suoraan Raffenspergeria vastaan kutsumalla häntä ”muka-republikaaniksi” (RINO, Republican in Name Only).

Trumpin asianajajat ja poliittiset liittolaiset ovat yrittäneet kääntää jokaisen kiven, jotta Bidenin voittamien osavaltioiden tulos saataisiin muutettua Trumpille edulliseen suuntaan. He ovat yrittäneet etsiä pieniä rikkeitä useista osavaltioista, mutta Trump itse puhuu toistuvasti suuresta salaliitosta.

Yhden perusteettoman väitteen mukaan joissain osavaltioissa käytetyt Dominion-äänten­laskenta­koneet olisivat ”tuhonneet” häneltä maanlaajuisesti 2,7 miljoonaa ääntä.

Tästä ei ole näyttöä. Georgian osavaltiosihteeri Raffensperger totesi The Washington Postille, että käsinlaskenta on vahvistanut automaattisen ääntenlaskennan tuloksen yksi yhteen.