Poliisi taltutti korona­toimia arvostelevia mielen­osoittajia vesitykeillä Berliinissä – Lopettakaa väittämästä, että rokote­pakko on tulossa, Saksan terveys­ministeri vetosi

AfD:n kansanedustajien mielenosoitus parlamentin istunnossa keskeytettiin – puolue syytti hallitusta perustuslain yli kävelystä.

Berliini

Saksan koronaviruspolitiikkaa arvostelevat mielenosoittajat saivat poliisien vesitykeistä Berliinissä keskiviikkona, kun viranomaisten ohjeita ei noudatettu. Mielenosoittajat eivät pitäneet turvavälejä tai käyttäneet maskeja kehotuksista huolimatta.

Protesti johtui Saksan liittopäivillä käsiteltävänä olleesta tartuntatautilain muutoksesta, joka säätää aiempaa yksityiskohtaisemmin osavaltioiden hallitusten ja viranomaisten oikeuksista antaa epidemiaan liittyviä määräyksiä. Muutoksella halutaan lisätä toimenpiteiden oikeudellista selkänojaa ja pitävyyttä eri osavaltioissa.

Viranomaisten mukaan Berliinissä oli kaduilla noin 5 000 mielenosoittajaa.

Poliisi hillitsi koronavirustoimenpiteiden vastaista mielenosoitusta vesitykeillä Berliinissä keskiviikkona.­

Äärimmäisimmät vastustajat vertasivat lainmuutosta maaliskuussa 1933 tehtyyn perustuslain muutokseen, jossa lainsäädäntövalta luovutettiin natsi-Saksan diktaattorille Adolf Hitlerille. Vertaus ja muut kansallissosialismiin liittyvät vertaukset tuomittiin laajasti.

Saksan ulkoministeri Heiko Maas twiittasi, että vertausten tekijät eivät ole oppineet historiasta mitään. Lainmuutoksella päinvastoin vahvistetaan päätösten oikeudellista perustaa kuin heikennetään sitä, hän sanoi.

Kansanedustajien selvä enemmistö äänesti lainmuutoksen puolesta iltapäivällä, ja myös osavaltioita edustava liittoneuvosto hyväksyi sen myöhemmin keskiviikkona.

Valtiopäivätalon sisällä oikeistopopulistinen oppositiopuolue AfD protestoi näyttävästi hallitusta vastaan ennen äänestystä. AfD:n viesti on, että hallitus polkee demokratiaa ja perustuslakia lakiesityksellään.

Myös muut oppositiopuolueet arvostelivat lainmuutosta kiireiseksi ja epäselväksi, mutta esimerkiksi vihreät äänestivät sen puolesta.

”Olemme ainoa demokraattinen ryhmä tässä maassa”, AfD:n veteraanikansanedustaja Alexander Gauland sanoi parlamenttisalissa.

Vähän ennen terveysministeri Jens Spahnin puheenvuoroa AfD:n kansanedustajat levittivät salissa mielenosoitusjulisteita, joissa perustuslain yli kulki musta viiva. Julisteita kerättiin pois salista.

Oppositiopuolue AfD protestoi näyttävästi hallitusta vastaan ennen keskiviikkoista äänestystä.­

Spahn kuvaili koronaviruspandemiaa ”vuosisadan tapahtumaksi” ja luonnonkatastrofin kaltaiseksi ilmiöksi. Hän sanoi, että poliittinen debatti on tärkeää, mutta tässä tilanteessa tarvittaisiin myös kansan yhtenäisyyden vaalimista.

Yhtenä kriitikoiden toistuvana väitteenä on ollut kansalaisten pakkorokottaminen.

”Annan sanani, rokotepakkoa ei tule. Lopettakaa muun väittäminen”, Spahn sanoi.

Eri puolueiden yksittäisten kansanedustajien raportoitiin saaneen kymmeniä tuhansia sähköpostivetoomuksia uutta tartuntatautilain muutosta vastaan.

Mielenosoittaja koronavirustoimien vastaisessa mielenosoituksessa keskiviikkona Berliinissä.­

Saksan tartuntatautilakia on muutettu tätä ennenkin koronaviruspandemian aikana, mutta monet turvaamistoimenpiteet on säädetty voimaan asetuksilla. Lainmuutoksella halutaan varmistaa oikeudellinen pohja rajoituksille, joiden loppu ei vielä ole näköpiirissä.

Syyslomien alla paikalliset oikeusistuimet kumosivat osavaltioiden säätämiä majoituskieltoja, ja myös ravintoloiden sulkuihin liittyviä oikeusjuttuja on ollut vireillä.

Tällä hetkellä Saksassa ovat ravintolat ja kaikki muut vapaa-ajan viettopaikat sekä monet palvelut suljettuina. Maskipakko on ollut huhtikuun lopulta asti voimassa, ja se koskee osittain myös pienimpiä koululaisia.

Maanantaina liittokansleri Angela Merkel ajoi osavaltioiden pääministerien kanssa pitämässään kokouksessa uusia, erityisesti kouluihin kohdistuvia kiristyksiä, mutta osavaltioiden pääministerit eivät olleet valmiita päättämään niistä. Uusi yritys on luvassa ensi viikolla.

Syksyn toinen aalto on voimistunut Saksassa lokakuusta asti, ja tähän mennessä noin 13 000 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Marraskuussa käyttöön otetuilla sulkutoimilla halutaan välttää sairaaloiden ylikuormitus.

Moniin naapurimaihinsa verrattuna Saksa pärjää kuitenkin tällä hetkellä varsin siedettävästi. Kahden viikon ajan uusia tartuntoja on koko maassa 100 000 asukasta kohden 318,2. Saksan suurimmissa naapurimaissa luku on yli 800. Suomessa vastaava luku on 54,2.

Saksassa on keväästä asti ollut äänekkäitä koronavirustoimenpiteiden vastustajia.

Elokuussa Valtiopäivätalon portaille rynni mielenosoittajia niin, että se sai politiikot huolestumaan. Liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier kutsui tapahtumaa ”sietämättömäksi hyökkäykseksi demokratian ytimeen”. Elokuun tapahtumien takia Valtiopäivätalo oli nyt paremmin suojattuna jo aamusta asti.

Koronamielenosoituksissa on nähty muun muassa rokotekriitikoita, äärioikeistolaisia, salaliittoteoreetikoita ja uskonnollisia ryhmiä. Maskipakon vastustajiin kuuluu myös ääriryhmiin tai lahkoihin kuulumattomia tavallisia ihmisiä.

