Birminghamin pubi-iskuista tehtiin pidätys 46 vuoden jälkeen, poliisi on kuulustellut 65-vuotiasta epäiltyä Belfastissa

Syyttöminä tuomittujen ”Birminghamin kuutosten” tapaus järkytti Britanniaa.

Britannian poliisiviranomaiset ovat pidättäneet 65-vuotiaan miehen epäiltynä 46 vuoden takaisista pommi-iskuista Birminghamissa. Kahteen pubiin marraskuussa 1974 tehdyissä iskuissa kuoli 21 ihmistä ja 182 loukkaantui.

Tasavaltalaisten ja unionistien taistelu Pohjois-Irlannista oli kuumimmillaan, ja syyllisenä iskuihin pidettiin Pohjois-Irlannin tasavaltalaisarmeijaa IRA:ta. Poliisi pidätti heti iskujen jälkeen kuusi epäiltyä, jotka tuomittiin vuonna 1975 elinkautiseen vankeuteen iskuista.

Valitustuomioistuin kumosi tuomiot 1991 toteen näyttämättöminä skandaalien säestämässä oikeudenkäynnissä. Sitä edelsivät paljastukset poliiseiden laiminlyönneistä, todisteiden väärentämisestä ja tunnustusten kiskomisesta väkivallalla.

Uhrien omaiset ovat vaatineet tapauksesta julkista kuulemista ja tutkimukset todellisten syyllisten löytämiseksi ovat jatkuneet vuosien ajan ilman tulosta.

Länsi-Midlandsin poliisi tiedotti yllättäen keskiviikkona, että sen terrorisminvastainen yksikkö on tehnyt yhteisoperaation Pohjois-Irlannin poliisin kanssa ja pidättänyt 65-vuotiaan miehen tämän kotoa Belfastissa epäiltynä iskuista.

”Mies pidätettiin terrorismilakien perusteella ja hänen kotiinsa on tehty kotietsintä”, poliisin lyhyessä tiedotteessa kerrottiin. ”Häntä kuulustellaan poliisiasemalla Pohjois-Irlannissa.”

”Menin sanattomaksi”, uhrin omainen Julie Hambelton kommentoi The Guardianille tunnelmiaan kuullessaan pidätyksestä.

Hambeltonin 18-vuotias sisko Maxine kuoli Birminghamin iskussa.

”Tuijotin vain järkyttyneenä Maxinen kuvaa. Tämä on tervetullut uutinen. Tämä on musertava uutinen. Tämä on todellista edistystä.”