Vapaa maahanmuutto Britanniaan loppuu vuodenvaihteessa, ja tuonti vaikeutuu. Merimieskirkko on yksi brexitin monista ruohonjuuritason kärsijöistä.

Lontoo

Britannian EU-eron siirtymäkausi päättyy vuodenvaihteessa, ja brexit-arki alkaa. Tämä tuo uusia ongelmia myös Lontoossa toimivalle suomalaiselle Merimieskirkolle.

Tähän asti Merimieskirkko on voinut värvätä vapaasti suomalaista työvoimaa. Mutta kun vuosi vaihtuu, loppuu myös EU-kansalaisten vapaa maahanmuutto.

Samalla suomalaisten tuotteiden eli britanniansuomalaisten ”lohturuoan” maahantuonti vaikeutuu.

”Brexit lisää ehdottomasti paperityötä”, sanoo Merimieskirkon johtaja, pappi Marjaana Härkönen.

Pappi Marjaana Härkönen johtaa Merimieskirkkoa Lontoossa.­

Härkösen mukaan Merimieskirkon pitää hankkia ilmeisesti erityinen sponsorilisenssi, jos se haluaa värvätä suomalaisia vapaaehtoisia kirkkoon töihin.

Syynä on Britannian konservatiivihallituksen uusi maahanmuuttolaki. Lähtökohta on, että jos muuttaa Britanniaan tammikuussa 2021 tai sen jälkeen, tulee vuosipalkan olla vähintään noin 28 400 euroa.

Pienemmätkin tulot kelpaavat, jos tulee paikkaamaan työvoimapulaa tai on väitellyt tohtoriksi. Merimieskirkon vapaaehtoiset eivät saa kuitenkaan työstään palkkaa, joten ehdot eivät täyty.

”Olemme rekisteröityneet paikalliseksi charityksi [brittiläinen voittoa tavoittelematon yhteisö] ja jos saamme lisenssin, saamme hakea vapaaehtoistyövoimaa Suomesta”, Härkönen kertoo.

Merimieskirkolla on aloittanut vastikään neljä uutta suomalaista, joten jatkovärväys ei ole akuutti ongelma. Vielä tämän vuoden puolella Suomesta Britanniaan on saanut muuttaa vapaasti.

Satu Saarelainen lämmittää karjalanpiirakoita Merimieskirkon kahvilassa. Naamamaski on pakollinen varatoimi pandemian aikana.­

Britanniassa asuu noin 20 000 suomalaista, joista monet Lontoon seudulla. Merimieskirkko ulottaa toimintaansa kuitenkin koko maahan ja myös Irlannin puolelle.

Brexit uhkaa ensi vuodesta lähtien myös kirkon perinteistä Dublinin-vierailua, joka on järjestetty aina joulun alla irlanninsuomalaisten iloksi. Tapahtumassa on kuultu muun muassa kauneimpia suomalaisia joululauluja.

Merimieskirkon väellä on ollut tapana viedä Lontoosta suomalaisia herkkuja Dubliniin myytäväksi. Jatkossa tuontitavaran vieminen maasta toiseen voi aiheuttaa liikaa tulli- ja muuta byrokratiaa.

”Ensin suomalainen tuote pitäisi tuoda Britanniaan, sitten Britanniasta Irlantiin, ja lopuksi ylijäämät vielä takaisin Irlannista Britanniaan”, Härkönen kuvaa brexit-ajan haasteita.

Suomi ja Irlanti kuuluvat EU:n sisämarkkinoille, mutta Britannian jäsenyys loppuu vuoden vaihtuessa.

Suomen Merimieskirkko on voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka vuosibudjetti on noin neljä miljoonaa euroa. Vuodesta 1875 lähtien toiminut Merimieskirkko saa toimintaansa avustusta muun muassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Merimieskirkolla on Lontoon lisäksi pysyvä toimipaikka Brysselissä, Rotterdamissa ja Hampurissa sekä työntekijä Ateenassa ja Espanjan aurinkorannikolla.

Lontoon Merimieskirkon vuosibudjetti on noin 556 000 euroa.

Kirkko sijaitsee Rotherhithen kaupunginosassa Thamesin eteläpuolella. Koronaviruspandemian aikana kirkon toiminta on ollut osittain jäissä. Verkon kautta on kuitenkin löytynyt uusia yhdessä olemisen muotoja.

Härkösen mukaan kirkolla on ollut tapana tuoda Suomesta Lontooseen iso tavaralasti kaksi kertaa vuodessa.

”Tuotteet on tarkoitettu joulu- ja pääsiäismyyjäisiin, mutta niitä on myyty [kirkon kaupasta] myös pitkin vuotta. Ruisleipä on säilynyt pakkasessa.”

Suomalaista sinapit ovat ojennuksessa Merimieskirkon kaupassa. Britanniansuomalaiset ostavat myös suomalaista etikkaa, hilloa ja säilykkeitä.­

Merimieskirkon kaupassa on tarjolla lohtunaposteltavaa britanniansuomalaisille. Brexitin siirtymäkauden loppuminen tuo uutta kitkaa kirkon tavaratuontiin.­

Brexitin siirtymäkauden loppuminen vaikeuttaa tuontia, vaikka EU ja Britannia pääsisivätkin sopuun uudesta vapaakauppasopimuksesta.

Brittihallitus onkin kehottanut pienyrityksiä ja yhteisöjä hankkimaan asiantuntija-apua, jotta tulevat tullimuodollisuudet sujuisivat kitkatta.

Miten käy Merimieskirkon tulevien ruokalähetysten?

”Onneksi tätä ei tarvitse miettiä vielä tammikuussa. Meillä on nyt pelivaraa, sillä joulukauppaa varten on hankittu lasti.”

Merimieskirkolla on ollut iso rooli myös siinä, että britanniansuomalaiset saavat itsensä ajoissa rekisteröityä Britannian EU-kansalaisten uuteen settled status -järjestelmään.

Kirkon sosiaalikuraattorit Hanna Lindholm ja Salla Korteniemi ovat antaneet teknistä apua niille, joille rekisteröityminen on tuottanut ongelmia.

Suomalaisten pitää hakea oleskelulupaa ensi kesään mennessä, jos he haluavat jäädä Britanniaan. Hakuoikeus on kuitenkin vain niillä, jotka ovat ehtineet muuttaa maahan tämän vuoden puolella.

Tietävätkö britanniansuomalaiset, että rekisteröityminen on pakko, jos haluaa oleskella maassa jatkossakin laillisesti?

”Uskon, että suurin osa tajuaa, että näin pitää toimia. Yksittäisiä tapauksia voi olla, että saattaa sanoa, että ei kannata suostua.”