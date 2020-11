Demokratiamieliset mielenosoittajat ovat vaatineet muutoksia perustuslakiin, pääministerin eroa sekä uudistuksia monarkiaan.

Mielenosoitukset jatkuivat Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa keskiviikkona, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Kymmeniätuhansia ihmisiä kokoontui osoittamaan mieltään demokraattisemman yhteiskunnan puolesta. Mielenosoittajat muun muassa roiskivat maalia, töhersivät monarkianvastaisia graffiteja ja suihkuttivat vettä Thaimaan poliisin päämajalla.

AFP arvioi, että mielenosoituksiin olisi kokoontunut noin 20 000 ihmistä.

Mielenosoittajat kertoivat olevansa raivoissaan tiistain väkivaltaiseksi muuttuneesta mielenosoituksesta maan parlamenttitalolla ja siitä, ettei parlamentin äänestys perustuslain muutoksista tuottanut haluttua tulosta.

Keskiviikkona järjestetyssä äänestyksessä lainsäätäjät valitsivat jatkokäsittelyyn vain kaksi seitsemästä perustuslain muutosehdotuksesta. Nämäkään muutokset eivät kajoa kuningas Maha Vajiralongkornin asemaan.

Thaimaan pääministeri Prayut Chan-o-chan kertoi torstaina tiedotteessa, että kaikkia mahdollisia lakeja käytetään mielenosoittajia vastaan.

”Tilanne ei parane, ja olemassa on riski väkivaltaisuuksien leviämiseen. Mikäli siihen ei vastata, se voi vaurioittaa maata ja rakastettua monarkiaa”, pääministeri Prayut totesi.

”Hallitus tehostaa toimiaan ja käyttää kaikkia lakeja mielenosoittajia vastaan, jotka rikkoivat lakia.”

Tiedotteessa ei täsmennetty, viittasiko pääministeri tällä lakipykälään, joka kieltää monarkian loukkaamisen. Prayut kertoi aiemmin tänä vuonna, että lakipykälää sillä hetkellä sovellettu kuninkaan toiveesta.

Tiistaina Thaimaan parlamenttitalolla Bangkokissa nähtiin toistaiseksi väkivaltaisin yhteenotto heinäkuussa alkaneissa demokratiamielisissä protesteissa. Poliisi käytti kyynelkaasua ja ampui tuhansia mielenosoittajia vesitykeillä. Yli 50 ihmistä loukkaantui ja ainakin kuusi sai ampumahaavoja.

Ei ole selvää, kuka avasi tulen. Poliisi kielsi käyttäneensä kumi- tai oikeita luoteja.

Poliisi perusteli voimakeinojaan sillä, että mielenosoittajat olivat pyrkineet läpi piikkilankaisesta barrikadista parlamenttitalon edustalla.

Mielenosoitusten aikaan lainsäätäjät keskustelivat parlamentissa mahdollisista perustuslain muutoksista, joista äänestettiin seuraavan päivänä.

Demokratiamielisen mielenosoittajien ja poliisin välisten yhteenottojen lisäksi tiistaina puhkesi kahinoita mielenosoittajien ja monarkistiryhmän välillä. He heittivät toisiaan kivillä ja pulloilla. Brittilehti The Guardian kertoi, että kyseessä oli ensimmäinen vakavampi yhteenotto demokratiamielisten mielenosoittajien ja monarkistiryhmän välillä.

Sadat monarkistit järjestivät aiemmin tiistaina vastaprotestin, jossa he osoittivat mieltään perustuslain säilyttämiseksi ennallaan.

Demokratiamielisiä protesteja on järjestetty taajaan heinäkuusta lähtien. Suuri osa mielenosoittajista on ollut opiskelijoita.

Mielenosoittajat ovat vaatineet uudistuksia nykyiseen perustuslakiin, joka on maan entisen sotilasjuntan käsialaa. Mielenosoittajat haluavat myös Thaimaan pääministerin ja entisen kenraalin Prayutin eroa sekä uudistuksia monarkiaan.

Prayut nousi virkaansa sotilasvallankaappauksen myötä vuonna 2014. Oppositio on vaatinut hänen eroaan jo kolmen vuoden ajan.

Viime vuonna Prayut valittiin pääministeriksi ensi kertaa vaalien kautta, mutta taustalla oli hänen hallituksensa aiemmin masinoima uusi perustuslaki, joka antaa vanhalle sotilasjuntalle käytännössä mahdollisuuden hallita maata mielensä mukaan. Juntalla on ollut kuninkaan tuki.

Vuoden 2019 vaalien jälkeen katumielenosoitukset ovat jatkuneet ja protestit laajentuneet. Mielenosoituksia on nähty useissa kaupungeissa. Elokuussa hallituksen vastaiseen opiskelija­mielen­osoitukseen osallistui Bangkokissa arviolta 10 000 ihmistä.

Voimakas monarkian­vastaisuus viimeaikaisissa mielenosoituksissa on Thaimaassa uutta, sillä kuningasta on pidetty lähes pyhänä ja kuningashuoneen loukkaaminen on majesteettirikos, josta voi saada ankaran rangaistuksen.

Kuninkaalla on Thaimaassa paitsi symbolinen rooli myös runsaasti todellista valtaa.

Mielenosoittajat ovat kuitenkin tähdentäneet, ettei heidän tarkoituksenaan ole lakkauttaa monarkiaa.

Kuningas Maha Vajiralongkorn kruunattiin isänsä jälkeen neljä vuotta sitten. Hän on viettänyt suuren osan ajastaan Thaimaan ulkopuolella.