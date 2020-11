Venäjällä on ongelmia useiden eri lääkkeiden saatavuudessa antibiooteista syöpälääkkeisiin. Pietarilainen Natalia Viharjova taisteli puoli vuotta, kunnes sai lääkkeen MS-tautiinsa.

Lääkkeen saaminen on venäläiselle sairaalle sattumankauppaa.

Pietarilaisella Natalia Viharjovalla, 38, todettiin tammikuun lopussa ms-tauti, mutta ensimmäisen annoksensa okrelitsumabi-lääkettä hän sai vasta kesällä lähes puolen vuoden taistelun jälkeen.

MS-tauti eli multippeliskleroosi on liikunta- ja toimintakykyä heikentävä keskushermoston sairaus. Okrelitsumabi hidastaa taudin etenemistä.

Natalia Viharjovan okrelitsumabi-lääkettä.­

Englanninopettajana työskentelevä Viharjova hakeutui lääkäriin alkuvuonna oltuaan jatkuvasti uupunut. Hän ei jaksanut kävellä paria kilometriä pidempiä matkoja ja kaatuili kävellessään.

Diagnoosin saaminen oli helpotus, mutta sitä seurasi järkytys: Lääkäri toisensa jälkeen kieltäytyi kirjoittamasta hänelle lääkereseptiä milloin milläkin tekosyyllä.

Viharjova ei ollut aiemmin juuri ollut tekemisissä lääkäreiden kanssa tai tarvinnut lääkkeitä, joten tilanne oli hämmentävä.

”Selvisi, että tämä on iso ongelma kaikille MS-tautia sairastaville. Lääkettä ei noin vain anneta”, Viharjova kertoo puhelimitse Pietarista.

Venäjällä on ollut syksyllä pahoja ongelmia lääkkeiden saatavuudessa. Eri osissa maata on ollut venäläisen median mukaan pulaa ainakin antibiooteista, syöpälääkkeistä ja koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin lääkkeistä.

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat maailmanlaajuinen ja kasvava ongelma. Esimerkiksi Suomessa uutisoitiin vuosi sitten kesällä useiden eri ehkäisypillerien loppumisesta apteekeissa.

Syitä saatavuushäiriöiden taustalla on monia. Niin Venäjälläkin.

Koronavirusepidemian aikana lääkkeiden kulutus on kasvanut. Sairaalat ovat paikoin täyttyneet koronaviruspotilaista, joten lääkärit ovat määränneet covid-19-taudin oireiden kotihoitoon muun muassa antibiootteja, ja apteekkien varastot ovat huvenneet.

Lisäksi kansalaiset ovat ryhtyneet hamstraamaan lääkkeitä. Apteekkialaa seuraavan Telegram-kanavan mukaan Venäjällä on ostettu marraskuussa antibiootteja ”kuin tattaria maaliskuussa”. Antibioottien kysyntä on kuusinkertaistunut viime syksyyn verrattuna.

Lääkkeiden toimitusta apteekkeihin on jarruttanut kesällä voimaan tullut valtion määräämä uusi sertifiointijärjestelmä. Lääkepakkausten uudella sertifioinnilla valtio pyrkii hillitsemään lääkeväärennöksiä, mutta sen käyttöönotto on ollut hidasta.

Pietarilainen uutissivusto Fontanka kertoi viime viikolla, että Pietarissa apteekista on saattanut löytyä asiakkaan tarvitsema lääke, mutta sitä ei ole voitu myydä, koska sertifiointi on puuttunut.

Ozerki-ketjun apteekit ovat suosittuja edullisen maineensa takia. Kuvan apteekki on Pietarin keskustassa.­

Ruplan kurssin voimakas heikentyminen on sotkenut myös lääkemarkkinoita. Venäläiset valmistajat käyttävät monissa lääkkeissä ulkomaisia raaka-aineita, joiden hinta on noussut.

Lääkevalmistajat eivät puolestaan saa tuotteistaan markkinahintaa, koska Venäjän terveysministeriö ylläpitää listaa ”elintärkeistä ja välttämättömistä lääkkeistä”. Niiden hinta on säännelty matalaksi, jotta kaikilla olisi varaa ostaa niitä. Listalla olevien lääkkeiden valmistus ei kannata.

Lokakuun lopussa kolmisenkymmentä venäläistä hyväntekeväisyys- ja potilasjärjestöä lähetti presidentille ja pääministerille avoimen kirjeen, jossa kerrottiin syöpäpotilaiden ”katastrofaalisesta” tilanteesta.

Järjestöjen mukaan ongelmat syöpälääkkeiden saatavuudessa uhkaavat johtaa tuhansien ihmisten kuolemaan ja venäläisen syöpähoidon taantumiseen.

Venäjän valtionjohto on kommentoinut lääkepuutteita toistelemalla, että ”tilannetta ei voi hyväksyä”. Viimeksi näin sanoi presidentin tiedottaja Dmitri Peskov torstaina.

Lääkepulan perimmäinen ongelma on raha. Viharjova tarvitsee MS-tautiinsa ulkomaisen lääkkeen, joka maksaa Venäjällä 1,5 miljoonaa ruplaa eli yli 16 000 euroa vuodessa. Viharjovan tulisi saada se ilmaiseksi kaupungilta, mutta hänen mukaansa kaupungin virkamiehet kieltäytyvät ostamasta sitä.

”Jos he ostaisivat lääkkeen kaikille kaupungin sairaille, niin siitä muodostuisi kelpo summa”, Viharjova sanoo.

Kun lääkereseptin hankkiminen omin avuin osoittautui mahdottomaksi, otti Viharjova yhteyttä syyttäjänvirastoon, Luoteis-Venäjän aluehallintoon ja potilasjärjestöön.

Lopulta hänen onnistui saada lääkkeensä syyttäjän avulla. Ensimmäisen lääkeannoksen jälkeen väsymys helpotti ja näköä haitanneet oireet hävisivät. Ensi vuoden alussa otettava seuraava annos on turvattu, sillä Viharjovalla on jo resepti siihen.

Kamppailu lääkkeistä on tuttua potilasjärjestöille. Primääristä immuunipuutostaudista kärsivien potilasjärjestön johtaja Julia Zaharova sanoo, että monet heidän potilaistaan ovat hyvin riippuvaisia ulkomaisista lääkeyhtiöistä.

Taudin hoitoon käytettävästä immunoglobuliinista oli pulaa jo ennen koronavirusepidemiaa, mutta tilanne on muuttunut akuutiksi syksyn aikana. Ulkomaisten tuotteiden tuonti maahan on ylipäätään vähentynyt viime vuosina. Osa valmisteista on kadonnut markkinoilta kokonaan.

”Valtion tuontipolitiikka ja rajoitukset haittaavat lääkkeen saatavuutta. Kotimaiset valmisteet eivät pysty kilpailemaan vastaavien ulkomaisten tuotteiden kanssa, mikä on surullista mutta tosiasia”, Zaharova sanoo puhelimitse Pietarista.

Julia Zaharova johtaa primääristä immuunipuutostaudista kärsivien potilasjärjestöä. Hänet kuvattiin järvenrannassa lähellä kotitaloaan Leningradin alueella Pietarin liepeillä viime viikolla.­

Zaharovan mielestä valtio ei ota tarpeeksi huomioon potilaiden etua. Hän huomauttaa, että potilaat eivät itse vaadi ulkomaisia lääkkeitä, vaan valtion klinikoilla työskentelevät lääkärit määräävät heille niitä.

Zaharovan mukaan potilasjärjestöjen aktiivisuus ja yhteiskunnallinen paine ovat tuottaneet tulosta Venäjän eri osissa. Lääkkeiden ostopolitiikkaa on saatu muutettua, ja virkamiehiä käyttämään budjettiin varattuja varoja lääkkeisiin.

”Potilas on lopulta saanut hänelle määrätyn lääkkeen, vaikka se onkin saattanut kestää”, Zaharova sanoo. ”Se vaatii vain sinnikkyyttä, tietoa ja tukea.”

Viharjova ei hyväksy sitä, että joutui käyttämään niin paljon aikaa lääkkeen hankkimiseen. Hänestä se oli nöyryyttävää. Aivan kuin epämiellyttävässä parantumattomassa sairaudessa ei olisi tarpeeksi kestämistä.

”Maksamme veroja, olemme valinneet tämän valtionjohdon. Miksi se ei pidä huolta meistä?” Viharjova ihmettelee. ”Miksi oman hupenevan väestön parantamiseen ei riitä rahaa?”

Venäjän finanssiministeri Anton Siluanov ilmoitti keväällä, että liittovaltion budjettiin lisätään varoja terveydenhoitoon ja koronaviruksen hillitsemiseen, mutta hän ei myöntänyt, että terveydenhuollon osuus valtion budjetista olisi alirahoitettu.

Venäjällä on tavallista kerätä rahaa sairaiden sukulaisten hoitoon erilaisilla vetoomuksilla internetissä. Viharjovan mielestä niiden määrä on kasvanut kuluneiden viiden vuoden aikana.

”En olisi ikinä uskonut, että joudun näiden ihmisten joukkoon, jotka tarvitsevat hoitoa mutta eivät saa sitä maamme hallinnolta.”