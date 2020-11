Mike Pompeo on ensimmäinen Yhdysvaltain ulkoministeri, joka on käynyt Israelin kiistellyillä alueilla.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo teki torstaina yllätysvierailun Israeliin ja vietti aikaansa sekä miehitetyllä Länsirannalla että Golanin kukkuloilla.

”Nautin lounaan kauniilla Psagotin viinitilalla”, Pompeo kirjoitti Twitter-viestissään. ”Valitetttavasti Psagot ja muut alueen yritykset ovat joutuneet Euroopan unionin turmiollisten leimausyritysten kohteeksi, niiden tarkoituksena on perustella israelilaisten yritysten boikotointi.”

Pompeo on ensimmäinen Yhdysvaltain ulkoministeri, joka on vieraillut kiistellyillä alueilla. Israel miehitti alueen kuuden päivän sodassa 1967, ja nykyisin noin 440 000 juutalaissiirtolaista asuu alueen siirtokunnissa kolmen miljoonan palestiinalaisen keskellä.

”Halusin kovasti tulla tänne tällä matkalla kertoakseni maailmalle että me olemme oikeassa”, Pompeo raportoi myöhemmin Golanilta, jonka Israel valloitti Syyrialta 1967 ja liitti myöhemmin itseensä kansainvälisen yhteisön vastalauseista huolimatta.

”Että me, Yhdysvallat, olemme oikeassa”, Pompeo jatkoi. ”Että Israel on oikeassa. Jokaisella kansalla on oikeus puolustaa itseään ja itsemääräämisoikeuttaan.”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tunnusti viime vuonna Israelin oikeuden Golanin kukkuloihin. Pompeo puolestaan ilmoitti viime vuonna, ettei presidentti Trumpin Yhdysvallat enää pidä Länsirannan miehitystä ”yhteensopimattomana kansainvälisen lain kanssa”.

Syyria tuomitsi nopeasti Pompeon Golan-vierailun.

”Pompeon vierailu on provokatiivinen askel ennen Trumpin hallintokauden päättymistä ja lisäksi törkeä Syyrian itsemääräämisoikeuden loukkaus”, Syyrian ulkoministeriö kommentoi julkilausumassaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Palestiinalaiset puolestaan tuomitsivat jyrkästi Pompeon Länsiranta-matkan.

”Pompeo käyttää hyväkseen Trumpin viimeisiä viikkoja saadakseen aikaan vielä yhden ennakkotapauksen, loukatakseen kansainvälistä oikeutta ja ehkäpä edistääkseen omia poliittisia tavoitteitaan”, palestiinalaisneuvottelija Hanan Ashrawi kommentoi uutistoimisto Reutersille.