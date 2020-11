Presidentin asianajajan Rudy Giulianin tiimi väitti, että Yhdysvaltain vaalit väärensi Venezuelan, Kuuban ja ehkä Kiinankin rahoittama suuri salaliitto. Trump kutsui Michiganin ykkösrepublikaanit Valkoiseen taloon, todennäköisesti painostaakseen heitä kumoamaan osavaltion vaalituloksen.

Entinen New Yorkin pormestari, presidentti Donald Trumpin asianajaja Rudy Giuliani esitteli väitteitä suuresta salaliitosta torstaina Washingtonissa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.­

Presidentti Donald Trump ja hänen asianajajansa löivät torstaina uuden vaihteen silmään yrityksissään kääntää Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos Trumpille voitolliseksi.

Marraskuun 3. päivän vaalit hävinnyt Trump kutsui perjantaiksi Valkoiseen taloon Michiganin osavaltion republikaanipoliitikkoja, joita hän yrittää todennäköisesti painostaa kääntämään osavaltion äänestystuloksen päälaelleen. Aiemmin hän oli ottanut yhteyttä yksittäisen piirikunnan yksittäiseen vaalivirkailijaan, mitä pidettiin ennennäkemättömänä puuttumisena vaaliprosessiin.

Tiedotustilaisuudessa torstaina Trumpin asianajaja Rudy Giuliani esitti kollegoineen – ilman todisteita – väitteitä, joiden mukaan Venezuela, Kuuba ja mahdollisesti Kiina olisivat ”kommunistisen rahansa” avulla onnistuneet peukaloimaan Yhdysvaltain vaalit demokraatti Joe Bidenin hyväksi.

Giulianin mukaan amerikkalaisten ääniä olisi laskettu Saksassa ja Espanjassa. Hänen mukaansa ääntenlaskennassa käytetyt Dominion-yrityksen laitteet olisivat kytköksissä Venezuelan edesmenneeseen presidenttiin Hugo Cháveziin ja hänen seuraajaansa Nicolás Maduroon.

Presidentti Donald Trump on vältellyt julkisuutta viime päivät, mutta hän kommentoi ahkerasti vaaleja Twitterissä. Hänet kuvattiin saapumassa Valkoiseen taloon 14. marraskuuta.­

Trump itse on väittänyt aiemmin, että kanadalaistaustaisen yhdysvaltalaisyrityksen Dominionin laitteilla häneltä anastettiin vaaleissa 2,7 miljoonaa ääntä. Tämän suuren salaliiton ovat julistaneet sepitteeksi Yhdysvaltain turvallisuus- ja vaaliviranomaiset, Dominion, toinen tarinaan kiedottu yritys, Yhdysvaltain media, monet poliitikot ja muut asiantuntijat.

”Tämä tiedotustilaisuus oli vaarallisin 1 tunnin ja 45 minuutin televisiolähetys Yhdysvaltain historiassa. Ja mahdollisesti pähkähulluin. Jos et tiedä, mistä puhun, olet onnekas”, twiittasi vaaliturvallisuuden asiantuntija Christopher Krebs.

Krebs oli vielä tämän viikon alussa kyberturvallisuuteen keskittyvän CISA-viraston johtaja. Trump antoi hänelle potkut tiistaina, kun Krebs oli luonnehtinut presidentinvaaleja ”Yhdysvaltain historian turvallisimmiksi”.

The Washington Post -lehti kävi kohta kohdalta läpi Giualianin ja kumppaneiden väitteet ja antoi tiedotustilaisuudelle täydet neljä Pinokkio-nenää: silkkaa valhetta, joka ammensi väitteensä enimmäkseen internetin oikeistoblogeista ja juorumyllyistä.

Kongressin edustajainhuoneen demokraattijohtaja Steny Hoyer totesi, että Trumpin toimet vaalituloksen kääntämiseksi ”lähentelevät maanpetosta” ja vetävät mattoa demokratian alta.

Torstain uutiskäänteet kielivät siitä, että Trumpin tukijoukot eivät enää yritä todistaa eri puolilla maata tapahtuneita väitettyjä vaalivilpin yrityksiä. Nämä pyrkimykset ovat kuivuneet kasaan joko uudelleenlaskennoissa tai oikeusistuimissa. Lisäksi jokaisen osavaltion vaaliviranomaiset ovat kertoneet vaalien sujuneen rehdisti.

Suuren salaliittotarinan ohella Trump pyrkii nyt kääntämään Michiganin osavaltion tappionsa vaikuttamalla suoraan republikaanipuolueen vaalivirkailijoihin ja poliitikkoihin. Trumpin lähipiiri on tiettävästi painostanut poliitikkoja myös muissa osavaltioissa, ainakin Georgiassa, sillä vaalituloksen kääntämiseen tarvitaan useamman osavaltion numeroiden muuttamista.

Donald Trumpin kannattaja osallistui ”Lopettakaa varkaus” -mielenosoitukseen Michiganin osavaltion pääkaupungissa Lansingissa viime viikon lauantaina. Miljoonat amerikkalaiset uskovat, että demokraatit ryöväsivät vaalit Trumpilta.­

HS:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Anna-Sofia Berner kertoo tässä kommentissaan, kuinka Trump otti yhteyttä michiganilaisen Waynen piirikunnan vaalivirkailijaan, republikaani Monica Palmeriin.

Palmer oli ensin kieltäytynyt vahvistamasta piirikuntansa vaalitulosta, mutta oli muuttanut kantansa, kun häntä oli syytetty mustien äänioikeuden mitätöimisestä. Trumpin keskiviikkoisen puhelun jälkeen hän halusi muuttaa uudelleen mieltään ja olla vahvistamatta vaalitulosta.

Palmerin mukaan hän ei ajatellut Trumpin painostaneen häntä vaan olleen huolissaan hänen turvallisuudestaan, koska Palmer oli joutunut vihaisen painostuksen kohteeksi.

”Hän oli huolissaan turvallisuudestani, ja se oli koskettavaa”, Palmer totesi The Washington Postille.

Trump näyttää nyt pyrkivän siihen, että hän onnistuisi lähipiireineen jarruttamaan piirikuntien ja laajemmin osavaltioiden vaalitulosten virallista hyväksymistä. Jos tämä onnistuisi, republikaanijohtoiset osavaltiokongressit voisivat – Trumpin toiveiden mukaan – nimittää valitsijamiehiä, jotka valitsevat joulukuun 14. päivä valitsijamieskokouksessa Bidenin sijasta Trumpin.

The New York Times -lehden pääotsikko perjantaiaamuna kertoi pelkistetysti, mihin vaalien jälkipuinnissa on ajauduttu: ”Trump otti Michiganin maalitaulukseen juonessa, jolla pyritään kumoamaan vaalitulos.”

Trumpin entinen lempikanava Fox puolestaan nosti verkkosivujensa pääaiheeksi uutisen, jossa Utahin republikaanisenaattori Mitt Romney arvosteli voimakkaasti Trumpin ja Giulianin ulostuloja: ”On vaikea kuvitella Yhdysvaltain istuvalta presidentiltä pahempaa ja epädemokraattisempaa tekoa”, Romney sanoi.

Konservatiivisen Foxin verkkosivulla Giulianin syytökset Yhdysvaltain historian suurimmasta vaalipetoksesta sekä Venezuelaan kytkeytyvästä salaliitosta olivat vasta uutisaihe numero 11 perjantaiaamuna Suomen aikaa ja uutisen sijoitus tippui tasaista tahtia sivustolla.

Trump on suuttunut Foxille siitä, että kanava on julistanut Bidenin presidentinvaalien voittajaksi. Hän on viime aikoina alkanut jakaa Twitterissä yhä enemmän sisältöä, jota tuottavat äärioikeistoon vetoavat ja salaliittoteorioista elävät tv-kanavat Newsmax ja OANN.

Fox oli kuitenkin ainoa merkittävä amerikkalaiskanava, joka näytti Giulianin torstaisen tiedotustilaisuuden suorana ja kokonaisuudessaan. Kanava perusteli asiaa sillä, että tilaisuudella oli uutisarvoa. Myös HS.fi näytti tilaisuuden kokonaisuudessaan.

On epäselvää, mitä Trump voi saavuttaa tänään perjantaina järjestettävällä tapaamisella Michiganin osavaltion republikaanipäättäjien kanssa. Valkoiseen taloon matkaavat ainakin osavaltion senaatin enemmistöjohtaja Mike Shirkey ja edustajainhuoneen puhemies Lee Chatfield.

Shirkey totesi tiistaina Bridge Michigan -julkaisulle, että Michiganin lain mukaan eniten ääniä saanut ehdokas saa taakseen kaikki osavaltion 16 valitsijamiestä. Hänen mukaansa skenaario, jossa republikaanit jyräisivät äänestäjien tahdon, ”ei tule tapahtumaan”. Biden sai Michiganissa yli 150 000 ääntä enemmän kuin Trump.

Edustajainhuoneen Chatfield puolestaan twiittasi pian vaalien jälkeen, että vain äänestäjien päätöksellä on merkitystä valitsijamiesten valinnassa.

”Sanonpa sen selvästi: eniten ääniä saanut voittaa Michiganin! Piste. Tarinan loppu. Sitten menemme eteenpäin.”

Joe Bidenin mukaan Trumpin suora puuttuminen Michiganin vaaleihin varmistaa, että Trump ”jää historiaan yhtenä Yhdysvaltain historian vastuuttomimmista presidenteistä”.

Michiganin on määrä vahvistaa presidentinvaalien tuloksensa ensi maanantaina. Vaalituloksen vahvistaminen etenee eri aikatauluissa eri osavaltioissa.

Biden sai valtakunnallisesti noin kuusi miljoonaa ääntä enemmän kuin Trump. Hän voitti istuvan presidentin valitsijamiehissä laskien numeroin 306–232. Trump on kieltäytynyt auttamasta Bidenia vallansiirtymässä.