Tigrevähemmistöön kuuluva Tedros Adhanom Ghebreyesus kiistää olevansa puolueellinen Etiopiassa puhjenneessa konfliktissa.

Etiopian sisäinen konflikti kohosi torstaina kansainvälisen diplomatian tasolle, kun Etiopian kansallisen armeijan päällikkö Berhani Jula syytti Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtajaa Tigrayn kapinaosavaltion tukemisesta.

Jula sanoi tiedotustilaisuudessa, että WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus etsii tukea Tigrayn aluehallinnon johdolle ja yrittää aseistaa kapinaan noussutta TPLF-puoluetta (Tigray People’s Liberation Front, Tigrayn kansan vapautusrintama).

Tedros kiisti väitteen.

Etiopian keskushallinto ja TPLF ovat sotineet marraskuun alusta alkaen. Sodassa on kuollut jo arviolta satoja ihmisiä, mutta vahvistettuja tietoja tapahtumista on vaikea saada, koska Etiopia on sulkenut Tigrayn viestintäyhteydet eikä päästä mediaa paikalle.

Etiopian armeijan päällikkö Jula sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina, että Tedros, entinen Etiopian terveysministeri, on ”osa ryhmää”. Hän viittasi ryhmällä TPLF:ään.

Tedros kuuluu taustoiltaan Tigrayn osavaltiossa asuvaan tigrekansaan. Hän toimi Etiopian terveysministerinä ja ulkoministerinä, kun TPLF oli aiemmin hallitsevassa asemassa maan politiikassa ja taloudessa.

”Hän on yrittänyt saada naapurimaita tuomitsemaan sodan. Hän on yrittänyt hankkia heille aseita”, Berhanu sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, mutta ei esittänyt väitteelleen todisteita.

Myös Etiopian kriisineuvoston tiedottaja Redwan Hussein sanoi, ettei ”hallitus ole tyytyväinen” Tedrosiin.

Tedros kommentoi väitteitä sanomalla, että hän oppi jo lapsena, kuinka tuhoisaa sotiminen on, ja on siksi pyrkinyt aina toimimaan rauhanomaisesti.

”On esitetty väitteitä, että olen valinnut puolen tässä tilanteessa. Se ei ole totta”, Tedros kirjoitti Twitterissä. ”Haluan sanoa, että olen vain yhdellä puolella, ja se on rauhan puoli.”

Tigraysta Sudanin puolelle paenneita miehiä jonotti ruokaa ja vettä al-Qadarifissa torstaina.­

YK:n tiedottaja Stéphane Dujarric ilmoitti, että YK:n pääsihteeri António Guterres on antanut tukensa Tedrosille.

”Olemme kaikki nähneet, millaista työtä hän on tehnyt johtaessaan WHO:ta”, tiedottaja sanoi. Hän kutsui Tedrosia ”esimerkilliseksi kansainväliseksi virkamieheksi”.

Tedros nimitettiin WHO:n johtoon ensimmäisenä afrikkalaisena 2017. Kuluneena vuonna hänen nimensä on tullut tutuksi, koska hän on johtanut kansainvälistä yhteisöä koronaviruspandemian vastaisissa toimissa.

Etiopiassa keskushallinnon ja TPLF:n välinen konflikti on jo kytenyt pidemmän aikaa.

Tigrayta edustava TPLF nousi valtaan Etiopiassa 1991, kun marxilainen hallinto kaadettiin. Seuraavat lähes 30 vuotta TPLF:llä ja pientä vähemmistöä edustavalla tigrekansalla oli kokoaan suurempi valta Etiopian hallinnossa ja taloudessa.

Tilanne muuttui, kun Etiopian suurinta kansanryhmää oromoja edustava Abiy Ahmed nousi pääministeriksi 2018. Viime vuonna hän sai Nobelin rauhanpalkinnon Eritrean kanssa solmitun rauhansopimuksen ansioista.

TPLF on menettänyt Abiyn hallinnon kaudella valtaansa ja syyttää keskushallintoa syrjinnästä. Monet muut etiopialaiset heimot katsovat, että tigreillä oli aiemmin suhteettoman paljon valtaa.

Elokuussa Tigrayn osavaltio järjesti alueelliset vaalit vastoin Etiopian keskushallinnon kieltoa. Keväällä Etiopiassa piti järjestää myös valtakunnalliset vaalit, mutta niitä lykättiin koronapandemian vuoksi.

Abiyn hallinto syyttää TPLF:ää Etiopian kansallisen armeijan tukikohtiin hyökkäämisestä.

Taistelujen kiihtyessä YK:n on varoittanut täysimittaisesta humanitaarisesta kriisistä. Lähes 40 000 ihmistä on paennut Tigrayn osavaltiosta taisteluja Sudanin puolelle.

Perjantaina Tigrayn joukot ampuivat raketteja viereisellä Amharan alueella sijaitsevaan Bahir Darin kaupunkiin, mutta iskussa ei kuollut ketään, uutistoimistot kertovat.