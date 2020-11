Presidenttiehdokas Bobi Wine pidätettiin keskiviikkona.

Ainakin 37 ihmistä on kuollut ja satoja pidätetty Ugandassa tällä viikolla puhjenneissa levottomuuksissa, uutistoimisto Reuters kertoo.

Mielenosoitukset puhkesivat, kun poliisi pidätti keskiviikkona poptähden Bobi Winen, 38, joka on asettunut ehdolle presidentinvaaleihin tammikuussa.

Ugandan viranomaiset ovat sijoittaneet sotilaita eri puolille pääkaupunkia Kampalaa ja sen lähiöitä auttamaan poliiseja hajottamaan mielenosoitukset. Turvallisuusjoukot ovat käyttäneet kovia luoteja, kyynelkaasua ja vesitykkejä mielenosoittajia vastaan, uutistoimisto Reuters kertoo.

Bobi Wine, oikealta nimeltään Robert Kyagulanyi Ssentamu, pidätettiin keskiviikkona kesken vaalikampanjan Ugandan itäosissa. Häntä syytetään joukkokokoontumisten järjestämisestä vastoin hallituksen määräämiä kieltoja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

”Tähän mennessä on laskettu 37 ruumista”, poliisin kuolinsyytutkija Moses Byaruhanga sanoi Reutersille.

Poliisin tiedottajan Fred Enangan mukaan pidätetyt mielenosoittajat ovat syyllistyneet väkivaltaisuuksiin sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka eivät kannata Winen National Unity Platform (NUP) -puoluetta.

”Olemme nähneet muutamana viime päivänä väkivaltaa, vandalismia, ryöstelyä ja uhkailua. Ne ovat rikoksia, joita on kohdistettu ihmisiin, jotka eivät kannata NUP:tä. Emme voi hyväksyä tätä”, Enanga sanoi.

Wine oli määrä tuoda oikeuden eteen perjantaina syytteiden lukua varten, viranomaiset sanoivat.

Ugandalainen muusikko Bobi Wine, oikealta nimeltään Robert Kyagulanyi, pidätettiin keskiviikkona. Kuva heinäkuulta 2019.­

42 miljoonan asukkaan Ugandassa on määrä järjestää presidentin- ja parlamenttivaalit 14. tammikuuta. Wine on noussut vakavaksi haastajaksi presidentti Yoweri Musevenille, joka pyrkii jälleen jatkokaudelle. Jos Museveni, 76, valitaan, hänen valtakautensa saattaa pidentyä jopa 40 vuotiseksi.

38-vuotias Wine on saanut kannatusta erityisesti nuorten ugandalaisten parissa. Hän on poptähti, joka on arvostellut hallitusta hyvin suoraan kappaleidensa sanoituksissa.

Keskiviikkona tapahtunut pidätys sytytti välittömästi mielenosoituksia Kampalassa ja muissa Ugandan suurissa kaupungeissa. Nuorisojoukot ovat polttaneet autonrenkaita ja rakentaneet katusulkuja vaatiessaan hänen vapauttamistaan.