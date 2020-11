Berliinin terveyssenaattorin mukaan syväjääkaapit, ruiskut ja muut tarvikkeet on hankittu hyvissä ajoin. Yksi rokotuspaikoista on Tegelin vastikään sulkeutunut lentoasema.

Berliini

Saksa on valmis rokottamaan joukoittain ihmisiä joulukuun puolivälistä alkaen, tai heti kun covid-19-rokotteen jakelu on mahdollista aloittaa.

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi torstai-iltana, että kahden covid-19-rokotteen luvat saattavat tulla jo joulukuussa. Näiden rokotteiden kehittäjäyhtiöt ovat Moderna sekä yhteistyössä Pfizer ja Biontech.

Pfizer ja Biontech kertoivat perjantaina, että ne hakevat kiireellistä hyväksyntää rokotteelleen myös Yhdysvalloissa. Saksalaislehti Frankfurter Allgemeine Zeitung kertoo, että lääkeyhtiöt voivat aloittaa rokotetoimitukset tuntien kuluessa luvan saamisesta. Yhtiöt ovat kertoneet tuottavansa tänä vuonna 50 miljoonaa ja ensi vuonna 1,3 miljardia rokoteannosta.

Saksa on kertonut ensimmäisten joukossa, miten kansalaisten rokottaminen käytännössä hoidetaan, kun se on mahdollista. Berliinin terveyssenaattori Dilek Kalayci esitteli Berliinin rokotussuunnitelmia tiistaina, ja myös muissa Saksan osavaltioissa rokotussuunnitelmia on esitelty tällä viikolla.

Berliinin 3,7 miljoonan asukkaan osavaltiolle saadaan Kalaycin mukaan parhaassa tapauksessa 900 000 rokoteannosta ensimmäisten rokotteiden tullessa jakeluun. Laskelma perustuu EU:n ja Saksan rokotesuunnitelmiin.

Pisimmällä olevat rokotteet vaativat kaksi rokotuskertaa. Siten ensimmäisen vaiheen rokotuksen voisi saada 450 000 berliiniläistä, jos paras skenaario toteutuu. Kuinka paljon rokoteannoksia todella saadaan ensimmäisessä erässä, on senaattorin mukaan vielä epävarmaa.

Enimmillään Berliini voi rokottaa noin 3 400 ihmistä päivässä jokaisessa rokotekeskuksessa. Ensimmäisinä rokotteen saavat ikänsä puolesta tai muusta syystä riskiryhmiin kuuluvat sekä terveydenhuollon työntekijät.

Saksan rokotestrategia on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa rokotetaan kiireisimmät ihmisryhmät, ja silloin rokoteasemat ovat muusta terveydenhuollosta erillisiä, väliaikaisia rokoteasemia.

Berliinissä näitä rokoteasemia valmistellaan parhaillaan suljetuille Tegelin ja Tempelhofin lentokentille, messukeskukseen, Berliinin areenaan, sekä pyöräily- ja luistelukeskuksiin.

Juuri tyhjilleen jääneen Tegelin lentokentän terminaali C muuttuu pian rokoteasemaksi.­

Erika Hess -luistelukeskuksesta tulee yksi berliiniläisten rokoteasema.­

Kakkosvaiheesssa rokotetta jaetaan vähemmän kiireiselle väestönosalle. Silloin on tarkoituksena rokottaa ihmisiä lääkäriasemilla.

Biontechin ja Pfizerin kehittämän rokotteen antaminen tavallisilla lääkäriasemilla ei ole käytännössä mahdollista, sillä rokote on varastoitava 80 pakkasasteeseen.

Kalaycin mukaan rokotteen säilytykseen tarvittavia syväjääkaappeja on jo hankittu ajoissa. Hän sanoi myös, että muidenkin rokotustarvikkeiden kuten ruiskujen hankinta on aloitettu ajoissa. Hän sanoi, että keväällä ilmennyt yllättävä suojavarustepulan kaltainen tilanne on ainakin Berliinissä nyt vältetty ennakkoon rokotusten suhteen.

On arvioitu, että myöhemmin valmistuvat rokotteet eivät vaadi samanlaista syvää jäädytystä kuin mahdollisesti ensimmäisenä jakeluun tuleva Biontechin ja Pfizerin rokote.

Kalaycin mukaan yli 75-vuotiaat hoitokodeissa asuvat rokotetaan hoitokodeissa mobiilirokoteaseman avulla. Kotona asuvien vanhusten auttamiseksi ja muihinkin käytännön järjestelyihin Berliini on valmistellut yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Ainakin joissakin Saksan osavaltioissa myös armeija osallistuu rokotejakelun käytännön toimiin.

Yhtä tarkkoja käytännön rokotesuunnitelmia ei ole juuri julkistettu muissa maissa.

HS kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), miten Suomi varautuu rokotteiden jakeluun.

Lääketukkukaupan johtaja Toni Relander THL:n Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksiköstä kertoi HS:lle, että covid-19-rokotuksen logistiikka hoidetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin kansallisen rokotusohjelman rokotteiden.

Relanderin mukaan THL:llä ei ole olemassa olevia käytäntöjä syväjäädytystä vaativan rokotteen jakelusta väestön mittakaavassa.

”Tällaisen rokotejakelun logistiikka on vielä työn alla ja tulemme tiedottamaan asiasta tarkemmin”, Relander vastasi sähköpostitse HS:lle.

Ruotsissa Dagens Nyheter -sanomalehti kirjoitti torstaina, että Ruotsin terveysviranomaisilla ei ole vielä valmista suunnitelmaa syväjäädytyksen vaativan rokotteen säilytystä ja jakelua varten.