YK valmistautuu Sudanissa noin 200 000 ihmisen saapumiseen seuraavien kuuden kuukauden aikana. Alun perin UNHCR-pakolaisjärjestö oli varautunut tästä kymmenesosaan, mutta arvio on ylittynyt jo noin 11 000 ihmisellä.

Pohjois-Etiopiassa kolme viikkoa sitten puhjenneet väkivaltaisuudet Etiopian keskushallinnon ja Tigrayn osavaltion joukkojen välillä saattavat ajaa satojatuhansia ihmisiä liikkeelle rajan yli Sudaniin, YK varoitti perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

YK valmistautuu Sudanissa noin 200 000 ihmisen tuloon seuraavien kuuden kuukauden aikana. Alun perin UNHCR-pakolaisjärjestö oli varautunut tästä kymmenesosaan, mutta jo tässä vaiheessa arvio on ylittynyt noin 11 000 ihmisellä.

”Jos niin tapahtuu, meidän on oltava täysin valmistautuneita”, UNHCR:n Sudanin-edustaja Axel Bisschop sanoi toimittajille perjantaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Taistelut Tigrayn alueella ovat jättäneet yli kaksi miljoonaa lasta kiireellisen avun tarpeeseen, kertoo brittilehti The Guardian. Sudaniin pystytetyillä leireillä samanlaisessa vaarassa on tuhansia lisää. YK:n lastenjärjestö Unicef on erityisen huolissaan tautien leviämisestä, The Guardian kirjoittaa. Leirit ovat täyteen pakattuja, ja sinne saapuneilla on saatavilla vain rajallisesti ruokaa, vettä ja peseytymistiloja.

YK:n avustusjärjestöt vetosivat perjantaina kiistan osapuoliin välittömän tulitauon toimeenpanemiseksi.

”Väliaikainen tulitauko tarvitaan, jotta alueelle on mahdollista rakentaa väyliä humanitaariselle avulle”, UNHCR:n tiedottaja Babar Baloch totesi perjantaina Reutersin mukaan.

Torstaihin mennessä jo ainakin satoja ihmisiä oli kuollut Tigrayta edustavan TPLF:n joukkojen (Tigray People’s Liberation Front, Tigrayn kansan vapautusrintama) ja Etiopian liittovaltion joukkojen sekä sen liittolaisten välisissä taisteluissa.

Osapuolten välit kiristyivät alkusyksystä, kun Tigrayn osavaltio järjesti omin päin aluevaalit, joiden pohjalta muodostunutta uutta hallintoa Etiopian keskushallinto ei tunnustanut. Hallinto on kutsunut vaaleja laittomiksi.

Sotatoimet aloitettiin 4. marraskuuta. Samana päivänä Etiopian pääministeri, Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2019 voittanut Abiy Ahmed julisti alueelle poikkeustilan ja katkaisi sähköt sekä puhelin- ja internetyhteydet noin viiden miljoonan asukkaan Tigraysta.

YK:n mukaan avustustoimien rahoittamiseen tarvitaan välittömästi noin 50 miljoonaa dollaria ja summa tulee nousemaan todennäköisesti arviolta 200 miljoonaan. Rahoja aiotaan suunnata muun muassa ravinnon hankkimiseen ja uusien leirien perustamiseen.

”Ihmiset nukkuvat taivasalla. Heillä ei ole telttoja, vain vilttejä. Siellä ei ole vessoja, suihkuja tai terveydenhuoltoa”, Norjan Sudanin-pakolaisneuvoston maajohtaja Will Carter sanoo The Guardianille. ”Tämä on monille hyvin traumaattista.”