Puolassa poliittisen muutoksen mahdollisuus leijuu ilmassa vahvemmin kuin apatiasta kärsivässä Unkarissa.

Berliini

Puola ja Unkari ovat saaneet viime aikoina maineen kahtena takariviin linnoittautuneena häirikköoppilaana, jotka pommittavat kumeilla opettajaa selkään ja hölisevät niin, että muut alkavat tuskastua. ”Puola ja Unkari, jos ette nyt tee niin kuin on yhdessä sovittu, niin, niin. . .ette kuitenkaan lennä ulos.” Tässä mielessä EU:n vertaaminen koululuokkaan ontuu pahasti.

Häirikköoppilaat voidaan poistaa luokasta, ja usein he haluaisivatkin yleensä esimerkiksi ostarille hengaamaan, mutta Puola ja Unkari ovat tuskin lähdössä helpolla ulos.

Unkari ja Puola vastustavat EU-budjettirahoituksen käyttöön liitettävää oikeusvaltiomekanismia, jonka avulla voitaisiin puuttua EU-rahoituksen jakamiseen ja käyttöön liittyviin oikeusvaltiorikkomuksiin. Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa sitä, että valtion toiminta perustuu lakiin ja yksilön asemaa suojaavat perusoikeudet.

EU:ta johtaa tällä hetkellä Saksa, ja liittokansleri Angela Merkelin vaikeana tehtävänä on löytää ratkaisu kiistaan. Olisi todellinen yllätys, jos tilanteesta ei lopulta löytyisi ulospääsyä. Merkel tuskin haluaa jäädä historiaan unionin hajottajana. Puolalla ja Unkarilla on myös paljon menetettävää, jos ne jäisivät ilman EU:n rahoja. Molemmilla osapuolilla on suuria periaatteita pelissä, joten kiista on syvä.

Kävin elokuussa Unkarissa ja syyskuussa Puolassa. Oikeusvaltio-ongelmat pulpahtivat pintaan jo kesällä. Molemmissa maissa on oikeistokonservatiivinen populistihallitus, mutta maat ovat hyvin erilaisessa tilanteessa keskenään.

Puolassa on vahva kansalaisyhteiskunta, joka haastaa voimakkaasti oikeistopopulistista hallitusta. Kesän ja syksyn aikana Varsovassa on nähty laajoja mielenosoituksia hallitusta vastaan. Hallituksen vihaa lietsova retoriikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastaan on saanut aikaan suuria protesteja. Nyt laajat kansanjoukot ovat jo useiden viikkojen ajan protestoineet hallituksen aikomusta kiristää aborttioikeutta. Usko muutokseen leijuu ilmassa.

Puolassa hallitus on kaventanut oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja politisoinut tuomarien valintaa. Osa mediasta on hallitusmielistä, mutta osa raportoi riippumattomasti.

Unkarissa oikeistopopulistien hallitusvalta vaikuttaa paljon syvempään ankkuroidulta kuin Puolassa. Hallitusta vastustavista oppositiotoimijoista ja kansalaisliikkeiden aktivisteista moni on kärsinyt burn outin, tapaamani tutkija kertoi Budapestissa. Maassa vallitsee poliittinen apatia, ja muuttoliike pois Unkarista on voimakas.

Puolan kaltaisia jatkuvia hallituksen vastaisia mielenosoituksia ei Unkarissa ole. Tapaamani elokuvantekijä kertoi, että vain harva jaksaa enää nousta hallituksen rajoittavaa taidepolitiikkaa vastaan. Median toimintavapautta on kavennettu.

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin viesti kansalleen on se, että EU yrittää riistää Unkarilta sen oman kristillisen kulttuurin ja pakottaa sen ottamaan lisää maahanmuuttajia. Puolan hallituksen viesti kansalleen on yhteneväinen.

Vaikka EU on Orbánin retoriikassa pahantahtoinen, hän ei halua Unkarin lähtevän EU:sta, eikä kansan enemmistökään sitä halua. Orbán tarvitsee EU:n rahoja, ja niiden virrasta riippuu todennäköisesti myös Orbánin johtaman Fidesz-puolueen kannatus. Fidesz on ankkuroinut itsensä syvälle Unkarin yhteiskuntaan ja talouteen. Muutos Unkarin ja EU:n suhteessa heiluttaisi tätä asetelmaa.

Orbán halunnee jatkossakin pysyä asemassa, jossa hän voi änkyröidä Brysselissä ja sen jälkeen esiintyä omille kansalaisilleen voittajana, joka torjuu EU:n vaatimuksia esimeriksi ottaa vastaan maahanmuuttajia.

Myös Puola tarvitsee EU:n rahoja. Se on EU:n suurin nettosaaja. Molemmissa maissa iso osa kansasta elää köyhyydessä vailla näkymiä tilanteen parantumisesta. Koronaviruskriisi lisää köyhien kurjuutta entisestään. Yhteneväisyyksistä huolimatta Puolaa ja Unkaria ei kannata niputtaa samaan pakettiin. Ei kannata myöskään ajatella, että koko kansa olisi nykyisen johtajansa näköinen.

Puolan ja Unkarin kehitys lähivuosina voi olla hyvin erilainen. Niiden hallitukset ovat kenties voimaantuneet yhteisessä taistelussa EU:n enemmistön politiikkaa vastaan.

Jos se herättää ärtymystä EU:n jäsenmaissa, kannattaa sympatia suunnata molemmissa maissa autoritäärisesti toimivaa hallitusta vastustaviin voimiin mieluummin kuin leimata kokonaiset kansat nykyisten johtajiensa näköisiksi.

Kirjoittaja on HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja