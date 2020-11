Trumpin kampanjan yritykset kääntää presidentinvaalien tulos ovat kasvavassa vastatuulessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi perjantaina Valkoisessa talossa Michiganin osavaltion lainsäätäjiä.

Tapaaminen herätti paljon kiinnostusta, sillä ääntenlaskuun liittyvien oikeuskanteiden enimmäkseen kaaduttua Trumpin kampanjan epäillään yrittävän vaikuttaa suoraan osavaltioiden republikaanipäättäjiin, jotta nämä auttaisivat Trumpin presidentinvaalien voittoon äänestystuloksesta riippumatta.

Michigan on yksi niistä Bidenin voittamista osavaltioista, jotka Trumpin kampanja on haastanut oikeuteen. Trump kutsui osavaltion päättäjät Valkoiseen taloon juuri ennen kuin osavaltion ääntenlaskennan tulos on määrä virallistaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toisti voittaneensa vaalit perjantaina Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa reseptilääkkeiden hinnoista.­

Valkoisessa talossa vierailleiden Michiganin republikaanisenaattorin Mike Shirkeyn ja edustajainhuoneen puhemiehen Lee Chatfieldin mukaan tapaamisessa ei paljastunut mitään sellaista uutta tietoa, joka vaikuttaisi äänestystulokseen osavaltiossa.

”Meille ei ole kerrottu mitään sellaista tietoa, joka muuttaisi Michiganin äänestystuloksen, ja johtavina lainsäätäjinä noudatamme lakia ja tavanomaista prosessia Michiganin valitsijamiesten suhteen”, Shirkey ja Chatfield totesivat yhteisessä tiedotteessa.

He kuitenkin lupasivat tutkia kaikki syytökset vaalivilpistä perusteellisesti.

Michiganin lainsäätäjät edustajainhuoneen puhemies Lee Chatfield ja republikaanisenaattori Mike Shirkey vierailivat presidentin luona Valkoisessa talossa perjantaina.­

Trump itse toisteli yhä perjantaina tiedotustilaisuudessa voittaneensa vaalit. Hänen yrityksensä todistaa väitteitään ovat kuitenkin kasvavassa vastatuulessa.

Alustavan ääntenlaskennan mukaan Trumpin vastaehdokas Joe Biden on voittanut vaalit selvällä 74 valitsijamiehen erolla, eivätkä Trumpin kampanjan lakijutut ole todisteiden puuttuessa ainakaan toistaiseksi vaikuttaneet tulokseen mitenkään. Vaa’ankieliosavaltio Georgia virallisti perjantaina Bidenin voiton laskettuaan äänet uudestaan.

Trump ei ehkä ole valmis luovuttamaan, mutta yhä useampi republikaanipuolueen poliitikko on. Ensin Trumpin voittopuheita parjasivat vain häntä muutenkin julkisesti vastustaneet republikaanit, nyttemmin jo muutamat sellaiset, jotka ovat tukeneet häntä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Tennesseen eläköityvä republikaanisenaattori Lamar Alexander sanoi pitävänsä Bidenin mahdollisuuksia nousta presidentiksi ”erittäin hyvinä” ja vaati Trumpin hallintoa aloittamaan siirtymäkauden. Lamarin mukaan vaalien häviäjän tulisi ”asettaa maan etu edelle, onnitella voittajaa ja auttaa hänet hyvään alkuun kaudellaan”.

Michiganin edustaja Fred Upton totesi, ettei vaalivilpistä hänen osavaltiossaan ole näytetty ”minkäänlaisia todisteita”. Lisäksi hän piti Bidenin voittoa Pennsylvaniassa mahdottomana kääntää.

”En ole nähnyt mitään sellaisia todisteita vilpistä, että ne kumoaisivat yli 150 000 ääntä”, Upton sanoi.

Mainen republikaanisenaattori Susan Collins puolestaan muistutti tiedotteessa, että Trumpin kokemien epäselvyyksien riitauttamiseen on olemassa ”oikea tapa ja väärä tapa”.

”Oikea tapa on kerätä todistusaineisto ja nostaa kanteita oikeusistuimissa. Väärä tapa on yrittää painostaa osavaltioiden vaaliviranomaisia”, Collins kirjoittaa.

Myös Alaskan senaattori Dan Sullivan totesi, että Trumpilla on korkea kynnys todistaa väitteensä vaalien varastamisesta oikeusistuimissa.

”Republikaanit kaikkialla ovat kääntämässä sivua”, tiivisti uutistoimisto Reutersin haastattelema kampanjastrategi, joka on ollut mukana suunnittelemassa useiden republikaanien kampanjoita.

Suurin osa republikaaneista kuitenkin kieltäytyy yhä tunnustamasta Bidenin voittoa.