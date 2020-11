Koronavirusta leviää Venäjältä Suomeen – Kymen­laaksossa on ollut viikkoja, jolloin jopa puolet uusista tartunnoista on tuotu Venäjän-matkoilta

Henkilöliikenteen Suomen ja Venäjän rajalla ennakoidaan kasvavan loppuvuonna. Rajat ovat edelleen kiinni, mutta varsinkin kaksoiskansalaiset ja oleskeluluvan haltijat matkustavat maiden välillä.

Koronavirus leviää Venäjältä Kaakkois-Suomeen. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa iso osa viime viikkoina ilmi tulleista uusista tartunnoista on peräisin Venäjän-matkoilta.

Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Yle Novosti.

Kymenlaaksossa on ollut viikkoja, jolloin jopa puolet ilmi tulleista uusista tartunnoista on liittynyt Venäjällä käyntiin, sanoo Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän terveyden ja sairaanhoidon palveluiden johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

”Venäjältä tulevien tartuntojen osuus vaihtelee viikoittain, mutta päivittäin on tapauksia, joilla on liitos Venäjällä asiointiin”, Mäntymaa sanoi torstaina.

Mäntymaan mukaan uusien tartuntojen viikoittainen kokonaismäärä Kymenlaaksossa vaihtelee 25:n molemmin puolin ja on ollut nousemaan päin. Osa venäläisperäisistä tartunnoista on ollut Suomen puolella tapahtuneita jatkotartuntoja.

Etelä-Karjalassa kolmasosa uusista tartunnoista on jäljitetty Venäjälle kuluneen kahden viikon seurannassa, sanoi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula torstaina.

”Etelä-Karjalassa on muuten ollut rauhallinen tilanne ja todella vähän tartuntoja verrattuna muuhun Suomeen”, Karhula kertoo.

Matkoista valtaosa on tehty Pietarin ja Viipurin alueille ja ne ovat olleet pääosin sukulaisvierailuja, mutta myös työmatkoja.

Yksi säännöllisistä rajanylittäjistä on postia ja matkustajia Suomen ja Venäjän välillä kuljettavan HH-kuriirin yrittäjä Jukka Jyrkinen. Hän ajaa Lappeenrannasta Viipurin kautta Pietariin kolme kertaa viikossa.

HH-kuriirin Jukka Jyrkinen vei postia ja matkustajia Lappenrannasta Nuijamaan raja-aseman kautta Venäjälle perjantaiaamuna.­

Autoon mahtuu kahdeksan matkustajaa. Keskimäärin matkustajia kulkee neljä suuntaansa. Jyrkinen odottaa täyttöasteen kasvavan loppuvuotta kohti, kuten muunkin henkilöliikenteen itärajalla. Hänen havaintojensa perusteella liikenne on kesästä jo vilkastunut.

”Aikaisempaan verrattuna rajalla liikkuu huomattava määrä Suomen rekisterissä olevia autoja. Venäjän puolella välillä jopa jonoksi asti”, Jyrkinen sanoo. ”Vuodenvaihde tulee varmaan olemaan pullonkaula ja venäläisten juhlapyhät loppiaiseen asti.”

Jyrkinen kertoo jakavansa matkustajilleen tietoa koronarajoituksista mahdollisuuksien mukaan.

HH-kuriirin Jukka Jyrkisen autokyydit ovat olleet korona-aikana monille suorastaan pelastus, kun muuta julkista liikennettä maiden välillä ei juuri ole.­

Suomen ja Venäjän raja on ollut maaliskuusta lähtien kiinni, mutta maat ovat myöhemmin lieventäneet matkustusrajoituksiaan. Rajan voi ylittää tietyin poikkeusehdoin.

Henkilöliikenteessä suurin osa rajanylittäjistä on Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ja venäläisiä Suomen-oleskeluluvan haltijoita, sanoo Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnan rajatarkastusupseeri Kimmo Sainio.

Kaakkois-Suomen kahdella rajanylityspaikalla Nuijamaalla ja Imatralla rajanylityksiä on tilastoitu elokuusta lähtien yhteensä 100–150 vuorokaudessa. Julkista liikennettä ei juuri ole, joten suurin osa ylittää rajan omalla autollaan.

Nuijamaan raja-asemalla oli perjantaiaamuna hiljaista.­

Venäjällä Pietarin koronavirustilanne kuuluu maan synkimpiin. Reippaasti yli viiden miljoonan asukkaan kaupungissa on tehty syksyn aikana monta uutta ennätystä tartuntojen määrässä.

Perjantaina Pietarissa ilmoitettiin lähes 2 400 uudesta tartunnasta. Kaikkiaan niitä on todettu lähes 93 000. Uusia tartuntoja tuli Fontanka-lehden mukaan ilmi kaikilla Venäjän alueilla.

Venäjän-matkojen korostuminen Kaakkois-Suomen koronavirustartunnoissa on herättänyt huolta karanteenikehotuksen noudattamisesta. Venäjältä paluun jälkeen pitäisi pysyä kymmenen päivää omaehtoisessa karanteenissa.

Johtajaylilääkäri Mäntymaa uskoo, että suurin osa Venäjällä käyneistä jää kotiin karanteeniin. Osa kuitenkin vierailee Venäjällä niin tiuhaan, että karanteeni ei toteudu. Mäntymaa muistuttaa, että tarpeetonta matkustelua Venäjälle tulisi välttää.

”Saattaa olla tiettyjä asioita, jotka on välttämätöntä hoitaa Venäjän puolella. Kriittinen asia on, noudatetaanko sen jälkeen tarkasti karanteenia. Meillä on yhteys Venäjän viranomaisiin ja syytä epäillä, että kaikki eivät pysty omaehtoista karanteenia noudattamaan”, Mäntymaa sanoo.

Kaakkois-Suomessa on lisätty suomen- ja venäjänkielistä tiedotusta, mikä on Karhulan mukaan jo rauhoittanut koronavirustilannetta.