Komisario Lewis -poliisisarjasta tunnettu Laurence Fox ryhtyi oikeistoaktivistiksi ja haluaa nyt ”Britannian takaisin”. Vastustajilta tulee sosiaalisessa mediassa tappouhkauksia, mutta kadulla kannattajat kiittelevät. Brexitiä tukenut sijoittaja lahjoitti Foxin uudelle puolueelle miljoonia.

Lontoo

Britanniaan on perusteilla uusi oikeistopuolue, jonka kampanjoinnissa on tuttuja kaikuja perussuomalaisten retoriikasta.

Perussuomalaisten iskulause kuuluu: ”Äänestä Suomi takaisin.”

Nyt Englantiin synnytetään uutta puoluetta nimeltä Reclaim Party – eli vaadi (tai valtaa) Britannia takaisin.

Toistaiseksi Reclaim-puolue on yhden miehen liike. Sen perustaja ja kasvot on näyttelijä Laurence Fox, joka tunnetaan Suomessakin roolistaan Komisario Lewis -poliisisarjassa.

Britanniassa Foxista on tullut kuluvan vuoden aikana äärimmäisen kiistelty hahmo.

Vastustajilleen hän on inhottu äärioikeistolainen rasisti. Kannattajiensa mielestä taas Fox sanoo ääneen sen, mitä moni salaa ajattelee: poliittinen korrektius ja Britannian historian anteeksipyytely ovat menneet liian pitkälle.

”Tavoitteeni on pysäyttää woke-ilmiön nousu”, Fox kertoo Lontoossa toimiville ulkomaankirjeenvaihtajille Zoom-haastattelussa.

Suomessakin esitetyssä Komisario Lewis -poliisisarjassa Laurence Fox (oik.) esitti James Hathawayta. Nimiosaa näytteli Kevin Whately (vas.).­

Woke-käsite on peräisin Yhdysvalloista, ja monille sanan merkitys on positiivinen. Henkilö on woke, jos hän on ”hereillä” eli tietoinen alistamisesta ja muista yhteiskunnallisista epäkohdista.

Fox ja monet muut sen sijaan näkevät ilmiön negatiivisena. Heille ”hereillä” olevat ovat turhasta valittajia, jotka loukkaantuvat kaikesta mitättömästäkin.

Fox, 42, on jopa sanonut, ettei hän halua tapailla alle 35-vuotiaita naisia, koska nämä ovat aivan liian woke.

Mikä tämän taustalla on?

”Minulla oli tyttöystävä, joka oli omaksunut kaikki nykyajan kotkotukset ja puhui vain toksisesta maskuliinisuudesta – – mutta onhan toksista feminiinisyyttäkin. Sen tietää jokainen mies, joka on avioerotilanteessa kiistellyt lapsista.”

Foxin mielestä nuori sukupolvi on ”kärttyisiä millenniaaleja, jotka pahastuvat kaikesta” eivätkä kestä edes ”lempeää huumoria”.

Foxin tie näyttelijästä aktivisti-poliitikoksi lähti liikkeelle tammikuussa puolivahingossa.

Hän vieraili television keskusteluohjelmassa ja kommentoi siellä Sussexin herttuaparin muuttoa Britanniasta Pohjois-Amerikkaan.

”Sanoin, että eihän Meghan Markle siksi lähtenyt, että hän olisi joutunut kokemaan Britanniassa rasismia. Hän oli hyvin tervetullut tähän maahan. Syynä oli pikemminkin hovin jäykkä rakenne ja se, että Markle oli tottunut olemaan huomion keskipisteenä.”

Foxin Meghan-näkemystä arvosteli yleisön joukossa istunut yliopisto-opettaja Rachel Boyle, jonka mielestä Fox ”valkoisena etuoikeutettuna miehenä” ei nähnyt koko kuvaa.

Fox antoi takaisin ja syytti Boylea rasismista, minkä jälkeen soppa oli valmis.

”Menin kuvausten jälkeen gt:lle, mutta aamulla kännykkäni oli aivan tukossa. Puolet palautteen antajista oli puolellani. Toinen puoli haukkui minua rasistiksi.”

Tv-esiintymisen jälkeen entiseen ei ollut paluuta.

”Kolme ensimmäistä kuukautta olivat piinallisia – –. Oli järkytys, että perääni huudettiin rasistia.”

Kohu vei näyttelijäntyöt, jotka koronapandemian takia olivat muutenkin jäissä. Foxista tuli työnantajille liian ”toksinen”.

”Päätin, että Britannia tarvitsee uuden puolueen, jotta ilmaisunvapaus säilyisi. Ilmaisunvapauden sivutuote on, että ihmiset voivat sanoa myös typeriä asioita.”

Laurence Fox (vas.) ja näyttelijä-tuottaja Damian Lewis Evening Standard -lehden teatteripalkintogaalassa Lontoossa marraskuussa 2019.­

Foxilla on Twitterissä yli 250 000 seuraajaa, eikä hän epäröi provosoida. Hän on muun muassa vastustanut Sainsbury-tavarataloketjun lähtemistä mukaan Mustan historian kuukausi -kampanjaan, koska hänen mukaansa se muka ilmentää rotuerottelua.

Sainsbury vastasi, että he juhlivat mitä haluavat ja vastustavat rasismia – jos ei kelpaa, voi mennä ostoksille muualle.

Tappouhkauksiakin Foxille tulee. Mutta siinä missä sosiaalinen media on jatkuvaa tappelua, naamatusten kannustajia riittää:

”Ihmiset tulevat kadulla kiittämään.”

Reclaim-puolueen perustamisen paperityöt ovat vielä kesken. Nimivalintakin on haastettu: manchesterilainen Reclaim-nuorisojärjestö ei halua Foxin käyttävän samaa nimeä.

Puolue on saanut kuitenkin jo rahakkaan tukijan. Sijoittaja Jeremy Hosking on lahjoittanut puolueelle noin viiden miljoonan punnan eli 5,6 miljoonan euron potin.

Foxin mukaan puolue pysyy lahjoituksen avuin toiminnassa ainakin neljä vuotta.

Hosking tunnetaan paitsi höyryjunien keräilijänä myös innokkaana brexitin tukijana. Hän lahjoitti lehtitietojen mukaan brexitiä ajaneelle Vote Leave -kampanjalle 1,7 miljoonaa puntaa. Viidennesmiljoonan sai myös Nigel Faragen viime vuonna perustama Brexit-puolue.

Mitä mieltä Fox on brexitistä?

”Äänestin EU:hun jäämisen puolesta. Mutta kun brexit-kannan voitettua ruvettiin kaatamaan kansanäänestyksen tulosta, ryhdyin kannattamaan brexitiä.”

Britanniassa Foxin Reclaim-liike on nimetty ”kulttuuriväen Ukip-puolueeksi”.

Maahanmuuttoa vastustanut ja brexitiä ajanut Ukip oli Faragen edellinen puolue, jonka avulla hän syötti brexit-idean valtavirta-ajatteluun ja painosti konservatiivit myöntymään EU-kansanäänestykseen.

Mitä mieltä Fox on Faragesta?

”En ole kuunnellut hänen puheitaan. Emme ole liittolaisia.”

Mitä puoluetta Fox kannatti ennen omaansa?

”Vuoden 2017 parlamenttivaaleissa äänestin Jeremy Corbynin työväenpuoluetta. Pidin heidän vaaliohjelmastaan.”

Vastaus yllättää, sillä nyt jo eronnut – ja labourista hyllytetty – Corbyn oli liian vasemmalla kelvatakseen monille keskikentän liikkuville äänestäjille. Vuoden 2019 vaaleissa Fox kertoo äänestäneensä Boris Johnsonin konservatiiveja. Joskus aiemmin Foxin äänen on saanut myös EU-jäsenyyttä kannattavat liberaalidemokraatit.

Donald Trumpiakin hän on kannattanut. Britanniassa se ei ole suosittua edes konservatiivipuolueen äänestäjien enemmistön joukossa.

Britanniassa elää vahva kaksipuoluejärjestelmä. Vaalitapa suosii isoja puolueita, ja Englannin puolella kyse on konservatiivien ja työväenpuolueen taistelusta.

Pienten puolueiden on erittäin vaikea saada omaa edustajaansa parlamentin alahuoneeseen.

Esimerkiksi vuonna 2015 Ukip-puolue sai vain yhden kansanedustajan 650:stä, vaikka äänisaalis oli 12,6 prosenttia. Farage puolestaan ei koskaan päässyt kansanedustajaksi, vaikka oli ehdolla yhteensä seitsemän kertaa vuosina 1994–2015.

Mitä järkeä on perustaa pienpuolue, jolla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa?

Fox on vastauksissaan epämääräinen. Puolue haluaa kuulemma asettaa omia ehdokkaita ja muuttaa politiikan suuntaa. Ennen kaikkea Fox haluaa, että Britannia arvostaisi taas kulttuuriperimäänsä ja historiaansa.

Mustalasinen Laurence Fox osallistui marraskuussa kaatuneiden muistotilaisuuteen Hyde Parkin kulmauksessa Lontoossa.­

Sen lisäksi hän haluaa siivota yleisradioyhtiö BBC:n sekä muut valtion rahoittamat instituutiot ”rakenteellisesta wokenismista”. Tässä hän ei ole ainoa. BBC:n uusi johto on jo suitsinut toimittajien mielipiteitä sosiaalisessa mediassa.

”Talous? Se on vähän vaikea alue, en ole ekonomisti. Haluan pienentää julkista sektoria, mutta niin, että heikoimmista huolehditaan.”

Reclaim-puolue on uusin ilmiö niin sanotuissa kulttuurisodissa, jotka ovat riehuneet jo pitkään Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Kulttuurisodissa on kyse arvoista ja uskomuksista sekä siitä, kuka on ”hyvä” ja kuka ”paha”.

Britanniassa on yli 60 miljoonaa asukasta, joten Foxille löytyy henkisiä seuraajia. Kaikki seuraajat eivät kuitenkaan pidä melua itsestään.

Mielipidemittauksissa eivät näkyneet myöskään ”ujot” Boris Johnsonin konservatiivipuolueen kannattajat tai ”ujot” Trumpin kannattajat.

Laurence Fox serkkunsa, näyttelijä Emilia Foxin kanssa lontoolaisklubilla marraskuussa 2019 juhlimassa Laurence Foxin uusinta albumia. Foxit ovat kuuluisaa englantilaista näyttelijäsukua.­

Laurence Fox osallistui kaatuneiden muistotilaisuuteen Lontoossa marraskuun 8. päivänä. Rintapielen punainen paperiunikko eli Poppy kunnioittaa sotaveteraanien ja sotien uhrien muistoa.­