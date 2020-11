Koronavirusepidemia muutti perinteitä: jouluparaatia ei tänä vuonna nähdä joulukauden avajaisissa Helsingissä.

Helsingin joulukauden avajaisia vietetään sunnuntaina Senaatintorilla kello 15 alkaen. Koronavirusepidemian vuoksi jouluparaatia ei tänä vuonna järjestetä, ja torille päästetään vain rajattu määrä katsojia.

Ihmisten toivotaan seuraavan avajaisia kodeissaan suoran lähetyksen äärellä. Lähetys kestään noin tunnin verran ja sitä voi katsoa tämän artikkelin yhteydessä.

Avajaisissa tapahtumalavalla nähdään ohjaaja Taavi Vartian elokuvasta Pertsa ja Kilu tutut nimihenkilöt seikkailemassa. Koko avajaisohjelma on Vartian käsikirjoittama. Musiikkia kuullaan ainakin Arja Korisevalta ja Mariskalta. Artisti Ida-Elina soittaa kanteleella jouluista pop-musiikkia.

Joulupukin odotetaan myös saapuvan paikalle.

Aleksanterinkadulta ja lähiympäristöstä löytyy lisäksi jouluinen ”ikkunapolku”, joka avautuu sunnuntaina. Ikkunoiden asetelmat ovat nähtävillä jouluun saakka.

”Kaupunkijouluun liittyy monia perinteitä, joista joulukatu Helsingissä on yksi vanhimmista. Monille sukupolville joulukadun avajaisista on tullut se hetki, joka avaa virallisen joulunodotuksen. Vaikka vietämme tänä vuonna joulua poikkeuksellisissa olosuhteissa, on hienoa, että joulukadun perinnettä voidaan kuitenkin jatkaa”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori tiedotteessa.