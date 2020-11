Australialaisen mediamogulin Rupert Murdochin News Corporation omistaa merkittävän osan kaikista Australian uutislähteistä.

Australian entiset pääministerit Kevin Rudd ja Malcolm Turnbull ovat yhdistäneet voimansa horjuttaakseen australialaisen mediamogulin Rupert Murdochin News Corporation -yhtiön asemaa maassa.

Asiasta kertovat muun muassa The Guardian ja australialainen ABC.

Rudd ja Turnbull aikovat todistaa Australian senaatin tutkinnassa News Corporationin merkittävästä valta-asemasta Australian politiikassa. Tutkinnassa on tarkoitus selvittää, antaako monopolin kaltainen asema Murdochin määrätä julkista keskustelua ja sitä kautta politiikkaa.

Kevin Rudd ja Malcolm Turnbull­

Rudd ja Turnbull edustavat eri puolueita, mutta näyttävät nyt yhdistäneen voimansa yhteistä vihollista vastaan.

Molemmat entiset pääministerit pitävät News Corporation Australiaa nykyisen liberaalipuolueen hallituksen oikean laidan propagandakoneistona. He ovat myös sanoneet, että Murdoch hallitsi täysin heidän julkisuuskuvaansa, kun he vuorollaan olivat pääministereinä.

”Olennaisinta on ymmärtää, että News Corp on nyt käytännössä propagandaa. Se on poliittinen organisaatio, jolla on palkkalistoillaan paljon toimittajia”, Turnbull on sanonut.

Murdochia vastaan on vaikea nousta, sillä hän todella hallitsee Australian mediakenttää. The Guardianin mukaan Australia oli kolmantena eri maiden median omistuksen keskittymistä mittaavalla listalla vuonna 2011. Ohi menivät vain Kiina ja Egypti, joissa valtio omistaa tiedotusvälineet.

Valtakunnallisen The Australian -lehden toimitus sijaitsee Sydneyssä.­

Murdoch omistaa esimerkiksi valtakunnallisen The Australian -lehden ja lisäksi merkittäviä sanomalehtiä lähes joka puolella Australiaa.

”Tämä on yhden sanomalehden valtio”, Rudd on sanonut.

”Ja se, joka pitää tätä reiluna siinä mielessä, että kaikilla poliittisilla näkökannoilla olisi reilu mahdollisuus, on hölmö.”

Murdoch omistaa australialaismedioiden lisäksi myös merkittävän osan Britannian oikean laidan sanomalehdistä ja konservatiivisen amerikkalaisen tv-kanavan Fox Newsin. Hänen imperiumiaan on yritetty rajoittaa myös Britanniassa liiallisen poliittisen vaikutusvallan vuoksi.

Rupert Murdoch­

Viime kuussa Rudd teki vetoomuksen vahvan ja monipuolisemman mediakentän puolesta Murdochin monopolia vastaan. Suositun vetoomuksen allekirjoitti yhteensä puoli miljoonaa ihmistä, mukaan lukien Turnbull.

Ex-pääministerien kuulemista Australian senaatissa pidetään mahdollisesti merkittävänä askeleena Murdochin vallan rajoittamiseksi koko maailmassa.

”Tämä voi olla Murdochille epämukava tilanne”, kommentoi australialainen pitkän linjan tutkiva toimittaja David Hardaker The Guardianille.

”Kaksi entistä pääministeriä tekee yhteistyötä, eikä sitä ole tapahtunut ennen. Tämä on jo johtanut senaatin tutkintaan.”

Murdoch ja hänen omistamansa mediat ovat herättäneet närää muun muassa kieltämällä toistuvasti ilmastonmuutoksen olemassaolon ja ihmisen vaikutuksen siihen.

Rupert Murdochin poika James Murdoch erosi aiemmin tänä vuonna News Corporationin hallituksesta sisältöä koskevien ”erimielisyyksien” vuoksi. Hän oli kritisoinut julkisesti yhtiön medioiden tapaa käsitellä Australian maastopaloja viittaamatta ilmastonmuutokseen, kertoo ABC.

”Heidän ilmastodenialismikampanjansa on järkyttävä ja se on aiheuttanut valtavasti vahinkoa maailmalle”, Turnbull sanoi ABC-kanavan haastattelussa.

”Se on niin hirvittävän puolueellista propagandaa, ettei Rupertin oma poikakaan siedä sitä.”