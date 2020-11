David Nabarro kehui Aasian maiden, kuten Etelä-Korean, toimia.

Eurooppaan saattaa tulla ensi vuoden alussa koronaviruksen kolmas aalto, jos hallitukset toistavat aiemmin tekemänsä virheet, arvelee Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntija David Nabarro.

Hänen mukaansa hallitukset epäonnistuivat toisen aallon estämisessä.

”Ne eivät onnistuneet kehittämään tarvittavia järjestelmiä kesäkuukausien aikana, kun ensimmäinen aalto oltiin saatu hallintaan”, Nabarro sanoi sveitsiläislehdistölle.

”Nyt meillä on toinen aalto. Jos ne eivät rakenna tarvittavia järjestelmiä, meillä on kolmas aalto ensi vuoden alussa”, hän jatkoi.

Nabarro kehui Aasian maiden, kuten Etelä-Korean, toimia. Tartuntamäärät ovat siellä nyt suhteellisen vähäisiä.

”Ihmiset ovat siellä täysin sitoutuneita. He käyttäytyvät niin, että viruksen leviäminen on vaikeampaa. He pitävät etäisyyttä, käyttävät maskeja, eristävät sairaita sekä pesevät käsiä ja pintoja. He suojelevat riskiryhmiä.”

Nabarro sanoi myös, ettei Aasiassa pureta rajoituksia ennenaikaisesti.

”Täytyy odottaa, kunnes tapausten määrä on pieni ja pysyy alhaisena”", hän sanoi.

”Euroopan reaktio oli epätäydellinen.”

Tartuntamäärät ovat kasvaneet Euroopassa viime aikoina nopeasti. Esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa todettiin lauantaina yhteensä 33 000 tartuntaa, ja Sveitsissä ja Itävallassa on todettu päivittäin tuhansia tapauksia.

Nabarro kritisoi myös Sveitsin päätöstä sallia laskettelu, kun muut Alppien läheiset valtiot ovat sulkeneet lomakohteita. Hänen mukaansa Sveitsissä voidaan saavuttaa "erittäin korkea sairaus- ja kuolemataso".