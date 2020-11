Löfven ei tarjonnut puheessaan uutta tietoa, vaan kyse oli enemmänkin hengennostatuksesta ja kansalaisten kehottamisesta vastuullisuuteen.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kehotti sunnuntaina alkuillasta pitämässään harvinaislaatuisessa puheessa kansaa noudattamaan suosituksia koronaviruksen torjumiseksi.

Löfven muistutti, että vaikka olisi itse vain lievästi sairas, ihmiset, joita tartuttaa, voivat tulla erittäin sairaiksi. Hän kehotti pitämään turvavälejä, pesemään käsiä ja pysymään kotona.

”Perukaa ja siirtäkää”, hän linjasi.

Hän huomautti, että vaikka kesällä saatu helpotus on ohi, Ruotsin tilanne ei ole toivoton. Hänen mukaansa kansalaistenkin on otettava tilanne tosissaan, ja se vaatii itsekuria sekä vastuullisuutta.

”Nyt me teemme tämän, yhdessä, Ruotsin puolesta.”

Ruotsalaisen iltapäivälehden Aftonbladetin kolumnisti Lena Mellin huomautti, että tapaus on harvinainen: maan pääministeri on pitänyt vastaavanlaisen puheen kansalle hänen mukaansa vain kolmesti aiemmin. Edellisen kerran sen on tehnyt niin ikään Löfven, kun hän piti puheen koronavirustilanteesta viime keväänä. Edelliset tapaukset olivat Mellinin mukaan vuosilta 1992 ja 2003.

Pienempiä ja tavanomaisempia tiedotustilaisuuksia Löfven on pitänyt tänä vuonna useita.