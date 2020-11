Ruotsin koronavirustilanne on niin vakava, että pääministeri käytti toistamiseen harvinaista asetta: tv-puhetta kansakunnalle

Koronavirustilanteen takia kansakuntaa puhutellut pääministeri Stefan Löfven on ainoa Ruotsin pääministeri, joka on pitänyt puheen kansakunnalle kahdesti.

Tukholma

Ruotsin tilanne koronaviruskamppailussa on vakava.

Tuota vakavuutta Ruotsin pääministeri Stefan Löfven halusi alleviivata pitämällä sunnuntai-iltana puheen kansakunnalle. Puhe lähetettiin televisiossa, hallituksen Youtube-kanavalla ja eri uutisvälineiden verkkosivuilla.

Iltaseitsemältä Ruotsin aikaa lähetetyssä puheessa Löfven vaati vastuun ottoa kaikilta ruotsalaisilta.

”Mitä me maana teemme nyt väärin, siitä saamme kärsiä myöhemmin. Sitä, mitä me teemme oikein, voimme myöhemmin juhlia”, Löfven sanoi.

Pääministerin mukaan syksyn aikana monet ruotsalaiset olivat lipsuneet suositusten noudattamisesta, mutta nyt tilanne on kääntynyt ja ihmiset noudattavat suosituksia paremmin. Silti parannettavaa on yhä.

”Kaikkien on tehtävä enemmän”, Löfven sanoi.

Ruotsissa tulee tiistaina voimaan kokoontumisrajoitus, joka kieltää yli kahdeksan hengen viralliset kokoontumiset. Koronavirustartuntojen määrä on kasvanut voimakkaasti viime viikkoina, ja paine Ruotsin sairaaloissa kasvaa.

Siksi Ruotsin hallitus päätti tällä viikolla rankoista kokoontumisrajoituksista, joille ei Löfvenin mukaan löydy vertailukohtaa maan historiassa. Tällä viikolla tulivat voimaan myös alkoholin myyntiä koskevat rajoitukset. Ravintolat eivät enää saa myydä alkoholia kello 22 jälkeen.

” ”Tämä kuulostaa brutaalilta, mutta todellisuus on nyt brutaalia.”

Löfven halusi puheessaan kannustaa ruotsalaisia noudattamaan rajoituksia. Pääministeri halusi myös valaa uskoa siihen, että tilanteesta selvitään.

Puhe keskittyi kuitenkin kuvaamaan tilanteen vakavuutta. Löfven muistutti, että yli 6 000 ihmistä on kuollut Ruotsissa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Hän muistutti, kuinka kuormittunutta sairaanhoitohenkilöstö on ja kuinka paljon henkiä he ovat jo pelastaneet ja tulevat pelastamaan. Löfven sanoi, että se, miten hyvin ruotsalaiset noudattavat rajoituksia, ratkaisee, millaista joulua maassa voidaan viettää.

”Ja ketkä ovat vielä kanssamme sitä joulua viettämässä. Tämä kuulostaa brutaalilta, mutta todellisuus on nyt brutaalia.”

Pääministerin puheet kansakunnalle ovat Ruotsissa hyvin harvinaisia. Löfven on kolmas Ruotsin pääministeri, joka on käyttänyt vastaavaa formaattia.

Vuonna 2003 pääministeri Göran Persson puhutteli kansakuntaa ulkoministeri Anna Lindhin murhan jälkeen.

Vuonna 1992 pääministeri Carl Bildt puolestaan piti puheen kansakunnalle, kun Lasermiehenä tunnettu ampuja jahtasi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä Tukholmassa ja Uppsalassa. Ampuja ampui vuosien 1991 ja 1992 aikana yhtätoista ihmistä, joista yksi kuoli. Ampuja jäi lopulta kiinni ja sai elinkautisen tuomion.

Löfvenin puhe oli historiallinen siksikin, sillä hän on Ruotsin pääministereistä ensimmäinen, joka on pitänyt kaksi puhetta kansakunnalle. Ensimmäisen Löfven piti tämän vuoden maaliskuussa, kun koronavirusepidemia oli vasta kiihtymässä.

Tuolloin tartuntoja oli Ruotsissa noin 1 900 ja kuolleita 21.

Marraskuussa Löfvenin toisen puheen aikana tartuntoja oli kirjattu 208 295, kuolleita 6 406.

Ruotsissa päättäjät ovat viime viikkoina saaneet voimistuvaa kritiikkiä epidemian hoidosta. Kevään lausuntoja ja kansanterveysviraston virheitä on nostettu esiin. Kriitikoiden mukaan nyt asetetut rajoitustoimenpiteet tulivat liian myöhään.

Sunnuntaina ruotsalaismedia uutisoi OECD:n raportista, jonka mukaan Ruotsi on epäonnistunut koronavirusepidemian hoidossa. Raportin mukaan Ruotsi esimerkiksi oli OECD-maiden hitain tartuntojen leviämisen saamisessa kuriin. Huonoiten Ruotsi oli onnistunut myös kansalaisten eristäytymisen suhteen.

Vaikka valtionepidemiologi Anders Tegnell arvostelikin tuoreeltaan OECD:n raporttia kontekstin puutteesta, ruotsalaisilla päättäjillä on nyt kova työ vakuuttaa ruotsalaiset siitä, että heillä on homma hallussa.

”Meidän on näytettävä yhteenkuuluvuuttamme ja vastuutamme. Nyt me teemme tämän yhdessä. Ruotsin puolesta”, Stefan Löfven sanoi.