Maanantaina ja tiistaina pidettävässä konferenssissa Afganistanin hallituksen ja kansainvälinen yhteisön on tarkoitus sopia yhteisistä, Afganistanin vakauttamiseen pyrkivistä sitoumuksista.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) johtavat kansainvälistä Afganistan-apukonferenssia Genevessä maanantaina ja tiistaina, ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan. Konferenssi järjestetään yhteistyössä Afganistanin hallituksen sekä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kanssa.

Koronavirustilanteen vuoksi tapahtuma on tällä kertaa virtuaalinen.

Konferenssissa Afganistanin hallituksen ja kansainvälinen yhteisön on tarkoitus sopia yhteisistä, Afganistanin vakauttamiseen pyrkivistä sitoumuksista vuosille 2021–2024.

Haaviston ja Skinnarin lisäksi Genevessä paikalla ovat Afganistanin ulkoministeri Haneef Atmar ja valtiovarainministeri Abdul Hadi Arghandiwal. YK:ta edustaa YK:n pääsihteerin Afganistanin-erityisedustaja Deborah Lyons.

Syyskuussa Afganistanin hallitus ja ääri-islamistinen Taleban-liike aloittivat keskustelut mahdollisesta rauhansopimuksesta. Keskustelujen tavoitteena oli sopia lähes kaksi vuosikymmentä jatkuneen sodan lopettamisesta.

Sota alkoi syksyllä 2001, kun Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin ja ajoi Talebanin pois vallasta Yhdysvalloissa tapahtuneen suuren terrori-iskun jälkimainingeissa.

Neuvotteluja on vaikeuttanut se, että Afganistan hallituksella ja Talebanilla on vahvoja näkemyseroja muun muassa siitä, miten poliittinen järjestelmä tulisi rakentaa. Talebanin tavoitteena on puhdasoppisen islamistinen valtio, mutta Afganistanin hallitus tavoittelee vapaamielisempää ja demokraattisempaa versiota islamilaisesta maasta.