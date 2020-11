Yhdysvaltain ulkopolitiikka muuttuu, kun tulevan presidentin Joe Bidenin ulkoministeriehdokkaaksi on nousemassa kansainvälisesti kokenut ja ihmisoikeuksista kiinnostunut Antony Blinken.

Yhdysvaltain uudeksi ulkoministeriksi on nousemassa Antony Blinken, joka toimii tällä hetkellä tulevan presidentin Joe Bidenin ulkopoliittisena neuvonantajana, kertoivat uutistoimistot maanantaina.

Nimitys ennakoi merkittävää muutosta Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan. Blinkenin tehtävänä on korjata eri puolilla maailmaa Yhdysvaltain suhteet läheisiin liittolaisiin, joista monet ovat kärsineet presidentti Donald Trumpin politiikan aikana, kertoo yhdysvaltalaiskanava CNN.

Bidenin on määrä ilmoittaa ensimmäisistä ministerinimityksistä tiistaina, ja myöhemmin nimitys menee senaatin vahvistettavaksi.

Blinken, 58, oli Yhdysvaltain varaulkoministeri presidentti Barack Obaman aikana, ja hänet tunnetaan Bidenin pitkäaikaisena tukijana.

Varaulkoministerinä Blinkenillä oli keskeinen rooli Obaman hallinnon ulkopolitiikassa. Blinken oli mukana, kun Yhdysvallat vastasi Venäjän toteuttamaan Krimin miehitykseen 2014, tappoi hyökkäyksellään Osama bin Ladenin 2011 sekä taisteli Isisiä vastaan.

Osa tulevista haasteista on Blinkenille entuudestaan tuttuja, mutta häntä odottavat myös uudet ongelmat, kuten toimeen tuleminen entistä itsevarmemman Kiinan kanssa, huomauttaa Financial Times -lehti (FT).

Blinken on sanonut, että Yhdysvaltojen tulisi olla maa, jolla on liittolaistensa kanssa aktiivinen johtajarooli maailmassa, tai muuten vastakkaisia etuja edustavat ”Kiinan kaltaiset” maat ottavat paikan itselleen, kertoo uutistoimisto Reuters. Johtamistyyliltään Blinkenia kuvaillaan ”diplomaattien diplomaatiksi” ja harkitsevaiseksi.

Financial Timesin mukaan Blinken on käytännöllinen realisti, joka uskoo Yhdysvaltojen valtaan mutta ymmärtää sen rajat. Läheistä suhdetta Bideniin pidetään tärkeänä etuna. Suhde on niin läheinen, että Blinkenia pidetään jopa Bidenin ”alter egona”.

Yhdysvalloissa Blinkenin odotetaan osallistuvan myös maan ulkoministeriön ”jälleenrakennukseen” Trumpin mylläyksen jäljiltä. Ulkoministeriössä ennakkotieto Blinkenin nimityksestä otettiinkin lämpimästi vastaan.

Diplomaatit kertoivat CNN:lle arvostavansa Blinkenin pitkää kokemusta ulkopolitiikasta, hänen älyään ja ystävällisyyttään. Lisäksi he uskoivat tämän olevan vastaanottavainen heidän ehdotuksilleen ulkoministeriön tulevasta suunnasta.

Blinkenilla on omaa kansainvälistä kokemusta, minkä vuoksi hän osaa asettua muiden asemaan, tuttavat kuvailevat Financial Timesille. Blinken on käynyt koulua Ranskassa, jossa hän oppi muun muassa puhumaan sujuvasti ranskaa ja pelaamaan jalkapalloa. Kiinnostus kansainväliseen politiikkaan kulkee suvussa, sillä Blinkenin isä on työskennellyt lähettiläänä Unkarissa ja setä Belgiassa.

Aikaisemmissa tehtävissään Blinken on FT:n mukaan vaatinut Yhdysvaltoja käyttämään valtaansa hyvään ja puolustamaan ihmisoikeuksia. Kiinnostuksen ihmisoikeuksiin kerrotaan olevan aitoa, sillä Blinkenin Puolassa syntynyt isäpuoli selvisi Auschwitzin keskitysleiriltä ja monilla muilla sukulaisilla on maahanmuuttajatausta.

Biden kertoi maanantaina myös monista muista nimityksistä. Uutistoimisto AFP:n mukaan hän on nimeämässä Yhdysvaltain entisen ulkoministerin John Kerryn ilmastoasioiden erityislähettilääkseen.

Kotimaan turvallisuutta valvovan ministeriön johtoon on nousemassa Kuubassa syntynyt asianajaja Alejandro Mayorkas. Hän olisi virassaan ensimmäinen latino. Biden aikoo nostaa Avril Hainesin ensimmäisenä naisena kansallisen tiedustelun johtajaksi.

Bloombergin mukaan Biden on valitsemassa kansallisen turvallisuuden neuvonantajakseen Jake Sullivanin, joka oli yksi Hillary Clintonin läheisimmistä avustajista.

Yhdysvaltain YK-lähettilääksi Biden on nimeämässä Linda Thomas-Greenfieldin. Hän on työskennellyt diplomaattitehtävissä Yhdysvaltain Afrikan-suhteiden parissa Obaman hallinnon aikana.