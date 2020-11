ABC-uutiskanavan tiedot viittaavat Trumpin muuttavan pysyvästi Floridaan – Salainen palvelu on alkanut hankkia lisävahvistuksia Mar-a-Lagon kartanolle

Salainen palvelu on uutiskanava ABC:n mukaan alkanut puuhata lisävahvistuksia Floridan Palm Beachillä sijaitsevalle Mar-a-Lagon kartanolle, jota istuva presidentti Donald Trump on kutsunut ”talvikauden Valkoiseksi taloksi”.

Siirtymä Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin hallinnosta presidentinvaalit voittaneen Joe Bidenin hallintoon sai vihdoin maanantain ja tiistain välisenä yönä luvan käynnistyä, vaikka Trump ei tunnustanut vieläkään tappiotaan.

Epävirallisia valmisteluja vallanvaihtoon näyttää kuitenkin olleen jo tekeillä.

Yhdysvaltalainen ABC News kertoi tiistaina, että presidentti Trumpia turvanneita salaisen palvelun agentteja on alustavasti pyydetty jatkamaan tehtäväänsä Floridan Palm Beachillä. ABC pohjasi uutisensa omiin, jutussa nimettöminä esiintyneisiin lähteisiinsä.

Salaisen palvelun Miamin-osasto on ABC:n mukaan alkanut puuhata myös lisävahvistuksia Palm Beachillä sijaitsevalle Mar-a-Lagon kartanolle, jota Trump on kutsunut ”talvikauden Valkoiseksi taloksi”. Trump on isännöinyt omistamallaan kartanolla korkean tason kansainvälisiä vierailuja ja käyttänyt rakennusta tukikohtana merkittäviä poliittisia päätöksiä tehdessään.

Trumpin hallinnon tiedottaja ei kommentoinut ABC Newsille sen haltuunsa saamia tietoja. Salaisen palvelun edustaja totesi, että turvallisuussyistä se ”ei kerro keinoista tai resursseista, joita käytetään suojelutehtävän toteuttamiseen”.

Queensissa New Yorkissa syntynyt ja kaupungissa pitkään asunut Trump siirsi kirjansa Floridaan viime vuonna ja myös äänesti sieltä käsin viime lokakuussa.

Donald Trump osti Mar-a-Lagon kartanon vuonna 1985.­

ABC:n mukaan hulppeaan, satojen miljoonien dollarien arvoiseksi arvioituun Mar-a-Lagoon ollaan valmistelemassa parhaillaan remonttia. Uutiskanavan lähteet kuvailivat remontin olevan ”päivitys” asuintiloihin, sillä tähän asti kartanoa ei ole käytetty kokoaikaiseen asumiseen.

Puitteet siellä silti ovat kunnossa.

Perijätär Marjorie Merriweather Postin 1920-luvulla rakennuttama ja Trumpin vuonna 1985 ostama Mar-a-Lago sulkee sisäänsä 58 makuuhuonetta, 33 kylpyhuonetta ja kolme pommisuojaa. Myös eliitin yksityisklubina toimiva kartano kimaltaa lehtikullasta, ja tanssijalan vipattaessa tilaa löytyy kartanon kylkeen pykätystä, Versailles’n palatsista innoituksensa saaneesta tanssiaissalista.

Koska Mar-a-Lagoon päästetään vieraita, sen turvajärjestelyt ovat mittavat. Salainen palvelu tarkistaa kartanossa vierailevien taustat, ja portista pääsee kulkemaan vasta, kun pommikoira on ensin tarkistanut auton. Vallan ytimeen viihtymään haluavien on lisäksi kuljettava metallinpaljastinten läpi ja annettava laukkunsa tutkittavaksi.

Uutiskanava NBC:n mukaan kartanolla on työskennellyt presidentin vierailujen aikana noin 300 salaisen palvelun työntekijää.