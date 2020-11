Suomen ulkoministeriö kertoi tiistaina olevansa tietoinen tapaukseen liittyvästä uutisoinnista ja pyrkivänsä saamaan lisätietoja sitä tutkivilta Sveitsin viranomaisilta.

Sveitsissä paikallisen katolisen papin epäillään pitäneen suomalaissyntyistä naista panttivankinaan 12 vuotta. Tapauksesta ovat kertoneet paikalliset italian- ja saksankieliset tiedotusvälineet. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä MTV.

Luganon kaupungissa korkeassa asemassa toiminutta 80-vuotiasta pappia syytetään muun muassa naisen vapaudenriistosta, pakottamisesta, heitteillejätöstä ja lievästä pahoinpitelystä. Mies oli kätkenyt 48-vuotiaan naisen kotiinsa Luganossa. Rakennuksen omistaa katolinen kirkko, ja siinä asuu muitakin eläkkeelle jääneitä pappeja.

Median mukaan nainen on syntynyt Suomessa, eikä hänellä ollut voimassaolevaa oleskelulupaa Sveitsissä.

Nainen löytyi viime perjantaina, kun sähköasentajat tulivat tekemään asuntoon kiireellisiä korjauksia, eikä kukaan tullut avaamaan ovea. Asunnosta oli lopulta katkaistava turvallisuussyistä sähköt, minkä jälkeen asentajat ottivat yhteyttä poliisiin.

Poliisi saapui paikalle ja löysi sekaisesta asunnosta likaisen ja huonokuntoisen naisen. Asunnossa lojui ympäriinsä verkkokaupasta tilattuja postipaketteja.

Pappi on pidätetty, ja poliisi on kuulustellut häntä. Alustavien tutkimusten mukaan pappi on tavannut naisen internetissä verkkokurssilla. Nainen oli muuttanut papin luo aluksi taloudenhoitajaksi.

Toistaiseksi papin ja naisen suhteesta ei ole tarkempia tietoja. Ei ole myöskään tiedossa, miksi nainen oli päätynyt niin huonoon kuntoon. Ulkopuoliset olivat nähneet naista vain harvoin, jolloin pappi oli sanonut tämän olevan vierailulla oleva sukulainen.

Suomen ulkoministeriö kertoi tiistaina olevansa tietoinen tapaukseen liittyvästä uutisoinnista ja pyrkivänsä saamaan lisätietoja Sveitsin viranomaisilta.

Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kommentoitiin, että yksityisyydensuojan vuoksi se ei jaa asiasta tämän enempää tietoa.