Suomen johtamassa konferenssissa Afganistanille myönnettiin 12 miljardia dollaria ehdollista tukea – ”Suomelle on tärkeää, että ihmisoikeudet etenevät”

Afganistanin tuki on sidottu rauhanprosessin etenemiseen. Konferenssin ollessa vielä käynnissä Afganistanissa sattui kaksoisräjähdys, jossa kuoli ainakin 14 ihmistä ja kymmeniä loukkaantui.

Kansainvälinen yhteisö lupasi Afganistanille tukea yhteensä 12 miljardia Yhdysvaltain dollaria seuraavaksi neljäksi vuodeksi tiistai-iltana Genevessä päättyneessä Afganistan-apukonferenssissa, jota Suomi johti.

Suomi järjesti konferenssin yhdessä YK:n ja Afganistanin hallituksen kanssa. Ulkoministeri Pekka Haavisto ja kehitysministeri Ville Skinnari johtivat konferenssia Genevessä.

Afganistanille päätettiin myöntää vuosittain kolme miljardia dollaria seuraavana neljän vuoden aikana, mutta tuki on aiempaa ehdollisempi. Tuen ehtoina ovat Afganistanin sitoutuminen rauhan edistymiseen ja korruption kitkemiseen sekä vuosittainen edistyminen näissä tavoitteissa.

Skinnarin mukaan jokaisella tukijamaalla on oikeus päättää tuen määrästä, ehdoista ja pituudesta ennen sitoutumista tuen jatkamiseen. Osa tukijamaista on esittänyt tukilupauksensa vain ensimmäiselle vuodelle, Skinnari huomautti. Tuen ehdollisuutta Skinnari pitää Suomen saavutuksena.

”Suomelle ja koko kansainväliselle yhteisölle on tärkeää, että ihmisoikeudet, naisten ja tyttöjen asema sekä korruptionvastainen työ toimivat, etenevät ja toteutuvat”, Skinnari sanoi puhelimitse Genevestä.

Tukisumma jäi pienemmäksi kuin edellisessä konferenssissa neljä vuotta sitten Brysselissä. Tuolloin Afganistanille myönnettiin 15,2 miljardia dollaria. Skinnari sanoo olevansa tyytyväinen tämänvuotisen kokouksen tulokseen, varsinkin kun ottaa huomioon koronaviruskriisin ja maiden taloustilanteet.

”Tämä kokonaisuus on erinomainen näyttö siitä, että yhteinen tahtotila rauhan saamiseksi alueelle on erittäin vahva. Olennaista on saada tuloksia aikaan”, Skinnari totesi.

YK:n pääsihteerin Afganistanin-erityisedustaja Deborah Lyons muistutti konferenssin jälkeen järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että Afganistanin haasteet ovat ”musertavia”, mutta lupasi kansainvälisen yhteisön seisovan tukena ja tarjoavan maalle poliittista, taloudellista ja teknistä tukea.

Konferenssi järjestettiin historialliseen aikaan, sillä Afganistanin hallitus ja Taleban-järjestö aloittivat rauhanneuvottelut syyskuussa Qatarin pääkaupungissa Dohassa. Neuvotteluissa ei tosin ole vielä toistaiseksi edistytty. Samaan aikaan väkivalta on lisääntynyt Afganistanissa.

Konferenssin ollessa vielä käynnissä, Afganistanissa Bamiyanin kaupungissa kuoli tiistaina kaksoisräjähdyksessä ainakin 14 ihmistä ja yli 45 loukkaantui. Uutistoimisto AFP:n mukaan räjähteet oli kätketty tien reunaan lähellä kaupungin pääbasaaria. Iskun kuolonuhreista suurin osa oli siviilejä, joiden lisäksi kuoli ainakin kaksi liikennepoliisia.

Viime viikolla Yhdysvallat ilmoitti vetävänsä Afganistanista 2 000 sotilasta ensi vuoden alkuun mennessä, mikä luo epävarmuutta kansainvälisen kriisinhallintaoperaation jatkumiselle. Afganistaniin on jäämässä vielä 2 500 yhdysvaltalaissotilasta.

Afganistanin valtiovarainministeri Abdul Hadi Arghandiwal kehui lehdistötilaisuudessa konferenssia menestykseksi ja kiitteli monia osallistujatahoja. Hänestä konferenssin anti tuntui kuin uudelta alulta koronaviruspandemian jälkeen.

Konferenssi järjestettiin koronavirusrajoitusten vuoksi virtuaalisesti. Siihen osallistui yli 60 maata ja yli 30 kansainvälistä järjestöä.