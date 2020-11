Uusi turvallisuuslainsäädäntö on herättänyt Ranskassa laajaa vastustusta. Median mahdollisuudet tarkkailla poliisin mahdollisia väärinkäytöksiä vähenisivät.

Ranska hyväksyi tiistaina alustavasti uuden turvallisuuslain, joka rajoittaa poliisien kuvaamista työtehtävissä, kertoo uutistoimisto AFP.

Laki on herättänyt vastustusta, sillä sen pelätään rapauttavan lehdistönvapautta. Medialla voi olla lain myötä vähemmän mahdollisuuksia tarkkailla poliisin käyttäytymistä ja mahdollisia väärinkäytöksiä työtehtävissään.

Työtehtävissä olevista poliiseista ja sotilaista ei saisi enää julkaista kasvokuvia ja -videoita muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Ranskan parlamentin alahuoneessa eli kansalliskokouksessa 388 äänesti lain puolesta ja 104 vastaan. Kantansa jätti ilmaisematta 66 edustajaa. Laki etenee tammikuussa parlamentin ylähuoneen eli senaatin käsiteltäväksi.

Pääministeri Jean Castex on ilmoittanut hakevansa laille vielä perustuslakituomioistuimen hyväksynnän.

Ranskassa on järjestetty tänä vuonna isoja mielenosoituksia poliisien turhan kovia otteita ja rasismia vastaan. Joukko julkisuuden henkilöitä on kirjoittanut presidentti Emmanuel Macronille avoimen kirjeen, jossa on vaadittu lain peruuttamista.

Heidän mukaansa laki ”vähentäisi tiedon, mielipiteen, vakaumuksen, koulutuksen, yhdistymisen, mielenosoitusten ja protestien vapautta”. Kirjeen ovat allekirjoittaneet muun muassa entinen jalkapalloilija Lilian Thuram ja elokuvaohjaaja Costa-Gavras.

Allekirjoittaneita yhdistää se, että he äänestivät Macronia vuoden 2017 vaaleissa.

”Emme äänestäneet tämän puolesta”, kirjeessä vedotaan.