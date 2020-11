Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Yhdysvallat

Joe Biden sanoi Yhdysvaltain olevan valmis johtamaan politiikan kansain­välisillä areenoilla – ”Tämä ei ole Obaman kolmas kausi”

Presidentiksi valitun Bidenin mukaan hänen kokoamansa kabinetti tulee muuttamaan sitä politiikkaa, johon on Donald Trumpin kaudella totuttu. ”Yhdysvallat on palannut: se on valmis johtamaan maailmaa, ei vetäytymään siitä”, Biden sanoi.

