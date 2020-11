Syytteiden mukaan aktivistit ovat arvostelleet syys- ja lokakuun protesteissa kuningas Maha Vajiralongkornin käyttäytymistä, elämäntyyliä ja kulutustapoja.

Mielenosoittajia Bangkokissa marraskuun 25. päivä. Protestin merkkinä näytettiin Nälkäpeli-elokuvista lainattua kolmen sormen käsimerkkiä, joka on omaksuttu Thaimaassa demokratiaprotestien symboliksi.­

Thaimaassa 15 demokratia-aktivistia on kutsuttu syytteidenlukuun niin kutsutusta majesteettirikoksesta. Syytteiden mukaan aktivistit ovat arvostelleet syys- ja lokakuun protesteissa kuningas Maha Vajiralongkornia hänen käyttäytymisestään, elämäntyylistään ja kulutustavoistaan, uutistoimisto Reuters kertoo poliisilähteidensä perusteella.

Keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa poliisi ei brittilehti The Guardianin mukaan vahvistanut tapauksen yksityiskohtia.

Jos syytteet menevät läpi, aktivisteja uhkaa tuntuva vankeustuomio. Thaimaassa kuningasperhettä suojaa laki, jonka perusteella kenet tahansa, joka loukkaa, halventaa tai uhkaa kuningasta, kuningatarta, heidän perillisiään tai näiden sijaishallitsijoita, voi tuomita pisimmillään 15 vuoden vankeuteen yhtä syytekohtaa kohden.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet Thaimaan päätöstä.

”Ketään ei tulisi pidättää tai vangita vain siksi, että he ovat arvostelleet viranomaisia tai hallintoa”, ihmisoikeusjuristi Amal Clooney sanoi Clooney Foundation for Justice -säätiön lausunnossa.

Ranskasta käsin toimiva Kansainvälinen ihmisoikeuksien liitto (FIDH) totesi Reutersin mukaan, että majesteettirikospykäliä ei tulisi käyttää demokratiamielenosoittajia tai heidän johtajiaan vastaan.

Heinäkuussa alkaneissa mielenosoituksissa on vaadittu pääministeri Prayuth Chan-ochan syrjään astumista, uutta perustuslakia ja kuninkaan vallan rajoittamista. Niiden tukahduttamiseksi ei ole tähän asti turvauduttu majesteettirikoslakiin, mutta viime viikolla pääministeri ilmoitti, että ”kaikki lait ja artiklat” aiotaan ottaa käyttöön.

Demokratia-aktivistien kutsu syytteidenlukuun enteili keskiviikolle suunniteltua mielenosoitusta, jossa kuningasta vaaditaan luopumaan henkilökohtaisesta hallinnastaan kymmenien miljardien dollareiden arvoiseksi arvioituun palatsiinsa.

Maha Vajiralongkornia on syytetty aiemmin veronmaksajien rahojen tuhlaamisesta ja siitä, että hän on viettänyt suurimman osan ajastaan ulkomailla, vaikka Thaimaa on kärsinyt taloudellisista tappioista koronaviruspandemian vuoksi.