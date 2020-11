Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtaja hehkuttaa suomalaisen Posivan merkitystä ydinvoiman tulevaisuudelle – ”Onkalo on ainutlaatuinen”

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääjohtajan Rafael Grossin mielestä Eurooppa on atomienergia-asioissa kahdellakin tapaa poikkeuksellinen maanosa: ydinvoimaa ei rakenneta kuten muualla maailmassa ja Pohjois-Korean ydinaseuhkan vakavuutta ei täysin ymmärretä.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pääjohtaja Rafael Grossi hehkuttaa estoitta suomalaisen ydinjäteyhtiö Posivan kansainvälistä merkitystä koko ydinvoiman tulevaisuudelle. Grossi vieraili keskiviikkona ja torstaina Suomessa ja tutustui muun muassa Posivan rakentamaan ydinjätteen suunniteltuun loppusijoitusluolastoon Eurajoen Olkiluodossa.

Grossin mielestä Onkalo on ”game changer”, suunnanmuuttaja.

”Onkalo on ainutlaatuinen”, Grossi sanoo HS:n videohaastattelussa.

Teknologia itsessään ei ole mitään maailmalla tuntematonta, mutta suomalaisilla on ollut määrätietoisuutta toteuttaa projekti. ”Kaikki tuntevat ajatuksen korkea-aktiivisen jätteen hautaamisesta, mutta Suomi todella tekee sen. Tässä mielessä Onkalo on suunnanmuuttaja.”

Grossin näkemykset heijastavat samoja kantoja, joita suomalainen teollisuus on esittänyt: ydinvoima pitäisi hyväksyä osaksi kestävää kehitystä siinä missä vaikkapa tuuli- ja aurinkovoima, myös Euroopan unionissa.

”Jätteen käsittely on ollut keskeinen aihe useissa kiistoissa, joissa on väitelty ydinvoiman kestävyydestä”, Grossi sanoo. ”Ydinvoima on osa monien ongelmien ratkaisua, mukaan lukien energiahuolto ja ilmastonmuutoskriisin torjuminen.”

Ydinvoimalla on Suomessa merkittävä rooli, mutta aivan näin kirkkaalta sen tulevaisuus ei näytä.

Havainnekuva näyttää kallioperään louhitut luolastot, minne ydinjäte sijoitetaan.­

Olkiluodon kolmosvoimalaa on rakennettu 15 vuotta jatkuvin viivästyksin, eikä Fennovoiman Pyhäjoen-voimalan alkutaival näytä yhtään helpommalta. Voisiko tästä päätellä, että ydinvoiman aikakausi on läntisessä Euroopassa itse asiassa ohi?

”Eurooppa on erikoistapaus ennen kaikkea korkeatasoisen valvonnan vuoksi, mikä on tietysti hyvä asia”, Grossi sanoo.

”Mutta myös kaupallisista syistä. Euroopan tilanne on kirjava. Saksa on ainoa tapaus, jossa on selvä ja määrätietoinen ohjelma ydinvoiman lopettamiseksi.”

Vuosi sitten IAEA:n pääjohtajana aloittanut argentiinalainen uradiplomaatti Rafael Mariano Grossi, 59, on aseistariisunnan ja ydinaseiden leviämiskiellon asiantuntija. Nykyisen tehtävänsä hän aloitti keskellä myrskyä, jonka Yhdysvaltain vetäytyminen Iranin vuoden 2015 ydinasesopimuksesta oli aloittanut.

IAEA:n tarkastajat jäivät Iraniin valvomaan sopimusta jäljelle jääneiden osapuolten eli Kiinan, Venäjän, Britannian, Ranskan, Saksan ja EU:n puolesta. Yhdysvaltain vetäytyminen ja presidentti Donald Trumpin Iranille asettamat uudet pakotteet tekivät sopimuksesta kuitenkin käytännössä merkityksettömän.

Iran ryhtyi avoimesti rikkomaan sopimuksessa mainittuja uraanin rikastamiskieltoja ja hankki uusia sentrifugeja, joilla se kykenee ydinasekelpoisen materiaalin tuottamiseen.

Asiantuntija-arvioiden mukaan Teheranilla saattaa olla hallussaan jo riittävästi materiaalia kahden ydinpommin tekoon nopealla aikataululla.

Trumpille Iran on ollut varsinainen pahan pesäke. Sanomalehti The New York Times kertoi viikko sitten Trumpin harkinneen Natanzin ydinlaitoksen pommittamista presidenttikautensa viimeisenä vetona. Lehden mukaan Trumpin hallinto ja asiantuntijat saivat Trumpin luopumaan ajatuksesta.

Gross ei tästä uutisesta hätkähdä.

”En halua lisätä omaa spekulaatiotani entisiin spekulaatioihin, esittivätpä niitä kuinka arvostetut journalistit tahansa. Vastaan tarkastuksista, ja niiden avulla nähdään, mitä Iranissa tehdään ja mitä ei.”

Grossi ei kerro, montako tarkastajaa IAEA:lla Iranissa on.

”Voin sanoa, että meillä on siellä hyvä ryhmä pysyvästi.”

Olisiko se siis ensimmäisenä vaarassa, jos Yhdysvallat sittenkin päättäisi iskeä asein?

”En halua edes ajatella sellaista, mutta tarkastajieni turvallisuus on ensimmäinen prioriteettini.”

IAEA:n entinen varajohtaja, tutkija Olli Heinonen arvioi HS:lle jo viime tammikuussa, että Iran pystyisi valmistamaan ensimmäisen pommin materiaalin kolmessa kuukaudessa. Tuon arvion jälkeen Natanzin laitos tosin joutui salaperäisen pommi-iskun kohteeksi ja Teheran myönsi ohjelmiensa viivästyneen.

”He ovat lähellä pommiin tarvittavaa määrää mutta eivät ole saavuttaneet sitä”, Grossi sanoo. ”Jotkut yksityiset analyytikot ovat laskeskelleet toisin, mutta paikalla olevien tarkastajiemme mukaan niin ei ole.”

”Lisäksi materiaalin hankkiminen ja pommin tekeminen ovat eri asioita. Meidän tietojemme mukaan he eivät ole tekemässä pommia ja meidän tehtävämme on varmistaa, etteivät he teekään sitä.”

Iranissa demokraattiehdokas Joe Bidenin vaalivoittoa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on kommentoitu suurin odotuksin.

Iranin ulkoministeri Javad Zarif sanoi viime viikolla, että Bidenin tarvitsee vain ensi töikseen luopua Trumpin asettamista pakotteista ja Teheran palaa ydinsopimukseen ”automaattisesti”.

”Sen hän on sanonut moneen kertaan, viimeksi elokuussa, kun tapasin hänet Teheranissa”, Grossi sanoo.

”Väitteitä on esitetty molemmin puolin. Teknokraattina sanon, että osapuolten on istuttava neuvottelupöytään ja sovittava asioista.”

Käytännön asiat voidaan Grossin mukaan hoitaa nopeastikin, sillä malli on olemassa. Kun ydinsopu syntyi, sopimuksen vastaiset materiaalit ja laitteet laivattiin ulos maasta, rikastettu uraani vietiin Venäjälle.

”Jos näin on tehty kerran aiemmin, se voidaan tehdä uudelleen.”

Kaiken kaikkiaan Grossi ei vaikuta erityisen huolestuneelta Iranin tilanteesta, ainakaan verrattuna maan ydinohjelman saamaan kansainväliseen huomioon. Onko tilanne jossain päin maailmaa selvästi huonompi?

”Korean demokraattisessa kansantasavallassa!” Grossi vastaa epäröimättä käyttäen suljetun stalinistivaltio Pohjois-Korean virallista nimeä.

”Asiat ovat menneet siellä täysin väärin ja nyt Pohjois-Korea on ydinasevaltio. Toivomme voivamme palata Pohjois-Koreaan, josta tarkastajamme potkaistiin muutama vuosi sitten ulos.”

”Mutta aseet ovat siellä ja he ovat testanneet niitä. Siitä ei ehkä huolehdita niin paljon täällä Euroopassa, mutta kysy keneltä tahansa Aasiassa. Tai vaikka Yhdysvalloissa, jossa oletetaan jotain Pohjois-Korean ohjuskapasiteetista.”

”Uhka on siellä, se on tällä hetkellä tärkein kysymys. Ja me olemme valmiita palaamaan sinne heti, kun se on poliittisesti mahdollista.”