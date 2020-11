Maailman syvin uima-allas löytyy nyt Puolasta: video esittelee, millaista on sukeltaa 45,5 metriä syvässä Deepspot-altaassa

Aiemmin syvimmän altaan ennätystä piti Italiassa sijaitseva allas.

Puolassa on avattu käyttöön uima-allas, joka on tiettävästi maailman syvin. Syvyyttä Deepspot-nimisellä altaalla on parhaimmillaan 45,5 metriä. Allas sijaitsee Mszczonówin kaupungissa.

Altaan avajaisista kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Videolta voi katsoa, millaista altaassa on sukeltaa.

Puolalaiset ohittivat altaallaan aiemman ennätyksenhaltijan. Hotellissa Montegrotto Termen kunnassa Italiassa sijaitsee Y-40-allas, joka ulottuu 40 metrin syvyyteen.

Puolalainen ennätysallas on laajimmalta alaltaan vain 20 metriä syvä. Syvin osa löytyy betonikuilusta.

Syvät altaat ovat erityisesti vapaasukeltajien ja laitesukeltajien harjoitteluun tarkoitettuja.

Seuraavaa ennätysallasta ollaan rakentamassa Britanniaan. Jopa 50 metriä syvän altaan on määrä valmistua Colchesterin kaupunkiin.