New Yorkissa Macy’s tavaratalon kuuluisa kiitospäivän paraati järjestettiin torstaina ilman katsojia.­

Washington

Iloista kiitospäivää! Sitä olen viime päivinä toivotellut yhdysvaltalaisille, vaikka minulle sanat eivät merkitse mitään. Olen elämässäni viettänyt pari hassua kiitospäivää. Pyhä ei ole kyllästetty muistoilla ja merkityksillä.

Anna-Sofia Berner.­

Siksi oli helppo olla korona­vastuullinen ja kieltäytyä kiitospäivän illallis­kutsuista.

Yhdys­valtalaisilla on toisin. Kiitos­päivä on vuoden tärkein perhe­juhla. Kiitospäivän illallinen on käsite. Suvut kokoontuvat yhteen. Syödään kalkkunaa, riidellään politiikasta, nauretaan yhdessä.

Vaan ei tänä vuonna. Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC on kehottanut yhdysvaltalaisia pysymään kotona.

Tänä vuonna suomalaisenkin kannattaa kiinnittää huomiota kiitospäivään. Yhdysvaltalaiset ovat viime viikot tuskailleet samojen kysymysten kanssa, jotka ovat Suomessa edessä joulun alla.

Kun viranomaiset suosittelevat viettämään juhlaa vain ”ydinperheen” kanssa, keitä siihen kuuluu? Siis ihan oikeastiko pitäisi pysyä kotona? Entä jos kotona ei ole ketään? Ei siskoa voi yksin jättää. Kai nyt äidin ja isän voi kutsua? Voiko?

Koronavirus leviää Yhdysvalloissa ympäri maata. Sairaalahoidossa on yli 88 000 ihmistä. Se on suurempi määrä kuin missään vaiheessa kevään ensimmäisen aallon aikaan.

Kuolemat seuraavat perässä. The New York Timesin mukaan keskiviikkona, kiitospäivän aattona, koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen kuoli Yhdysvalloissa 2 292 ihmistä.

Suomessa tilanne on tietenkin toinen, mutta omaan erinomaisuuteen ei kannata tuudittautua. Väkilukuun suhteutettuna tartuntoja todetaan nyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella enemmän kuin useimmissa Yhdysvaltain osavaltioissa.

Axios-julkaisun teettämän mielipidekyselyn mukaan 61 prosenttia yhdysvaltalaisista muutti kiitospäivän suunnitelmiaan pandemian vuoksi. 29 prosenttia päätti viettää juhlaa vain oman kotitalouden kesken. 24 prosenttia juhlii pienemmällä porukalla kuin tavallisesti. 12 prosenttia perui matkasuunnitelmat. Yhdeksän prosenttia ei vietä kiitospäivää tänä vuonna lainkaan.

39 prosenttia ei muuttanut suunnitelmiaan. Joukossa on ehkä niitä, joiden suunnitelmat olivat jo alunperin koronaturvalliset, mutta varmasti myös niitä, jotka aikovat elää niin kuin ennenkin.

Varoitukset ovat olleet kovasanaisia. Mississippin terveysviranomaiset sanoivat, että suurten kiitospäivän illallisten jälkeen kannattaa varautua pieniin hautajaisiin jouluna.

Osa ottaa varoitukset kuuleviin korviinsa. Viime viikolla tapasin (ulkona, turvavälein) naisen, joka sanoi, että menettää mielellään yhden kiitospäivän, jos sillä saa monia lisää.

Toiset yrittävät viettää juhlaa mutta turvallisesti. Viime viikolla tuttavani kieltäytyivät tapaamisesta, koska olivat omaehtoisessa karanteenissa kiitospäivän alla.

Suomessa suurin huoli joulusta on niillä pääkaupunkiseudun asukkailla, jotka haluaisivat matkustaa muualle viettämään joulua.

Yhdysvalloissa koronavirustestaus ruuhkautui, kun ihmiset päättivät käyttää testausta turvallisen kiitospäivän strategiana. Viranomaiset joutuivat muistuttamaan, että negatiivinen testi kertoo vain testaushetken tilanteesta eikä siitäkään sataprosenttisesti.

Lentokenttien läpi kulki kiitospäivän alla noin miljoona yhdysvaltalaista päivittäin. Pudotus viime vuoteen eli normaaliin verrattuna oli 60 prosenttia. Miljoonat matkustavat myös muuten kuin lentämällä.

Osa poliitikoista ei ole noudattanut itse antamiaan neuvoja. New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo kertoi kutsuvansa 89-vuotiaan äitinsä ja kaksi tytärtään kiitospäivän viettoon. Siitä nousi meteli. Cuomo perui suunnitelmat.

Coloradon Denverin kaupungin pormestari Michael Hancock lensi vaimonsa ja tyttärensä luo Mississippiin kiitospäiväksi, vaikka oli kehottanut kaupungin työntekijöitä ja asukkaita pysymään kotona.

”Tein päätökseni aviomiehenä ja isänä. Kaikilta pettyneiltä ja vihaisilta pyydän nöyrästi anteeksi päätöksiä, jotka tein sydämelläni enkä päälläni”, pormestari sanoi anteeksipyynnössään.

Kumpaa suomalaiset kuuntelevat jouluna? Voidaanko epidemia saada vielä kuriin niin, ettei valintaa tarvitse tehdä? Aikaa on alle kuukausi.