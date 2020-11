Trump on suoltanut julkisuuteen presidenttikautensa aikana päivittäin keskimäärin 9 500 sanaa päivässä, vaalien jälkeen vain 450 sanaa päivässä.

”The President has no public events scheduled.”

Ei julkisia tilaisuuksia. Näin on lukenut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kalenterissa jo 14 päivänä sitten 3. marraskuuta pidettyjen presidentinvaalien. Se on 60 prosenttia vaalien jälkeisistä päivistä.

Yhdysvalloissa kansalaisilla on keskimäärin 15 palkallista vapaapäivää vuodessa, jos heillä on koossa viiden vuoden työhistoria.

Trump on yhä maailman vaikutusvaltaisin mies, joka voisi halutessaan käynnistää sodan kaukomailla, hieroa sopua Pohjois-Korean kanssa tai ryhtyä taltuttamaan maassaan raivokkaasti leviävää koronaepidemiaa. Mutta hän ei sodi, ei hiero eikä taltuta, vaan golfaa, twiittaa ja välttelee julkisuutta.

Ennen vaaleja Trump matkusti hengästyttävää tahtia osavaltiosta toiseen voittaakseen itselleen toisen kauden presidenttinä. Hän piti huomattavasti enemmän kampanjatilaisuuksia kuin demokraattiehdokas Joe Biden, jota hän haukkui ”uneliaaksi Joeksi” (Sleepy Joe).

Hävittyään vaalit Bidenille on vaikuttanut siltä kuin Trumpia ei presidentin työ erityisemmin kiinnostaisi. Julkikuvansa perusteella hän on jo kuin puoliksi eläkkeellä. Vaikutelmaa voimistaa uutinen, jonka mukaan Trump puuhaisi pysyvää muuttoa Floridan-kartanolleen Mar-a-Lagoon.

Donald Trump taisteli raivoisasti vaalivoitosta vielä 1. marraskuuta, jolloin hän tapasi kannattajiaan Michiganin osavaltion Washingtonissa.­

Trump on yhä melko ahkera twiittaaja, mutta muuten hänestä on tullut melkoinen tuppisuu. Vuoden 2020 aikana Trump on esiintynyt kameroiden edessä keskimäärin 48 minuuttia päivässä, mutta vaalipäivän ja tämän viikon maanantain välillä – 20 päivän aikana – hän oli puhunut kameroille yhteensä 50 minuuttia, kertoo The Washington Post -lehti.

Vaalien jälkeen Trump on virallisten tiedonantojen, esiintymisten ja twiittiensä perusteella lausunut julkisesti keskimäärin noin 450 sanaa päivässä, kun hänen koko presidenttikaudellaan määrä on ollut keskimäärin yli 9 500 sanaa päivässä.

Tämän tilaston on tuottanut Trumpin tekemisiä maanisella tavalla tarkkaileva sivusto Factba.se. Sivuston lukuja silmäillessä oppii esimerkiksi, että Trump on presidenttikaudellaan viettänyt golfkentillä yhteensä 312 päivää (22 prosenttia päivistä). Vaalien jälkeen Trump on ollut ainakin kuutena päivänä golfkerhoilla, ja niistä ainakin neljänä päivänä hän on pelannut golfia, kertoo Trumpgolfcount-sivusto.

Trumpgolfcount-sivusto kertoo golfkerhoilla vietettyjä päiviä olleen ainakin 289 kappaletta Trumpin 1 407 päivää kestäneen presidenttiyden aikana. Sivuston mukaan Trump on todistettavasti pelannut golfia ainakin 144 päivänä.

Trumpin golfaamista on seurattu tarkasti sen vuoksi, että hän on aiemmin moittinut edeltäjäänsä Barack Obamaa liiallisesta golfin peluusta presidenttinä ja niin ollen tämän tehtävien laiminlyönnistä. Obama oli ensimmäisen virkakautensa lopulla golfannut 106 päivänä, kertoi asiasta kirjaa pitänyt CBS-kanavan toimittaja Mark Knoller tammikuussa 2013.

Kiinnostavana oheistietona Trumpgolfcount-sivusto kertoo, että Trumpin golfpäivistä olisi koitunut Yhdysvaltain veronmaksajille 142 miljoonan dollarin eli noin 120 miljoonan euron kulut. Rahaa on mennyt esimerkiksi lentoihin, yöpymisiin ja järeisiin turvatoimiin.

Vaalien jälkeisestä hiljaisehkosta elosta huolimatta Trump ei ole ollut vain tyhjän panttina. USA Today -lehti huomauttaa, että Trumpilla on yhä valtaa tehdä päätöksiä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia Yhdysvalloille ja muulle maailmalle.

Vaalien jälkeen Trump on esimerkiksi pohtinut ohjusiskua Iraniin sekä ilmoittanut puolittavansa Irakissa ja Afganistanissa olevien amerikkalaisjoukkojen määrän. Hän on myös valmistellut öljylupien myyntiä Alaskan luonnonsuojelualueille, lehden mukaan osin seuraajansa Bidenin härnäämiseksi.

Keskiviikkona Trump ilmoitti armahtavansa entisen turvallisuusneuvonantajansa Michael Flynnin, joka on tunnustanut valehdelleensa viranomaisille taannoisen Venäjä-vaalisekaantumisjupakan yhteydessä.

Mediassa on spekuloitu, että Trump saattaa armahtaa ennalta myös muita lähipiiriinsä kuuluvia ihmisiä, mukaan lukien perheenjäseniään ennen kuin hänen virkakautensa loppuu 20. tammikuuta 2021. Hän on väläyttänyt myös mahdollisuutta armahtaa itsensä, vaikka sanookin, ettei ole tehnyt mitään väärää tai laitonta.

Perustuslain asiantuntijat ovat Yhdysvalloissa erimielisiä siitä, voisiko presidentti armahtaa itsensä ennalta mahdollisia tulevia syytteitä vastaan. Trumpin toinen vaihtoehto olisi luopua hetkeksi vallasta ja antaa tilalleen nousevan varapresidentti Mike Pencen armahtaa hänet. Tämä olisi ennennäkemätöntä, kuten moni muukin Trumpin kohdalla nähty asia.

Trumpia odottaa vaalien jälkeen mahdollisesti ainakin puolen tusinaa oikeusjuttua, jotka liittyvät esimerkiksi epäilyihin veropetoksista ja väitettyyn raiskaukseen 1990-luvulla. Presidentin armahduksella voidaan puuttua liittovaltion tuomiovallan alaisuudessa oleviin juttuihin, mutta ei osavaltiotason rikoksiin, joista Trumpia on myös epäilty.

ABC-kanavan mukaan Donald Trump valmistelee muuttoa Floridaan.­

Trump on tehnyt vaalien jälkeen myös sitä, mistä hän tuli tunnetuksi taannoisessa Diili-ohjelmassaan: jakanut potkuja. Hän erotti pian vaalien jälkeen puolustusministeri Mark Esperin, joka oli viime kesänä kyseenalaistanut Trumpin ajatukset torjua kotimaisia levottomuuksia asevoimien avulla.

Ehkä vielä kohahduttavammat potkut Trump antoi CISA-kyberturvallisuusviraston johtajalle Christopher Krebsille, joka oli ennen vaaleja amerikkalaisille tuiki tuntematon byrokraatti. Trumpia suututti, kun Krebs arvioi presidentinvaalien sujuneen tänä vuonna turvallisemmin kuin koskaan historiassa.

Trump pitää itseään yhä vaalien voittajana. Trumpin mielestä Biden sai häntä paremman tuloksen vain siksi, että demokraatit ryöväsivät häneltä ääniä.

Tämä on ollut kantava teema myös Trumpin twiiteissä vaalien jälkeen. Tämän viikon maanantaihin mennessä Trump oli ottanut kantaa Twitterissä yhteensä noin 550 kertaa, joko omin sanoin tai muita lainaten. The New York Times -lehden mukaan twiiteistä ainakin 401 eli noin 73 prosenttia kyseenalaisti vaalien rehellisyyden.

Toisinaan Trump on twiitannut uudelleen kyseenalaisia nettikirjoituksia tai uutisartikkeleita, joissa hänen väittämälleen petokselle olisi löydetty todisteita. Toisinaan hän julistaa ”VAALIT PEUKALOIDUIKSI” ilman saatesanoja tai todisteluja.

Yhdysvaltain presidentit ovat yleensä kutsuneet vallanvaihdon viikkoina seuraajansa tutustumiskäynnille Valkoiseen taloon. Näin teki Obama Trumpille, Bush Obamalle, Clinton Bushille ja niin edelleen. Trump ei ole näin tehnyt, ja hän vastusti tämän viikon maanantaihin asti vallanvaihdon virallista käynnistämistä.

Tämän on arvosteltu vaikeuttavan Bidenin presidenttikauden käynnistämistä ja pahimmillaan vaarantavan amerikkalaisten henkiä. Biden ei kolmeen viikkoon saanut nähdä presidentin työssä tärkeitä salaisia turvallisuuskatsauksia, ja hän joutui valmistelemaan koronaepidemian vastaisia toimia puutteellisilla tiedoilla.

Trump ei ole osoittanut merkkejä siitä, että hän pyrkisi kautensa lopulla muuttamaan mielikuvaa presidenttiydestään. Hän ei ilmeisesti pidä enää yhteyttä Valkoisen talon koronatyöryhmään, vaikka epidemia on ryöstäytynyt Yhdysvalloissa hallinnasta. Uusia koronatapauksia kirjataan lähemmäs 200 000 päivässä.

Koronatyöryhmä piti viikko sitten torstaina ensimmäisen tiedotustilaisuutensa sitten heinäkuun 8. päivän. Trumpia ei tilaisuudessa nähty, vaan hänen kalenterissaan luki: ”The President has no public events scheduled”.

Heinäkuun 8. päivä Yhdysvalloissa oli kirjattu virallisesti 132 847 koronakuolemaa. Tämän viikon torstaina luku oli 262 283.

Vaaleja edeltävissä kampanjatilaisuuksissaan Trump pilkkasi maansa johtavaa tartuntatautien asiantuntijaa, tohtori Anthony Faucia ja vihjaili, että tätä odottavat vaalien jälkeen potkut. Ainakaan vielä presidentti ei ole niitä antanut.