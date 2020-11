YK on huolissaan Tigrayn pääkaupungin Mekellen asukkaista, kun pääministeri Abiyu Ahmed ilmoitti hyökkäyksen aloittamisesta.

Bahir Darin kaupungissa marraskuussa esillä ollut kyltti, jossa TPLF-puolueen jäseniä syytetään maanpetoksesta. Tigrayn TPLF-valtapuolue on kieltäytynyt antautumasta ja ilmoittanut jatkavansa taistelemista.­

Etiopiassa pääministeri Abiy Ahmed ilmoitti torstaina aloittavansa hyökkäyksen ”viimeisen vaiheen” maan pohjoisosassa Tigrayn alueella, kertoivat uutistoimistot ja BBC. Etiopian hallituksen antama armonaika Tigrayn antautumiselle päättyi keskiviikkona.

Tigrayn TPLF-valtapuolue on kieltäytynyt antautumasta ja ilmoittanut jatkavansa taistelemista.

Pääministeri sanoi, että armeija yrittää olla vahingoittamatta Tigrayn pääkaupungin Mekellen asukkaita ja kehotti heitä pysymään sisällä. Mekellessä asuu noin puoli miljoonaa ihmistä.

YK varoitti mahdollisista sotarikoksista, jos Etiopian hallituksen joukot hyökkäävät Mekelleen. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michele Bachelet sanoi BBC:lle, että Mekellen asukkaat ovat vakavassa vaarassa.

”Olemme todella huolestuneita erityisesti Mekelleen loukkuun jääneiden siviilien vaarallisesta tilanteesta”, Bachelet kommentoi.

Satojen ihmisten on raportoitu kuolleen marraskuun alussa alkaneissa taisteluissa Etiopian pohjoisosassa. Uutistoimisto Reutersin mukaan jopa tuhansien uskotaan kuolleen.

Kymmenettuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan muun muassa Sudaniin. YK on arvioinut, että 1,1 miljoonaa etiopialaista on konfliktin seurauksena avuntarpeessa.

Taistelujen yksityiskohdista on hankala saada vahvistettuja tietoja, koska puhelin- ja internetyhteydet on katkaistu Tigrayn alueella ja sinne pääsyä on rajoitettu.

Mekellessä oleva paikallinen toimittaja Daniel Berhane kertoi BBC:lle torstaina, että toistaiseksi tilanne oli vielä rauhallinen. Hän kuvaili kaupungin kauppojen, kahviloiden ja ravintoloiden olevan lähes täysiä.

Etiopian pääkaupunkiin Addis Abebaan on saapunut kolme Afrikan Unionin edustajaa, jotka yrittävät toimia välittäjinä neuvotteluissa Etiopian keskushallinnon ja TPLF:n välillä. Etiopia on toistaiseksi torjunut kaikki sovitteluyritykset, koska sen mukaan kyseessä on maan sisäinen asia, kertoi BBC.

Osapuolten välit kiristyivät alkusyksystä, kun Tigrayn osavaltio järjesti omin päin aluevaalit, joiden pohjalta muodostunutta uutta hallintoa Etiopian keskushallinto ei tunnustanut. Hallinto on kutsunut vaaleja laittomiksi.