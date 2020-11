Jo viisi kiinalaista koronavirusrokotetta on edennyt testien kolmanteen vaiheeseen. Kiina aikoo valjastaa rokotteiden jakelun ulkopoliittisten pisteiden ostamiseen.

Koronaviruskriisi on masentavassa vaiheessa. Tartuntakäyrät osoittavat ylös, ja ovia suljetaan kaikkialla maailmassa.

Mutta talven selkä on taittumassa. Pfizer- ja Moderna-lääkeyhtiöiden tulokset rokotekokeista ovat erittäin lupaavia. Molemmat kertovat yli 90 prosentin tehosta kolmannen vaiheen testeissä.

Kiina on jäämässä rokotteen kehittämiskisassa jälkeen, mutta aikoo kääntää tilanteen voitokseen viemällä rokotetta myös köyhiin maihin.

Wuhanista vuosi sitten alkanut koronaviruspandemia tahrasi Kiinan kilpeä pahasti. Kiina yritti poistaa tahroja kevään näyttävällä maskidiplomatialla. Puolivillainen operaatio pikemminkin sotki lisää, kun hyvän tahdon eleenä lennätetyt terveystuotteet paljastuivat sekundaksi.

Rokote antaa Kiinalle uuden mahdollisuuden virusnarratiivin kääntämiseen. Kiina aikoo vaihteeksi näyttää ystävällisiä kasvojaan.

Presidentti Xi Jinping lupasi jo toukokuussa, että Kiina aikoo jakaa rokotettaan muuhun maailmaan, kunhan se saadaan valmiiksi. Esimerkiksi Yhdysvallat puolestaan on ilmoittanut, että ennen muiden auttamista se hoitaa oman tonttinsa kuntoon. Siinä toki onkin hoitamista.

Kiinassa on kehitetty jo viisi rokotetta, jotka on saatu kolmanteen testausvaiheeseen.

Kiina on ulkoistanut rokotustestejään ainakin 16:een maahan, kertoo saksalainen tutkimuslaitos Merics. Tämä sopii hyvin Kiinan Terveyssilkkitie-hankkeeseen, jonka tarkoitus on viedä maailmalle Kiinan osaamista ja hyvää tahtoa.

Paljon puhuttuun Belt & Road -infrastruktuuriohjelmaan rinnastuva Terveyssilkkitie on ollut olemassa jo vuodesta 2015, mutta pandemia-aikana Kiina on valjastanut sen uuteen käyttöön.

Syyskuussa Arabiemiraatit jo hyväksyikin kiinalaisen Sinopharmin kehittämän rokotteen, tosin käytettäväksi vain hätätilanteissa.

Kiinan tavoite jaella rokotteita muualle maailmaan on rohkea, kun muistaa, että Kiinassa on 1,4 miljardia asukasta, jotka myös pitäisi rokottaa.

Toisaalta Kiina on ainoana valtiona käytännössä selättänyt koronan. Se voi ajatella, että sillä on resursseja vaikka muille jakaa, koska sillä ei ole niin kiire rokottaa omia kansalaisiaan.

Talviaikaan tartunnat ovat lisääntyneet myös Kiinassa, mutta tartuntaryppäät on saatu niin nopeasti kuriin, että paikallisepidemiat ovat jääneet olemattomiksi. Esimerkiksi keskiviikkona Kiina ilmoitti viidestä uudesta koronatartunnasta. Tiistaina 1,4 miljardin asukkaan maassa vahvistettiin 22 uutta tartuntaa.

Vuoden jälkeen koronauhrien määrä Kiinassa on hätkähdyttävän pieni: covid-19-tautiin on Kiinassa kuollut vain 4 742 ihmistä yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston mukaan. Esimerkiksi Ruotsi on mennyt ohi aikoja sitten.

Yhdysvalloissa tätä enemmän uhreja oli torstaihin mennessä Connecticutin (4 926 kuollutta), Pohjois-Carolinan, Indianan, Ohion, Louisianan, Arizonan, Michiganin, Georgian, Pennsylvanian, Massachusettsin, Illinois’n, New Jerseyn, Floridan, Kalifornian, Texasin ja New Yorkin osavaltioissa. New Yorkissa kuolleita on 34 388.

Kaikkiaan Yhdysvalloissa tautiin on kuollut jo neljännesmiljoonaa ihmistä.

Kiinan virallisia lukuja on epäilty, ja todellinen lukema lienee korkeampi. Vaikka todellinen koronauhrien olisi moninkertaisesti suurempi, ero on kiistaton.

Kiina ottaa onnistumisestaan ilon irti, ja lupaus jakaa rokotetta köyhille maille on suolan hieromista muun maailman haavoihin.

Kiinassa muistetaan karvaasti, kuinka presidentti Donald Trump yritti kutsua koronavirusta ”Kiina-virukseksi” ja ”Wuhan-virukseksi”. Kiina väittää yhä sitkeästi, että virus olisi tullut Wuhaniin ulkomaisten pakasteiden kautta. Nykytiedon valossa väite on räikeän virheellinen.

Vaikka Yhdysvallat valitsi presidentiksi maltillisemmin esiintyvän Joe Bidenin, Kiinan ja Yhdysvaltain välinen sapelinkalistelu ei tule lähiaikoina katoamaan.

Xi Jinpingin lupauksiin rokoteviennistä ei pidä suhtautua liian sinisilmäisesti. Kiina ei tee mitään pyyteettömästi, vaan päätösten takana on aina huolellinen harkinta siitä, mikä palvelee Kiinan etuja.

Se ei tarkoita, että päätökset olisivat Kiinan kannalta järkeviä. Rokotepolitiikassa on myös riskinsä. Jos Kiinan rokotteet osoittautuisivat kehnoiksi tai jopa vaarallisiksi, yritys saada uusia ystäviä ja vaikutusvaltaa maailmalta kääntyisi nopeasti päälaelleen.

Kiinan toimintatapa Terveyssilkkitiellä on sama kuin Silkkitie-projektilla: Kiina tarjoaa mielellään apua, mutta ei toki ilmaiseksi. Nytkin Kiina on luvannut rahoittaa köyhien maiden rokotusostoja miljardilla dollarilla, mutta lainat pitää maksaa takaisin.

Rokotediplomatia on jo johtanut kahnauksiin ennen kuin rokotteet ovat edes valmiit. Brasiliassa presidentti Jair Bolsonaro ja São Paulon kuvernööri João Doria riitelevät kiinalaisen SinoVac-rokotteen testeistä, jotka Bolsonaro haluaisi keskeyttää.

Bangladesh kieltäytyi kiinalaisrokotteiden testeistä, kun niiden maksajasta ei päästy yhteisymmärrykseen.

Vaarallisimmillaan rokotusdiplomatia voi olla, jos Kiina yrittää oikaista testeissä poliittisten hyötyjen takia.

Kiina ei ole vapaa yhteiskunta, ja tiedon luotettavuus on Kiinassa aina suuri ongelma. Rokotteissa se on elämän ja kuoleman kysymys. Vaikka Kiina ei tarkoituksella tahdo jaella huonoja rokotteita, liian ruusuiset lupaukset rokotteen tehosta suututtaisivat avun saajat.