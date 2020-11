Vaikka pylvään sijainti on nyt kaikkien tiedossa, on sen alkuperä edelleen hämärän peitossa.

Utahin aavikolta Yhdysvalloissa löytyneen salaperäisen metallipylvään sijainti on paljastunut. Aiemmin viranomaiset yrittivät salata hämmennystä herättäneen pylvään sijainnin, koska aavikolle ryntäävien seikkailijoiden pelättiin eksyvän autiomaassa.

Viranomaisten salailuyritykset eivät kuitenkaan estäneet asiasta kiinnostuneita löytämään pylvästä. Nettietsivät kun käyttivät hyväkseen muun muassa Googlen karttapalvelua pylvään paikallistamisessa. Paikan päälle onkin suunnistanut useita amerikkalaisia, jotka haluavat poseerata patsaan edessä sosiaalisen median kuvia varten.

Paikalliset villieläinviranomaiset paikansivat epätavallisen rakennelman helikopterista 18. marraskuuta, kun he olivat laskemassa paksusarvilampaita. Noin 3,6 metriä korkea pylväs oli pystytetty maahan kiven väliin. Pylväässä ei ollut viitteitä siitä, kuka on sen asentanut eikä tekijä ole vieläkään tiedossa.

Helikopteria lentänyt Bret Hutchings kuvaili löydöstä paikallisen televisiokanavan haastattelussa ”kummallisimmaksi asiaksi”, johon hän on aavikolla törmännyt vuosien aikana.

Hän arveli vitsikkäästi, että pylvään olisi erämaahan pystyttänyt jonkinlainen ”uuden aallon taiteilija” tai Stanley Kubrickin 1968 ohjaaman 2001: Avaruusseikkailu -elokuvan fani. Elokuvassa esiintyy näkymättömien vieraiden lajien luomia mustia rakennelmia.

BBC:n mukaan yksi ensimmäisistä sijainnin paljastaneista oli Tim Slane, joka selvitti lampaita laskeneiden viranomaisten käyttämän helikopterin lentotietoja. Pylvään sijainti löytyi läheltä kohtaa, jossa helikopterin paikkatiedot päättyivät. Kyse oli sijainnista, jonne helikopteri oli laskeutunut.

Slanen selvittämät karttakoordinaatit levisivät internetissä nopeasti. Googlen karttapalveluun laitetut koordinaatit (38.343080, -109.666190) näyttävät Utahin autiomaassa pylvään, josta lankeaa pitkä varjo.

”Tiesin hyvin, että kun sijaintitiedot tulevat julkisiksi, ihmiset tulevat vierailemaan paikalla. Olen saanut vihaisiakin viestejä, koska paljastin sijainnin. Jos en olisi löytänyt pylvästä, joku toinen olisi varmasti pian niin tehnyt”, Slane sanoi BBC:n mukaan.

Paikalle suunnisti välittömästi utahilainen David Surber, jonka jälkeen myös monet muut alkoivat saapua paikalle. Kun Surber oli kertonut sosiaalisessa mediassa olevansa menossa paikalle, hän sai lukuisia yhteenottoja. Surberia muun muassa kehotettiin ottamaan magneetti mukaan sen varalta, että pylväästä avautuisi salainen ovi.

”Matka oli oiva pako sille kaikelle negatiiviselle, mitä olemme kokeneet tänä vuonna”, Surber sanoi.

Vaikka pylvään sijainti on nyt kaikkien tiedossa, on sen alkuperä edelleen hämärän peitossa. Tekijäksi on arvailtu useita eri taiteilijoita, kuten John McCrackenia. Hänen galleristinsa myönsi aluksi teoksen olevan McCrackenin käsialaa, mutta perui myöhemmin puheensa. McCracken kuoli 2011.

Viranomaiset ovat vedonneet kansalaisiin, jotta he eivät menisi katsomaan pylvästä erämaahan. Päätöstä patsaan mahdollisesta siirtämisestä ei ole tehty.

”Pullon henki on päästetty vapaaksi. Tämä on vapaa maa”, totesi turvallisuusviraston Andrew Battenfield BBC:lle.