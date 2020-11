Mohsen Fakhrizadehia on pidetty Iranin 2000-luvun alun ydinaseohjelman pääsuunnittelijana.

Merkittävä iranilainen ydintutkija Mohsen Fakhrizadeh kuoli hyökkäyksen seurauksena Teheranissa perjantaina, kertovat Iranin viranomaiset ja Iranin valtiollinen media.

Länsimaissa ja Israelissa Fakhrizadehia on pidetty Iranin vuonna 2003 hyllytetyn ydinaseohjelman pääsuunnittelijana. Kuollessaan Fakhrizadeh oli Iranin puolustusministeriön tutkimus- ja innovaatio-osaston johtaja, kertoi Iranin puolustusministeriö. Hän oli tiettävästi myös korkea-arvoinen asevoimien upseeri.

Vuonna 2011 YK:n ydinenergiajärjestö IAEA nimesi Fakhrizadehin keskeiseksi hahmoksi Iranin epäillyssä pyrkimyksessä kehittää ydinaseteknologiaa.

Iranin on pitkään epäilty pyrkivän käyttämään ydinvoimatekniikkaansa myös ydinaseen kehittämiseen. Iran on kiistänyt koskaan havitelleensa ydinasetta.

Länsimaalaiset ydinaseasiantuntijat arvelivat jo vuonna 2011, että Fakhrizadeh elää tarkoin salattua elämää turvajoukkojen ympäröimänä, koska häneen kohdistuu salamurhan uhka, kertoi uutistoimisto Reuters. Tuolloin YK:n ydinenergiajärjestö IAEA oli nimennyt hänet

Iranin puolivirallinen uutistoimisto Farsi kertoi perjantaina, että Fakhrizadeh loukkaantui hyökkäyksessä lähellä Teherania. Myöhemmin Iranin valtiollinen media kertoi, että hän oli kuollut tuloksettomien elvytysyritysten jälkeen.

Iranin puolustusministeriö vahvisti ydintutkijan kuolleen iskun seurauksena. Iranin puolustusministeriön tiedotteen mukaan aseistautunut joukko hyökkäsi Fakhrizadehia kuljettaneen ajoneuvon kimppuun, ja Fakhrizadeh haavoittui vakavasti tulitaistelussa Fakhrizadehin turvaryhmän ja hyökkääjien välillä.

Iran syyttää iskusta Israelia. Iranin ulkoministerin Javad Zarifin mukaan on ”vakavia viitteitä” Israelin roolista tapahtuneessa.

Iranissa surmattiin useita ydintutkijoita vuosina 2010–2012. Myös tuolloin Iran syytti murhista Israelia.

Perjantaina Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia ei halunnut kommentoida Iranissa tehtyä hyökkäystä, kertoi virkailija Netanjahun toimistosta. Myös Yhdysvaltojen puolustusministeriö kieltäytyi kommentoimasta tapausta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on aiemmin pohtinut mahdollisuutta hyökätä Iraniin sen ydinohjelman lopettamiseksi, kertoi esimerkiksi The New York Times viime viikolla.

Noin viikko sitten Teheranissa surmattiin terroristijärjestö al-Qaidan toiseksi korkein johtaja Abdullah Ahmed Abdullah, kertoi The New York Times. Lehden mukaan hänet surmasivat moottoripyörällä liikkuneet israelilaisagentit.