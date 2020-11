Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin mielestä EU:n Venäjälle asettamat pakotteet hänen myrkytyksensä vuoksi eivät ole osuneet oikeaan osoitteeseen.

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi neuvoi EU:ta Venäjän-vastaisten pakotteiden asettamisessa, kun hän vieraili ja osallistui keskusteluun Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa perjantaina.

Navalnyi kehotti EU:ta kohdistamaan talouspakotteet Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluville oligarkeille eikä erilaisille virkamiehille, kuten on perinteisesti ollut tapana, kertoi uutistoimisto AFP.

”Ei ole mitään järkeä asettaa pakotteita eversteille tai kenraaleille tai ihmisille, jotka eivät todellakaan matkustele paljon”, Navalnyi sanoi.

”Heillä ei todellakaan ole paljon kiinteistöjä tai pankkitilejä Euroopassa”, hän valisti.

Navalnyi kehotti Brysseliä ottamaan kohteekseen Putinin todellisen sisäpiirin eli varakkaat oligarkit, joilla on huvipursia ja sijoituksia EU:n alueella. Navalnyin mielestä Moskovan toimista on turha etsiä poliittista motiivia. Hän sanoi moskovalaisen eliitin olevan yksinkertaisesti kiinnostunut vain rahasta.

”Venäjän valtiota täytyy kohdella kuin rikollisjoukkoa, joka on väliaikaisesti päässyt valtaan”, Navalnyi sanoi.

Navalnyi varoitti Brysseliä etukäteen ensi vuoden parlamenttivaaleista Venäjällä ja ennakoi niiden tuloksen olevan varmasti väärennetty. Hän pyysi Eurooppaa tukemaan Venäjän kansaa.

Navalnyi on ollut syksyn Saksassa toipumassa elokuisesta myrkytyksestään.

Useissa EU-maiden laboratorioissa on todettu, että Navalnyi myrkytettiin Neuvostoliitossa kehitetyllä novitšok-hermomyrkyllä, jota olisi vaikea hankkia ilman, että valtio tietäisi asiasta. Kreml on kiistänyt, että sillä olisi mitään tekemistä asian kanssa.

EU on asettanut Venäjälle pakotteita myrkytyksen vuoksi. Kuudelle venäläiselle päättäjälle ja virkamiehelle on asetettu matkustuskieltoja ja heidän varojaan on jäädytetty. Pakotelistalle joutuneiden joukossa on muun muassa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtaja, presidentinhallinnon varajohtaja ja varapuolustusministereitä.

Navalnyin lisäksi Euroopan parlamentin keskusteluun osallistui perjantaina kolme muuta venäläistä oppositiopoliitikkoa ja kansalaisjärjestöjen edustajaa. Heidän odotettiin valaisevan Euroopan parlamentin edustajille Venäjän poliittista ja sosiaalis-taloudellista tilannetta ensi vuoden parlamenttivaaleja silmällä pitäen.

Navalnyin lisäksi näkemyksiään esittivät Boris Nemtsov -säätiön puheenjohtaja Vladimir Kara-Murza, taloustieteilijä, Venäjän entinen apulaisenergiaministeri Vladimir Milov ja Krasnoselskin kunnanjohtaja Ilja Jašin.