Alemman oikeusasteen tuomari leimasi saman oikeusjutun ”Frankensteinin hirviöksi”. Trumpin asianajajat aikovat viedä jutun korkeimpaan oikeuteen.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin yritykset muuttaa presidentinvaalien tappio voitoksi kärsi uuden kovan kolauksen vetoomustuomioistuimessa perjantaina. Trumpin itsensä nimittämä tuomari Stephanos Bibas totesi Pennsylvaniassa nostetun oikeusjutun täysin perusteettomaksi.

”Vaalien kutsuminen epäreiluiksi ei tarkoita, että ne sitä olisivat. Syytteisiin tarvitaan erikseen mainittuja syytöksiä, jotka pitää todistaa. Nyt meillä ei ole kumpaakaan... Äänestäjät valitsevat presidentin, eivät asianajajat”, Bibas kirjoitti 21-sivuisessa perustelussaan.

Äänestäjät valitsivat demokraatti Joe Bidenin, joka löi Trumpin yli kuudella miljoonalla äänellä valtakunnallisesti.

Bibas ja kaksi muuta tuomaria antoivat tuomionsa yksimielisesti. Tuomarikollegat olivat republikaanipresidentti George W. Bushin tehtäviinsä nimittämiä.

Vetoomustuomioistuin tyrmäsi Trumpin asianajajien nostaman kanteen perjantaina.­

Kyseessä oli sama oikeusjuttu, jonka liittovaltion alemman oikeusasteen tuomari Matthew Brann nimesi viime viikon lauantaina ”Frankensteinin hirviöksi” Trumpin asianajajien heiveröisten perusteluiden vuoksi. Kaksi päivää Brannin tuomion jälkeen liittovaltion hallintovirasto GSA ilmoitti, että vallansiirto Trumpilta Bidenille voi virallisesti alkaa.

Trumpin asianajajat aikovat valittaa perjantain päätöksestä korkeimpaan oikeuteen, uutistoimisto AP kertoo. The Washington Post -lehden mukaan asiaa ei ole kuitenkaan päätetty vielä, sillä Trumpin väki saattaa viedä korkeimpaan oikeuteen jonkun muun vaalien tiimoilta nostamistaan kymmenistä jutuista.

Trumpin asianajajat vaativat oikeusjutussa tuomaria jättämään vahvistamatta 6,8 miljoonan pennsylvanialaisen äänet, koska kahden republikaaniäänestäjän äänet olivat väitetysti jääneet laskematta.

”Yhdysvalloissa ei tällä tapaa voi perustella äänioikeuden viemistä edes yhdeltä ainoalta äänestäjältä, puhumattakaan, että se vietäisiin väestöltään kuudenneksi suurimman osavaltion kaikilta äänestäjiltä”, Brann totesi omassa 37-sivuisessa perustelussaan.

Brann ihmetteli päätöksessään myös sitä ristiriitaa, että oikeusjutussa vaadittiin käytännössä presidentinvaalien äänten hylkäämistä, mutta ei samoilla äänestyslipukkeilla annettuja alemman tason vaalien äänien hylkäämistä.

”Jos olisi loogisesti mahdollista pitää Pennsylvanian vaalijärjestelmää samanaikaisesti sekä perustuslain mukaisena että vastaisena, tämä oikeusistuin ei niin tekisi”, kirjoitti Brann.

Liittovaltion tuomari Matthew Brann leimasi Trumpin asianajajien kanteen "Frankensteinin hirviöksi".­

Vetoomustuomioistuimen mukaan Trumpin asianajajat ovat kantaneet liittovaltion tuomioistuimeen syytöksiä, jotka kuuluvat osavaltiotason oikeusistuimiin. ”Tämä alkemia ei saa lyijyä muuttumaan kullaksi”, tuomari Bibas totesi.

Päätöksessä viitattiin myös Trumpin pääasianajajan Rudy Giulianin alemmassa oikeusasteessa esittämään kommenttiin, jonka mukaan oikeusjutussa ei ole kyse petossyytöksistä, vaikka Giuliani ja Trump ovat julkisuudessa puhuneet historiallisen kokoluokan petoksesta.

Tuomareiden nimitystaustat ovat olleet paljon esillä Yhdysvaltain julkisuudessa siksi, että Trump perusteli äskettäisen korkeimman oikeuden tuomarinimityksen kiirehtimistä, koska uskoi vaalien päätyvän korkeimpaan oikeuteen.

Senaatti vahvisti konservatiivituomari Amy Coney Barrettin viikko ennen 3. marraskuuta pidettyjä vaaleja. Barrett oli kolmas korkeimpaan oikeuteen nimitetty Trumpin ehdokas, mikä nosti konservatiivien enemmistön oikeuden kokoonpanossa kuuteen yhdeksästä.

Vuoden 2000 vaalit ratkesivat korkeimman oikeuden 5–4-päätöksellä, jossa tuomarit ryhmittyivät ideologisten taustojensa mukaisesti.

The Washington Postin mukaan Trumpin oikeusjutuilla on huonot näkymät myös korkeimmassa oikeudessa. Hänen tiiminsä on nostanut vaalien jälkeen yli 30 eri juttua kuudessa vaa’ankieliosavaltiossa, mutta mikään niistä ei ole tuottanut toivottua tulosta. Osavaltiot ovat jatkaneet vaalitulostensa virallista vahvistamista.

Donald Trump jutteli amerikkalaissotilaiden kanssa etäkokouksessa torstaina, kun Yhdysvalloissa vietettiin kiitospäivää.­

Trump on jatkanut Twitterissä vaalien rehellisyyttä kyseenalaistavien kommenttien julkaisua. Hän väitti lauantaina vastaisena yönä, että Pennsylvanian osavaltiossa olisi luotu 1,1 miljoonaa ääntä tyhjästä.

”Pennsylvanian äänestys peukaloitiin. Kaikkien muidenkin vaa’ankieliosavaltioiden. Maailma tarkkailee!” hän twiittasi.

Twitter merkitsi kyseisen twiitin virheelliseksi väitteeksi, kuten kymmenet muutkin Trumpin vaalipetoksesta väittäneet twiitit. Trump on esimerkiksi väittänyt, että peukaloidut äänestyskoneet anastivat häneltä 2,7 miljoonaa ääntä.