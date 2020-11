Iskussa kuolleet ja loukkaantuneet ovat turvallisuusjoukkojen jäseniä.

Afganistanissa ainakin 30 ihmistä kuoli sunnuntaina itsemurhaiskussa Ghaznin kaupungin liepeillä. Iskussa loukkaantui lisäksi vähintään 24 ihmistä.

Kaikki kuolleet ja loukkaantuneet ovat Ghaznin sairaalan johtajan Mohammad Hematin mukaan turvallisuusjoukkojen jäseniä.

Maan sisäministeriön edustajan mukaan itsemurhapommittaja räjäytti räjähteillä täytetyn auton armeijan tukikohdassa.

Myös toisessa, autolla tehdyssä itsemurhaiskussa Qalatin kaupungissa on kuollut sunnuntaina ainakin yksi ihminen. Lisäksi 20 loukkaantui iskussa.

Kyseessä on jo toinen suuri itsemurhaisku parin päivän sisällä. Aiemmin tällä viikolla 14 ihmistä kuoli Bamiyanin kaupungissa tehdyissä pommi-iskuissa.

Maan pääkaupungissa Kabulissa ainakin 50 ihmistä on kuollut lähiviikkoina tehdyissä iskuissa. Isis-järjestö on ilmoittanut olevansa iskujen takana, mutta Afganistanin hallituksen edustajat ovat syyttäneet niistä Talebania. Taleban on kiistänyt olevansa iskujen takana.

Afganistanin hallitus ja Taleban-järjestö ovat käyneet neuvotteluita, joiden tarkoituksena on lopettaa maata vuosikymmeniä riivannut sota. Sodassa on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä parissakymmenessä vuodessa. Taleban on kuitenkin hyökännyt turvallisuusjoukkoja vastaan päivittäin, huolimatta rauhanneuvotteluista.