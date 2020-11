Syytteen saaneista poliiseista kaksi on vangittuna.

Pahoinpitelytapauksesta tallentui videokuvaa, joka on levinnyt internetissä.­

Mustaa musiikkituottajaa Pariisissa viime viikolla hakanneet neljä poliisia ovat saaneet syytteet tapaukseen liittyen, kertoo uutistoimisto AFP.

Pahoinpitely tuli ilmi torstaina, kun verkkosivusto Loopsider julkaisi aiemmin kuvattua kuvamateriaalia, jossa poliisit hakkaavat usean minuutin ajan studioonsa menossa ollutta musiikkituottaja Michel Zecleriä.

Syytteen saaneista poliiseista kaksi on vangittuna, AFP kertoo.

Tutkintatuomari syyttää kolmea poliisia muun muassa ”julkista valtaa käyttävän henkilön harjoittamasta tahallisesta väkivallasta”.

Poliiseista yhden epäillään heittäneen kyynelkaasukranaatin pahoinpitelypaikalla sijaitsevan talon pohjakerrokseen.

Poliisien asianajajat eivät ole kommentoineet syytteitä.

Pahoinpitelytapaus on herättänyt Ranskassa yleistä suuttumusta, ja myös maan presidentti Emmanuel Macron on sanonut järkyttyneensä siitä. Hän on muun muassa pyytänyt hallitukselta esityksiä syrjinnän torjumiseksi.