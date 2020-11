Imaami Rezan mausoleumi-moskeijan henkilökunta kantoi Mohsen Fakhrizadehin arkkua Mašhadissa sunnuntaina. Mašhad on Iranin pyhin kaupunki, sillä Reza on kaksitoistašiialaisuuden eli Iranin valtauskonnon 12 imaamista ainoa, joka on haudattu Iranin alueelle.­