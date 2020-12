Koronavirusrokotteiden kehittämisessä tarvitaan satojentuhansien vapaaehtoisten apua. Yhdysvaltalainen Kathy Besa kertoo, miksi ilmoittautui koehenkilöksi.

Tilaajille

Besa on arvokas koehenkilö. Hän on 65-vuotias ja keuhkosairas eli juuri sellainen ihminen, joka hyötyisi rokotteesta eniten.­

Broomall

Yhdysvaltalaisella Kathy Besalla saattaa olla jotakin, mitä maailma kiihkeästi haluaa: rokotteen antama suoja koronavirusta vastaan.

Besa on Johnson & Johnson -lääkeyhtiön koronavirusrokotteen vapaaehtoinen koehenkilö. Koe on satunnaistettu eli puolet koehenkilöistä on arvottu saamaan lumerokote ja puolet oikea. Sitten seurataan, kuinka moni saa koronavirustartunnan ja onko siinä ryhmien välillä eroa.