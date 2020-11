Hongkong sulkee kouluja ja panee virkamiehet etätöihin.

Hongkongin seurapiiriuutiset ovat kääntyneet viime päivinä epidemia-asentoon. Seuratanssiklubeista pyrähtäneen uuden tautiaallon keskiössä ovat vanhemmat rikkaat rouvat ja heidän nuoret tanssinopettajansa.

Maanantaihin mennessä tanssiryppääseen liitettyjä tartuntoja oli löydetty runsaassa viikossa noin 480. Muitakin tartuntoja on löytynyt, ja Hongkongissa puhutaan jo covid-19:n ”neljännestä aallosta”.

Kaupunki ilmoitti sunnuntaina ja maanantaina mittavista toimista viruksen leviämisen estämiseksi.

Tanssi on suosittu harrastus vauraiden yli ja alle 60-vuotiaiden naisten joukoissa. Heitä kutsutaan Hongkongissa tädeiksi. Tädit ovat lehtitietojen mukaan tanssineet harjoituksissa ja tanssitilaisuuksissa klubeillaan pariensa kanssa ilman maskia epidemian aikana. Lähikontaktissa virus on päässyt leviämään.

Niinpä Hongkongissa on nyt sairastunut paljon rikkaita ihmisiä, mikä on suuri muutos aiempiin sairauspiikkeihin.

Tätejä opettaa ja heidän pareinaan tanssii usein nuoria tanssinopettajamiehiä, joiden palkkiot voivat ovat sangen suuria. Tämä yhtälö on saanut Hongkongin kuhisemaan juoruista ja arveluista.

Tanssinopettajien on väitetty saavan tädeiltä kalliita lahjoja, ja heitä on nimitetty gigoloiksi. Rouvien on puolestaan kuvattu olevan ja liian rikkaita ja liian toimettomia, kuten tunnettu kolumnisti Chip Tso sanoi Financial Timesille.

Tätielämää on kuvattu myös toisin, paljon arkisemmin.

Rikkaat rouvat harrastavat monenlaista joogasta taiteeseen ja tanssista hyväntekeväisyyteen. Heille tanssi on tärkeä kuntoilun tapa, eikä siihen liity juuri kellään suhteita, kertoi yksi vuosikymmeniä tanssia harrastanut nainen paikalliselle South China Morning Post-lehdelle (SCMP).

Tanssinopettajien nuoren iänkin on todettu olevan yleismaailmallista, sillä ammatti on fyysisesti raskas.

SCMP selvitti sairastuneiden taustoja. Osassa klubeissa vanhempien naisten ja nuorten miesten osuus oli sairastuneista huomattava. Tähdenvalo-tanssiklubin 19 sairastuneesta miehestä kaksi kolmasosaa oli kolmikymppisiä, 19 naisesta kolme neljäsosaa oli kuusi- ja seitsemänkymppisiä.

Lehti kuitenkin huomasi, että tanssipaikkoja oli monenlaisia ja sairastuneiden tausta, varakkuus ja ikä vaihtelivat enemmän kuin julkisesta keskustelusta uskoisi.

Hongkong ilmoitti maanantaina muun muassa sulkevansa pian kouluja ja panevansa virkamiehet etätöihin. Matkustuskupla Hongkongin ja Singaporen välillä on peruttu. Tähän asti Hongkong on onnistunut pitämään ajoittaan päätään nostaneen epidemian kurissa nopein ja tiukoin toimin, ja Hongkongia on tästä ihailtu.

Hongkongissa on ollut epidemian aikaan kaikkiaan yli 6 000 todettua covid-19-tautitapausta, ja noin 110 on kuollut koronaviruksen vuoksi.

Hongkongissa asuu noin 7,5 miljoonaa ihmistä hyvin pienellä alueella.