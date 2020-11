Ilmastonmuutos

Portugalilaisnuoret haastoivat syksyllä 33 maata oikeuteen liian hitaista ilmastotoimista, jotka uhkaavat nuorten tulevaisuutta.

HS haastatteli vuonna 2018 kanteeseen rahaa keränneitä portugalilaissisaruksia Martimia, Cláudiaa ja Marianaa. Kuvassa he seisoivat palaneen Leirian metsän keskellä.­

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on määrännyt 33 Euroopan maan hallitukset vastaamaan nuorten nostamaan kanteeseen liian hitaista ilmastotoimista, kertovat brittilehti The Guardian ja saksalaislehti Deutsche Welle.

Kuusi portugalilaisnuorta haastoi maat oikeuteen syyskuussa kerättyään rahat joukkorahoituskampanjalla. Nuoret ovat sitä mieltä, että kun valtiot eivät toimi riittävän ripeästi kasvihuonepäästöjen leikkaamiseksi, uhattuna ovat erityisesti nuorten sukupolvien hyvinvointi, terveys ja jopa henki.

Kanteen mukaan valtiot syrjivät päätöksillään nuoria, jos ne eivät suojaa elinympäristöä tuholta. Kanne on nostettu sellaisia maita vastaan, joiden ilmastotoimet eivät riitä pysäyttämään ilmakehän lämpenemistä Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeksi asetettuun 1,5 asteeseen.

EIT käsittelee kanteen nopeutetusti, sillä tuomarien mielestä asia on poikkeuksellisen tärkeä ja kiireellinen.

Kanteen nostivat sisarukset Cláudia Agostinho, 21, Martim Agostinho, 17 ja Mariana Agostinho, 8, sisarukset Sofia Oliveira, 15, ja André Oliveira, 12, sekä Catarina Mota, 20.

Portugalilaisnuoret tekivät päätöksen haastaa Euroopan maat oikeuteen alun perin kolme vuotta sitten, kun Portugalissa riehuivat historiallisen laajat metsäpalot. HS haastatteli Agostinhoja vuonna 2018.

Lue lisää: Portugalilaiset sisarukset aikovat haastaa oikeuteen kymmeniä eurooppalaisia valtioita – ”Olemme tottuneet rannalle mennessämme nauttimaan luonnosta, nyt se on vain muisto”

Kyseessä on ensimmäinen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn päässyt ilmasto-oikeudenkäynti, ja tuomioistuin näyttää ottavan portugalilaisnuorten asian vakavasti.

EIT vaatii vastauksia 27 EU-maalta, siis myös Suomelta, sekä Britannialta, Norjalta, Venäjältä, Sveitsiltä, Turkilta ja Ukrainalta 23. helmikuuta mennessä.

The Guardianin haastattelemien portugalilaisnuoria edustavien asianajajien mukaan kanne on tärkeä ennakkotapaus. Jos valtioiden vastaukset eivät tyydytä tuomareita, valtioiden ja niiden alueella toimivien yritysten on parannettava ilmastotoimiaan ja kannettava vastuu päästöistä, joita ne aiheuttavat paitsi rajojensa sisällä myös muualla maailmassa.

”Ei ole liioittelua sanoa, että tämä saattaa olla tärkein EIT:n koskaan käsittelemä juttu”, kommentoi asianajaja Marc Willers The Guardianille.

Yksi kanteen nostaneista nuorista, 12-vuotias André Oliveira, kiitteli tiedotteessa tuomioistuinta jutun nopeasta käsittelemisestä.

”Se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarit ymmärtävät kanteemme kiireellisyyden, antaa minulle paljon toivoa. Mutta eniten haluaisin, että Euroopan hallitukset tekisivät välittömästi sen, mitä tutkijat pitävät välttämättömänä tulevaisuutemme suojelemiseksi. Sillä välin jatkamme taistelua entistä määrätietoisemmin”, Oliveira kommentoi The Guardianin mukaan.