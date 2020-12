Paikalliset syyttävät iskusta jihadistisista terroristijärjestöä Boko Haramia.

Ainakin 110 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut aseellisessa hyökkäyksessä viikonloppuna Nigerian koillisosissa. Kysessä on Nigerian eniten siviilihenkiä vaatinut hyökkäys tänä vuonna.

Asiasta kertoi YK:n humanitaarinen koordinaattori Edward Kallon lausunnossaan sunnuntaina. Paikalliset syyttävät iskusta jihadistisista terroristijärjestöä Boko Haramia.

Hyökkäykset tapahtuivat koillisessa Bornon osavaltion pääkaupungin Maidugurin lähistöllä sijaitsevissa kylissä.

Maanantaina viranomaiset aloittivat noin 3 000 paenneen ihmisen palautukset takaisin kotiseudulleen Bornon alueella. Ihmiset pakenivat jihadistien väkivaltaa kuusi vuotta sitten.

Maiduguriin paenneita ihmisiä on rohkaistu palaamaan koteihinsa, sillä kaupungin leirit eivät enää kestä. Niillä olevat ihmiset ovat käytännössä ruoka-avun ja ulkomaisen avustustyön varassa.

Viikonlopun verilöyly osoittaa, millaisia turvallisuusriskejä paluumuuttajat voivat kohdata. Viime vuosina asevoimat ovat pyrkineet turvaamaan ihmisten kotiinpaluuta, mutta turvatoimista huolimatta hyökkäykset ovat jatkuneet kylissä.

Yhteensä noin kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan jihadistisen konfliktin takia. Suuri osa paenneista on kotoisin juuri Bornon alueelta. Ainakin 36 000 ihmistä on kuollut vuoden 2009 jälkeen.

Väkivaltaisuudet ovat levinneet Tšadjärven ympärille myös Nigeriin, Tšadiin ja Kameruniin, joiden alueella Boko Haramin joukot pitävät leirejään.